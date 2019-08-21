 Кабмін не зміг ухвалити рішення про входження 4 найбільших національних лікарень у медреформу: установи можуть залишитися без фінансування, - МОЗ

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд не спромігся трансформувати чотири найбільші національні лікарні. 21 серпня 2019 року в порядок денний Кабінету Міністрів України вкотре не внесене на розгляд членам Уряду розпорядження про автономізацію чотирьох національних закладів, що належать Міністерству охорони здоров’я України. А саме Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії, Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України, Національного інституту раку та Інституту серця МОЗ України", - йдеться в заяві.

У МОЗ побоюються, що "блокування Урядом рішення на виконання чинного законодавства України не лише відтерміновує початок позитивних змін за новими прозорими правилами в цих лікарнях, але і фактично перекладає цю непросту задачу на наступний склад уряду. Менше трьох місяців до кінця року може не вистачити, аби завершити процес автономізації таких великих закладів".

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Згідно з повідомленням, Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", Національний інститут раку та Інституту серця МОЗ можуть не увійти в єдиний медичний простір. Отже, пацієнти цих медустанов не зможуть отримувати безоплатні послуги за програмою Медгарант, а медустанови не зможуть самостійно розпоряджатися заробленими коштами.

У МОЗ зазначили, що половина спеціалізованих медичних установ вже автономізувалися, ще чверть перебувають у процесі реорганізації, а решта медустанов мають почати цей процес у вересні, щоб встигнути до початку оголошення Національною службою здоров'я прийому заяв на контрактування на 2020 рік.

Як повідомив прем'єр-міністр Володимира Гройсмана на засіданні уряду в середу, це питання не увійшло до порядку денного "через неправильну юридичну форму", пише Інтерфакс-Україна.

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"Секретаріат Кабміну, Мін'юст кажуть, що прем'єр-міністр у такій формі підписати це рішення не може, тому воно і не потрапило до порядку денного (засідання в середу. - Ред.). Таке рішення слід затвердити протокольним рішенням уряду і передати новому уряду як рекомендоване. Цього буде достатньо для врегулювання питання у вересні 2019 року. Автономізація має відбутися з 1 січня 2020 року", - сказав він.

За словами в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, з 1 січня 2020 року набуває чинності нова модель фінансування, а автономізація згаданих вище медустанов має відбутися раніше.

"Ми вимагаємо, щоб регіональні установи автономізувалися і вони це роблять. Більшість вже зробили. І я думаю, що ми як власники держустанов маємо надати їм дозвіл автономізуватися так само, як і інші медичні установи. Якщо вони не почнуть автономізуватися зараз, мине два-три місяці й у них не буде можливості підписати договір з НСЗУ, у них не буде фінансування. Це - виконання закону, проголосованого парламентом ще в 2017 році", - підкреслила вона.

Крім того, Супрун зазначила, що раніше всі зауваження від Міністерства фінансів і Міністерства юстиції були обговорені, їх знято.