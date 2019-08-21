 Ситуація, через яку Росію виключили з G8, зберігається, - представник уряду ФРН Зайберт про можливе повернення РФ

Німецький уряд виступив проти ідеї повернення Росії до кола держав "Великої вісімки". Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він нагадав, що Росію виключили з групи найбільш розвинених економік світу через анексію Криму в порушення міжнародного права і дестабілізацію східної України.
"Обидві ситуації зберігаються", - сказав Зайберт.
За його словами, як тільки у цьому напрямку будуть якісь зміни, можна буде обговорювати залучення Росії.
Нагадаємо, раніше телеканал CNN з посиланням на джерела поінформував, що президент США Трамп і президент Франції Еммануель Макрон погодилися, що Росію треба запросити на конференцію "Великої сімки" (G7) у наступному році. За даними телеканалу, пропозицію запросити Росію озвучив Макрон, Трамп погодився.
Та. Фрау уже определилась:
"Германия против возвращения к формату G8 с участием Анчурии"
Vetus miles Ruscianorum 🇺🇦 @GlennARathn 14 минут назад
Там и Макрон хвостом крутил - "возвращение после урегулирования". Трамп хочет Крым на "возвращение" поменять (статус-кво 2013). Но Кремль уже просит не "восьмерку", а снять все санкции. Тупик.
Купи у нас Крым !
там, правда, ватников немеряно, но ничего, организуешь для них какой-нибудь Брайтон-Бич в районе Казантипа
...как токо она сама ляжет -- все сразу выздоровеют...
Андрей Мальгин @andrey_malgin 4 часа назад
Агентство ТАСС в восторге. Только никакого "решения Трампа" нет, придурок, как обычно, "поразмышлял вслух". А Макрон только что еще раз подтвердил, что приглашение России в G7 произойдет только после того, как Россия уберется из Украины.
У ***** - свої поняття. В макрона можуть бути свої. І в козиря - також.
Думала, вони першими здадуться
Трамп: - Как скучно на этих саммитах!
Макрон: - Может, пригласим какую-то пи...ду?
Т: - Какую?
М: - Моржовую!
Доклад Путину: Владимир Владимирович, Макрон и Трамп за Ваше возвращение на саммит!
скажи мне кто-то 20 лет назад, что Германия будет защищать Украину от Российской агрессии.. я б ему не то что не поверил, я б его обсмеял, как идиота...
а теперь что-то не смешно...
а насчет их собственной умности - это большой вопрос,при их фахшулевом образовании,"ни шагу в сторону"..
Коммерческое предложение в свете последних событий
Олександр Дедюхін: " Можно предложить Трампу, чтобы купил наш Крым. Ну да, недвижимость проблемная, но зато США может организовать маленькую победоносную войну"
А можем и задаром
А ТУТ ТРІШКИ ОБЛОМ... Виявляється, насправді Макрон казав, що повернення ********** можливе після припинення агресії на Донбасі. І Трамп погодився. І Германія проти безумовного повернення ************ в G7...
Та шо це таке, це знущання над мародерівцями! Вони й так за гранню істєрікі! Астанавітєсь і вєрнітє мародьора!