 Кабмін не зміг ухвалити рішення про входження 4 найбільших національних лікарень у медреформу: установи можуть залишитися без фінансування, - МОЗ

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд не спромігся трансформувати чотири найбільші національні лікарні. 21 серпня 2019 року в порядок денний Кабінету Міністрів України вкотре не внесене на розгляд членам Уряду розпорядження про автономізацію чотирьох національних закладів, що належать Міністерству охорони здоров’я України. А саме Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії, Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України, Національного інституту раку та Інституту серця МОЗ України", - йдеться в заяві.
У МОЗ побоюються, що "блокування Урядом рішення на виконання чинного законодавства України не лише відтерміновує початок позитивних змін за новими прозорими правилами в цих лікарнях, але і фактично перекладає цю непросту задачу на наступний склад уряду. Менше трьох місяців до кінця року може не вистачити, аби завершити процес автономізації таких великих закладів".
Згідно з повідомленням, Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", Національний інститут раку та Інституту серця МОЗ можуть не увійти в єдиний медичний простір. Отже, пацієнти цих медустанов не зможуть отримувати безоплатні послуги за програмою Медгарант, а медустанови не зможуть самостійно розпоряджатися заробленими коштами.
У МОЗ зазначили, що половина спеціалізованих медичних установ вже автономізувалися, ще чверть перебувають у процесі реорганізації, а решта медустанов мають почати цей процес у вересні, щоб встигнути до початку оголошення Національною службою здоров'я прийому заяв на контрактування на 2020 рік.
Як повідомив прем'єр-міністр Володимира Гройсмана на засіданні уряду в середу, це питання не увійшло до порядку денного "через неправильну юридичну форму", пише Інтерфакс-Україна.
"Секретаріат Кабміну, Мін'юст кажуть, що прем'єр-міністр у такій формі підписати це рішення не може, тому воно і не потрапило до порядку денного (засідання в середу. - Ред.). Таке рішення слід затвердити протокольним рішенням уряду і передати новому уряду як рекомендоване. Цього буде достатньо для врегулювання питання у вересні 2019 року. Автономізація має відбутися з 1 січня 2020 року", - сказав він.
За словами в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, з 1 січня 2020 року набуває чинності нова модель фінансування, а автономізація згаданих вище медустанов має відбутися раніше.
"Ми вимагаємо, щоб регіональні установи автономізувалися і вони це роблять. Більшість вже зробили. І я думаю, що ми як власники держустанов маємо надати їм дозвіл автономізуватися так само, як і інші медичні установи. Якщо вони не почнуть автономізуватися зараз, мине два-три місяці й у них не буде можливості підписати договір з НСЗУ, у них не буде фінансування. Це - виконання закону, проголосованого парламентом ще в 2017 році", - підкреслила вона.
Крім того, Супрун зазначила, що раніше всі зауваження від Міністерства фінансів і Міністерства юстиції були обговорені, їх знято.
Це круто. Вона має очолити напрямок централізованої закупівлі лікарських засобів. Кращого "спеціаліста" годі й шукати. Гідна кандидатура для продовження реформ Супрун.
когдла Риск также будет адекватно оценен тебье удалили аппендекс но ты стал инвалидом тебе 30 лет вот на 35 лет расчет сделать по 25 тысяч баксов в год на выживание и умножаем на 35 лет до возраста на пенсию... и так по каждой ерунде и прочее в страховкутогдаобязаны будут вписать все страховые конторы в том числе и Моторное бюро вносить часть средств все фарм компании работающие в Украине или поставляющие свои препараты во тогда сразу Украине разрешать производитьв 10-40 раз дешевле генеретики аналоги но свои..а не маде ин Британия США Швейцария ЕС... ПОСЛУШАЙТЕ А МОЖНО Я СТАНУ МИНИСТРОМ МОЗ НА ПОЛТОРА ГОДА Я ЮРИСТ НО ИНВАЛИД С РОЖДЕНИЯ ТАК ЧТО ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕНОЦИДА КАЖДОЙ СВОЕЙ КЛЕТОЧКОЙ ТЕЛА ВСЕ 55 ЛЕТ ИСПЫТЫВАЮ....