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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:G-7 (161) G8 (17) Німеччина (1257) Росія (19419) Зайберт (16)

 Ситуація, через яку Росію виключили з G8, зберігається, - представник уряду ФРН Зайберт про можливе повернення РФ

Представник німецького уряду нагадав, що Росію виключили з групи найбільш розвинених економік світу через агресію в Україні.

Німецький уряд виступив проти ідеї повернення Росії до кола держав "Великої вісімки". Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що Росію виключили з групи найбільш розвинених економік світу через анексію Криму в порушення міжнародного права і дестабілізацію східної України.

Читайте також: Могли б обговорити Україну. Я міг би попросити Путіна зробити щось хороше, - Трамп пояснив, чому хоче повернення РФ у G7

"Обидві ситуації зберігаються", - сказав Зайберт.

За його словами, як тільки у цьому напрямку будуть якісь зміни, можна буде обговорювати залучення Росії.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN з посиланням на джерела поінформував, що президент США Трамп і президент Франції Еммануель Макрон погодилися, що Росію треба запросити на конференцію "Великої сімки" (G7) у наступному році. За даними телеканалу, пропозицію запросити Росію озвучив Макрон, Трамп погодився.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144043
 
   
 Топ коментарі
 
Ситуация из-за которой Россию исключили из G8 сохраняется, - представитель правительства ФРГ Зайберт о возможном возвращении РФ - Цензор.НЕТ 4591Житель Неноксы читает сообщение В.Путина о нормализации радиационного фона в районе полигона(с)
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Это все от неверной трактовки диалога, подслушанного российской разведкой

Трамп: - Как скучно на этих саммитах!
Макрон: - Может, пригласим какую-то пи...ду?
Т: - Какую?
М: - Моржовую!

Доклад Путину: Владимир Владимирович, Макрон и Трамп за Ваше возвращение на саммит!
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Что-то крысиное есть в этой мордовской роже...
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Ну,кацапы пишут что и Микрон возвращение кацапов в G-7 привязал с развитием ситуации в Украине,так что по-факту за козломордых один поехавший Дональд только и "топит".
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Так Трамп просто ждал своего президента в Украине чтобы вернуть Россию в G8 , Трамп ещё до президентства говорил что Крым это Россия , Зеленский тоже говорил что Крым сам захотел вернутся в Россию , а на Донбассе идет гражданская война которую начал Порох чтобы на ней зарабатывать
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А можно пруфы на то,где Зеленский и Трамп-признавали крЕм кацапским? Ежели их нет,то вы гражданин кацап-трепло и балаболка.
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Да не проси. Он трепло и балаболка и так.
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Vetus miles Ruscianorum 🇺🇦‏ @GlennARathn

Та. Фрау уже определилась:
"Германия против возвращения к формату G8 с участием Анчурии"

Vetus miles Ruscianorum 🇺🇦‏ @GlennARathn 14 минут назад

Там и Макрон хвостом крутил - "возвращение после урегулирования". Трамп хочет Крым на "возвращение" поменять (статус-кво 2013). Но Кремль уже просит не "восьмерку", а снять все санкции. Тупик.
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Донни, нафиг тебе та Гренландия?
Купи у нас Крым !

там, правда, ватников немеряно, но ничего, организуешь для них какой-нибудь Брайтон-Бич в районе Казантипа Ситуація, через яку Росію виключили з G8, зберігається, - представник уряду ФРН Зайберт про можливе повернення РФ - Цензор.НЕТ 6255
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Ситуация из-за которой Россию исключили из G8 сохраняется, - представитель правительства ФРГ Зайберт о возможном возвращении РФ - Цензор.НЕТ 4591Житель Неноксы читает сообщение В.Путина о нормализации радиационного фона в районе полигона(с)
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За Украину все будут болеть, пока она сама сопротивляется!
...как токо она сама ляжет -- все сразу выздоровеют...
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а от і сінхронноє блєяніє з-за порєбріка

