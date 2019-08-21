EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  2294  16
Все про:педофіл (73) порнографія (40) кіберполіція (132)

 Кіберполіція вдруге затримала творця дитячої порностудії

Кіберполіція затримала організатора дитячої порностудії, який переховувався від правоохоронців після внесення застави.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу департаменту кіберполіції Нацполіції України.

"На початку серпня 2019 року рішенням Жовтневого районного суду міста Полтави був змінений запобіжний захід з арешту на заставу в 153 680 гривень 51-річному киянину, який організував роботу каналу створення і продажу дитячої порнографії в мережі", - сказано в повідомленні.

Після внесення застави чоловік покинув Полтаву і переховувався від правоохоронних органів на знімній квартирі в Києві.

Дивіться також: Кіберполіція затримала організатора групи, що викрала з банківських рахунків українців 1,5 млн гривень. ФОТОрепортаж

"Сьогодні, 21 серпня, кіберполіція затримала його вдруге", - підсумували у відомстві.

Кіберполіція вдруге затримала творця дитячої порностудії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144046
 
 
 Топ коментарі
 
Все это говорит о чем? О том, что украинские законы неадекватные в отношении наказания преступников. О том,что они неадекватно мягкие к преступникам. Сколько можно об этом писать? Новая Рада должна в первую очередь привести наш Уголовный Кодекс в нормальное состояние цивилизованной европейской страны и изменить законы в сторону усиления ответственности за преступления. Потому что теперешний Уголовный Кодекс плодит преступность и рецидивизм.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Теперь нужно добавить к сумме залога ещё три нуля...
 показати весь коментар
 
 
Все это говорит о чем? О том, что украинские законы неадекватные в отношении наказания преступников. О том,что они неадекватно мягкие к преступникам. Сколько можно об этом писать? Новая Рада должна в первую очередь привести наш Уголовный Кодекс в нормальное состояние цивилизованной европейской страны и изменить законы в сторону усиления ответственности за преступления. Потому что теперешний Уголовный Кодекс плодит преступность и рецидивизм.
 показати весь коментар
 
 
Нет никаких проблем для имеющих деньги откупиться от любой статьи."Канал созданія і продажи .." означает все что угодно, может создал форум, адрес, ресурс,а кто-то что-то разместил и тут же задокументировал, но вероятней всего что размещал файльі на платньіх хостингах, там часть оплатьі идет разместившему файл
 показати весь коментар
 
Не УК, а КПК портнова, который был создан чтобы подготовить почву для серьезного ограничения гражданских свобод на волне справедливого возмущения граждан нарастающим безпределом, спровоцированым этим же КПК портнова.
 показати весь коментар
 
КПК портнов делал для того чтоб нельзя было посадить преступника. Результат на лицо.
 показати весь коментар
 
Химическая кастрация через коленную чашечку, чтобы дольше шел яд.
 показати весь коментар
 
а можно шутку про детские презервативы? ))
 показати весь коментар
 
Значит, будет и третий, и четвертый... Хорошо работаем! Молодцы! Ой, лучше бу уже молчали, герои...
 показати весь коментар
 
 
Детская порностудия в Полтаве! ...и родителей не задерживают -- плодитесь и размножайтесь...
 показати весь коментар
 
А шо удивляться, у нас за убийство под домашний арест отпускают!
 показати весь коментар
 
"ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ЗАНИМАТЬСЯ В ДЕТСКУЮ СТУДИЮ ПОРНОГРАФИИ!"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору