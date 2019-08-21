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 Політика України
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Все про:НАБУ (2074) ГПУ (3167) Луценко (2595) Ситник (508)

 У мене немає жодного особистого негативу до Ситника, виключно претензії службового характеру, - Луценко

За словами Генерального прокурора Юрія Луценка, у нього немає жодного особистого негативу стосовно директора НАБУ Артема Ситника.

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У НАБУ на мене було 15 проваджень, потім 5, потім 0, потім знову 10. Це нормальне явище, кожного з нас під лупою перевіряють. Перевіряти законність дій керівників правоохоронних структур потрібно, і це нормальне явище. До Ситника у мене є претензії виключно службового характеру. А як до людини я ставлюся до нього з розумінням. Мені здається, його найбільший недолік у тому, що він не може працювати в команді. От не може - і все. Тому в секторі ГПУ-МВС-СБУ є 3000 вироків щодо корупції і 4 мільярди доларів конфіскату. А в секторі НАБУ-САП нуль вироків", - сказав він.

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Луценко зазначив, що закон забороняє йому давати будь-які вказівки (і навіть отримувати інформацію) про справи НАБУ. Зокрема і від САП.

Також Луценко заявив, що "останні" подвиги "Ситника і Горбатюка" - явне бажання здійснювати свою діяльність без будь-якого нагляду.

"Відповідно до закону, тільки САП - і більше ніхто! - може здійснювати нагляд за детективами НАБУ. Якщо в групі прокурорів немає прокурора САП - це червона лампочка: в країні діє позазаконний механізм! Наступним кроком буде спільна група НАБУ і пожежників. Без будь-якої судової перспективи, але з великим політичним розголосом", - розповів прокурор.

Повний текст другої частини інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144042
 
   
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А Ситника за відпочинок у Сарнах по голівці погладимо?)
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Какие у тебя .бездаря и взяточника могут быть претензии служебного характера?Что путного за три года ты сделал на своей должности, кроме как попрадовал все дела и дал крышу своему сынку-лесорубу.
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Вот именно ЛИЧНОГО, все заключается в службе, в переводе, кто больше сп......... дет. Вот тут и разногласия, мы это прекрасно понимаем, так что не напрягайся. Все видим. только возможности нет яй......... ца вам оторвать
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ПРоститутом був і залишився Югик..
🤑
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як звільнять, може хоч на юрфак поступить )))
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проверяют то конечно всех, но судя по тому, что и Сытник и его зам вышли сухими из истории по оборонке, то видно не сильно тщательно и кто-то является неприкосновенным
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їх там таки дуже ретельно вибирають, звісно під себе, так шо в даному випадку, обоє абсолютні непотріби, проте дуже "корисні" і звісно не для країни.
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