Андрей Мальгин‏ @andrey_malgin 4 часа назад

Агентство ТАСС в восторге. Только никакого "решения Трампа" нет, придурок, как обычно, "поразмышлял вслух". А Макрон только что еще раз подтвердил, что приглашение России в G7 произойдет только после того, как Россия уберется из Украины.
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дивлячись, що і як розуміти "Россия уберется из Украины"...
У ***** - свої поняття. В макрона можуть бути свої. І в козиря - також.
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Не очікувала від німців..
Думала, вони першими здадуться
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це гра така...вони всі бавляться з Путін, як кіт із мишком.
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Это все от неверной трактовки диалога, подслушанного российской разведкой

Трамп: - Как скучно на этих саммитах!
Макрон: - Может, пригласим какую-то пи...ду?
Т: - Какую?
М: - Моржовую!

Доклад Путину: Владимир Владимирович, Макрон и Трамп за Ваше возвращение на саммит!
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Вітаю всіх нас з успіхами Зе на міжнародній арені. Тільки не кажіть, що він не доклався до цього. Потім Росія у складі 8 буде вирішувати "конфлікт" на Сході України.
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помните старое (ну как строе, 2014 года) высказывание кого-то
скажи мне кто-то 20 лет назад, что Германия будет защищать Украину от Российской агрессии.. я б ему не то что не поверил, я б его обсмеял, как идиота...
а теперь что-то не смешно...
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Германия строит с Россией СП-2.. нет там никакой руссофобии или руссофилии.. просто бизнес.
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только на бытовом уровне - смешки про русише швайн за спиной у истинно православных,а так - никаких разногласий,правда..
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Так говорили немецкие солдаты времен Второй Мировой во время войны с СССР в их понимании русскими были и украинцы и беларуссы... при этом французов за спиной называют лягушатниками а поляков тупыми.
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Мокша,что-то там с потоком-идёт не так,ты не в курсе,что-ли? КисельТВ об этом-скромно умалчивает?
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Какое Кисель ТВ? В Европе после распада СССР туристов с Украины почти все русскими называли.. некоторые даже до сих пор.
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ну не знаю,не знаю - саксонцы из помоложе и кёльнские хохдойчи (особенно) неоднократно были в этом замечены..
а насчет их собственной умности - это большой вопрос,при их фахшулевом образовании,"ни шагу в сторону"..
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солома‏ @elnazaro777 4 часа назад

Коммерческое предложение в свете последних событийСитуація, через яку Росію виключили з G8, зберігається, - представник уряду ФРН Зайберт про можливе повернення РФ - Цензор.НЕТ 9352
Олександр Дедюхін: " Можно предложить Трампу, чтобы купил наш Крым. Ну да, недвижимость проблемная, но зато США может организовать маленькую победоносную войну"
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Крым кредит проблемный, конечно. но мы же задешево.
А можем и задаром Ситуація, через яку Росію виключили з G8, зберігається, - представник уряду ФРН Зайберт про можливе повернення РФ - Цензор.НЕТ 4742
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фрицам ,французам верить- быть оккупации украинской земли рашистом....
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Це неприємна інформація для мародерівців. Вже все складалося прекрасно: і Макарон запрошував *****, і Трамп погодився... Чи навпаки... І "такого при нашому славному гетьману Пороху не було", і "вєрнітє нам корита, бо Путін нападе", і "фрау Ріббентроп проти неньки України та національно-обцяцькованих корит", і "вєрнітє Пітраліксєіча взад зібіли німєдлєнно ми самі понтріоти разбірьомся"...
А ТУТ ТРІШКИ ОБЛОМ... Виявляється, насправді Макрон казав, що повернення ********** можливе після припинення агресії на Донбасі. І Трамп погодився. І Германія проти безумовного повернення ************ в G7...
Та шо це таке, це знущання над мародерівцями! Вони й так за гранню істєрікі! Астанавітєсь і вєрнітє мародьора!
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"Ситуация, из-за которой Россию исключили из G8, сохраняется, - представитель правительства ФРГ Зайберт о возможном возвращении РФ" - совершенно верно, а дебил Трамп тащит кремлёвского мясника без каких либо условий в G-7, значит, наверняка, у Трампа есть должок перед бесом путлером, либо он сторонник диктатуры, а не демократ.
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Германия голос подала, а у наших язык в жопе?
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