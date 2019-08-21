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 Політика України, Здоров'я
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Все про:медицина (772) Мінздоров'я (927) ОХМАТДИТ (36) Гройсман (3563) Супрун Уляна (511)

 Кабмін не зміг ухвалити рішення про входження 4 найбільших національних лікарень у медреформу: установи можуть залишитися без фінансування, - МОЗ

Чотири національні медустанови, які надають унікальні медичні послуги, можуть залишитися поза трансформацією і без фінансування в 2020 році.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд не спромігся трансформувати чотири найбільші національні лікарні. 21 серпня 2019 року в порядок денний Кабінету Міністрів України вкотре не внесене на розгляд членам Уряду розпорядження про автономізацію чотирьох національних закладів, що належать Міністерству охорони здоров’я України. А саме Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії, Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" МОЗ України, Національного інституту раку та Інституту серця МОЗ України", - йдеться в заяві.

У МОЗ побоюються, що "блокування Урядом рішення на виконання чинного законодавства України не лише відтерміновує початок позитивних змін за новими прозорими правилами в цих лікарнях, але і фактично перекладає цю непросту задачу на наступний склад уряду. Менше трьох місяців до кінця року може не вистачити, аби завершити процес автономізації таких великих закладів".

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Згідно з повідомленням, Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії, Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит", Національний інститут раку та Інституту серця МОЗ можуть не увійти в єдиний медичний простір. Отже, пацієнти цих медустанов не зможуть отримувати безоплатні послуги за програмою Медгарант, а медустанови не зможуть самостійно розпоряджатися заробленими коштами.

У МОЗ зазначили, що половина спеціалізованих медичних установ вже автономізувалися, ще чверть перебувають у процесі реорганізації, а решта медустанов мають почати цей процес у вересні, щоб встигнути до початку оголошення Національною службою здоров'я прийому заяв на контрактування на 2020 рік.

Як повідомив прем'єр-міністр Володимира Гройсмана на засіданні уряду в середу, це питання не увійшло до порядку денного "через неправильну юридичну форму", пише Інтерфакс-Україна.

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"Секретаріат Кабміну, Мін'юст кажуть, що прем'єр-міністр у такій формі підписати це рішення не може, тому воно і не потрапило до порядку денного (засідання в середу. - Ред.). Таке рішення слід затвердити протокольним рішенням уряду і передати новому уряду як рекомендоване. Цього буде достатньо для врегулювання питання у вересні 2019 року. Автономізація має відбутися з 1 січня 2020 року", - сказав він.

За словами в. о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, з 1 січня 2020 року набуває чинності нова модель фінансування, а автономізація згаданих вище медустанов має відбутися раніше.

"Ми вимагаємо, щоб регіональні установи автономізувалися і вони це роблять. Більшість вже зробили. І я думаю, що ми як власники держустанов маємо надати їм дозвіл автономізуватися так само, як і інші медичні установи. Якщо вони не почнуть автономізуватися зараз, мине два-три місяці й у них не буде можливості підписати договір з НСЗУ, у них не буде фінансування. Це - виконання закону, проголосованого парламентом ще в 2017 році", - підкреслила вона.

Крім того, Супрун зазначила, що раніше всі зауваження від Міністерства фінансів і Міністерства юстиції були обговорені, їх знято.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144040
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так на это и расчет: потом эти больницы выкупят за бесценок друзья пани Супрун и выставят такие счета за лечение уже в частной клинике - что живые позавидуют мертвым.
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ога, мадам Трамадол, спереду назад перетягнута, вже сидить на низькому старті до дерибану...
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 21 час назад

Кабмін не зміг ухвалити рішення про входження 4 найбільших національних лікарень у медреформу: установи можуть залишитися без фінансування, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6876

Це круто. Вона має очолити напрямок централізованої закупівлі лікарських засобів. Кращого "спеціаліста" годі й шукати. Гідна кандидатура для продовження реформ Супрун.
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Не волнуйтесь, пани Супрун, новый кабмин с новым министром примет все как нужно в соответствии с бюджетом на 2020 г.
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ога, мадам Трамадол, спереду назад перетягнута, вже сидить на низькому старті до дерибану...
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 21 час назад

Кабмін не зміг ухвалити рішення про входження 4 найбільших національних лікарень у медреформу: установи можуть залишитися без фінансування, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6876

Це круто. Вона має очолити напрямок централізованої закупівлі лікарських засобів. Кращого "спеціаліста" годі й шукати. Гідна кандидатура для продовження реформ Супрун.
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Задолбали вы своим охмадетом, красим и красим на него детальки, вы там аэропорт строите что ли...
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И.О. с двойным гражданством намутила хню противоречащую Конститутции, а Гройсман виноват, ну и Зеленский конечно.
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как можно воводить рыночные элементы в медицине- без страхования риска, страхования протокола или самого лечения. страхования от ущерба в следтстви вакцинизации вот когда в страховке будет написано сумма 3 млн. эквивалент доллар США Евро и корзина валют думаю Дохзтур смерть не6 надо будет проводить агитацию за вакцинацию тогда прийдется все АфрикнскоАзиатско Индийско Китайское уйшу медпрепараты и вакцины послать на и в...
когдла Риск также будет адекватно оценен тебье удалили аппендекс но ты стал инвалидом тебе 30 лет вот на 35 лет расчет сделать по 25 тысяч баксов в год на выживание и умножаем на 35 лет до возраста на пенсию... и так по каждой ерунде и прочее в страховкутогдаобязаны будут вписать все страховые конторы в том числе и Моторное бюро вносить часть средств все фарм компании работающие в Украине или поставляющие свои препараты во тогда сразу Украине разрешать производитьв 10-40 раз дешевле генеретики аналоги но свои..а не маде ин Британия США Швейцария ЕС... ПОСЛУШАЙТЕ А МОЖНО Я СТАНУ МИНИСТРОМ МОЗ НА ПОЛТОРА ГОДА Я ЮРИСТ НО ИНВАЛИД С РОЖДЕНИЯ ТАК ЧТО ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕНОЦИДА КАЖДОЙ СВОЕЙ КЛЕТОЧКОЙ ТЕЛА ВСЕ 55 ЛЕТ ИСПЫТЫВАЮ.... Кабмін не зміг ухвалити рішення про входження 4 найбільших національних лікарень у медреформу: установи можуть залишитися без фінансування, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3733
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А может проще разогнать НСЗУ? Люди ходят лечится в больницы а бабло деребанит НСЗУ! так что нужно оставить?!!
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Ну так на это и расчет: потом эти больницы выкупят за бесценок друзья пани Супрун и выставят такие счета за лечение уже в частной клинике - что живые позавидуют мертвым.
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Ну прямо вижу как к примеру Тудоров отрывается от кормушки, созданной за деньги Киевской общины и помогает ему в это гнойсманн..... Слёзы душат и мешают говорить) Кабмін не зміг ухвалити рішення про входження 4 найбільших національних лікарень у медреформу: установи можуть залишитися без фінансування, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9522
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Единственным министром из прежнего правительства останется на своей должности Уляна Супрун.Я всех поздравляю.
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