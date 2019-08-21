 "Частину записів ще не розсекречено": Горбатюк розповів про розслідування справи Окружного адмінсуду Києва

Як передає Цензор.НЕТ, про це керівник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк розповів в інтерв'ю ТһеБабелю.

"Без сумніву робота триває. Але це не швидкий процес, бо їх дуже багато. Частина записів ще не розсекречена, тому вони не потрапили безпосередньо в провадження. Є частина зареєстрованих додаткових епізодів, які виявили під час опрацювання записів", - сказав Горбатюк.

Він розповів, що серед іншого вже зареєстровано провадження про створення злочинної організації. "Є підстави підозрювати, що фактично люди дають вказівки суддям про те, які рішення ухвалювати в більшості проваджень. І це координується і організовується керівництвом суду, але це ще не підозра", - сказав він.

"Прокурори тільки фіксують наявні ознаки, реєструють провадження для того, щоб здійснювати їх розслідування", - пояснив Горбатюк.

Також глава слідчого управління ГПУ пояснив, чому раніше в Генпрокуратурі збиралися просити Вищу рада правосуддя усунути підозрюваних суддів і дати дозвіл на арешт, але в підсумку подали тільки про відсторонення.

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Горбатюк зазначив, що зараз має менше доступу до проваджень. Втім, за його словами, має бути окреме клопотання до ВПР про надання дозволу на запобіжний захід, наприклад арешт.

"Як на мене, варто ставити питання про тримання під вартою, але що буде в клопотаннях, не знаю, — можливо, домашній арешт. Клопотання точно готувалося. Цим займається практично та сама група прокурорів, що й Гримчаком. Можливо, виникла накладка і вони просто фізично не змогли того зробити", - сказав Горбатюк.

Він також прокоментував інформацію журналістів, що на плівках може бути згадка про главу ОП Андрія Богдана або запис розмови з ним. "Поки не знаю. Я записів не бачив, мені наші слідчі не доповідали", - сказав Горбатюк.

Також він розповів, що під час Майдану були зафіксовані дзвінки в суди з Адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича. Згідно з даними Національного антикорупційного бюро, в справі фігурує прізвище ексзсатупника глави Адміністрації президента Андрія Портнова.

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Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.