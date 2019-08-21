 Суд відмовився заочно заарештувати заступника голови управління енергоринку НКРЕКП Бутовського, підозрюваного у справі "Роттердам+"

Таке рішення сьогодні, 21 серпня ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олена Курова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і Діло".

Як відомо, 8 серпня НАБУ заочно повідомило Бутовському про підозру, а також іншим фігурантам. Пізніше його викликали до НАБУ для повідомлення про підозру особисто, проте він не приїхав. Тому детективи оголосили посадовця НКРЕКП у розшук, зокрема міжнародний.

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За словами прокурора САП Віталія Пономаренка, Бутовського оголосили у національний та міжнародний розшуки. За даними слідства, посадовець НКРЕКП 13 липня залишив Україну і полетів у турецьке курортне місто Бодрум і тому слід розглядати клопотання за відсутності Бутовського. Як вказував прокурор, посадовця Нацкомісії підозрюють у пособництві в ухваленні формули "Роттердам+".

Своєю чергою адвокат Бутовського Ірина Одинець заперечувала проти клопотання. На думку захисника, її клієнт не набув статусу підозрюваного і не був оголошений у міжнародний розшук.

Вивчивши клопотання, суддя Курова відмовила в його задоволенні.

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Нагадаємо, вчора, 20 серпня суд відмовився заочно заарештовувати ексглаву НКРЕКП Дмитра Вовка. Своєю чергою САП вирішила оскаржити це рішення.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".