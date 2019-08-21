 Суд відмовився заочно заарештувати заступника голови управління енергоринку НКРЕКП Бутовського, підозрюваного у справі "Роттердам+"

Таке рішення сьогодні, 21 серпня ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олена Курова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і Діло".
Як відомо, 8 серпня НАБУ заочно повідомило Бутовському про підозру, а також іншим фігурантам. Пізніше його викликали до НАБУ для повідомлення про підозру особисто, проте він не приїхав. Тому детективи оголосили посадовця НКРЕКП у розшук, зокрема міжнародний.
За словами прокурора САП Віталія Пономаренка, Бутовського оголосили у національний та міжнародний розшуки. За даними слідства, посадовець НКРЕКП 13 липня залишив Україну і полетів у турецьке курортне місто Бодрум і тому слід розглядати клопотання за відсутності Бутовського. Як вказував прокурор, посадовця Нацкомісії підозрюють у пособництві в ухваленні формули "Роттердам+".
Своєю чергою адвокат Бутовського Ірина Одинець заперечувала проти клопотання. На думку захисника, її клієнт не набув статусу підозрюваного і не був оголошений у міжнародний розшук.
Вивчивши клопотання, суддя Курова відмовила в його задоволенні.
Нагадаємо, вчора, 20 серпня суд відмовився заочно заарештовувати ексглаву НКРЕКП Дмитра Вовка. Своєю чергою САП вирішила оскаржити це рішення.
Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.
8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".
Мндя.. в США колись зробили рейганоміку, а в Україні роблять клоуноміку
Ви хоч доганяєте, що формула "Р+", яку він запровадив - регулювала ціну електроенергії шляхом обмеження максимальних цін??? Ви знаєте, що на сьогодні оптово-ринкова ціна е/е в Україні - і саме завдяки формулі "Р+" -- приблизно 50 євро за МВт/годину з ПДВ, чи 0,05євро/квт/годину (1,4/1,7грн/квт/г при курсі гривні від 28 до 33грн за1євро; так мінявся курс на протязі року). Ви же платили і платите нині за спожиту е/е в своїх оселях від 0,90 до 1,68 грн/квт/г.!!! А підприємства України в першому півріччі ц.р. платили від 1,8 до 2,3 грн/квт/г.
Тим часом в Європі оптово-ринкова ціна електроенергії (в т.ч. для дом.господарств!!!, там нема різниці між населенням і промисловістю!) коливається від 10 євроцентів (Болгарія) до 28 євроцентів (Бельгія). У переважній більшості країн Європи ця ціна становить від 10 до 20 євроцентів за кВт/годину. Ви бачите різницю? Для дебілів: в два-чотири (і більше!) разів вище, ніж для українців! Порівняйте, прочитайте навіть матеріал з беніного ресурсу: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/skolko-platyat-v-es-za-gaz-i-***************---dannye-evrostata Або тут, оригінал: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180807-1
Ви хочете платити 2,8грн/квт/г при нинішньому курсі, як в Болгарії? Чи 3,5грн/квт/г, як в Польщі? Не хочете? А таки доведеться, від цього підвищення нікуди дітися!
А за те, що ви досі платите 1,68грн/квт/г - скажіть "спасибі" саме Дмитру Вовку та тим, хто винайшов і запровадив формулу "Ротердам+" в ціні (тарифі) спожитої електроенергії!!
Кабинет министров на заседании в среду, 21 августа, внесло изменение в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, что позволит снизить стоимость электроэнергии.
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Тариф на услуги Укрэнерго снизили вдвое
15 августа 2019, 18:55
"Проект решения… решение по ПСО, которое позволит снизить стоимость э/э на 21 коп/кВт-ч для всех конечных потребителей, небытовых: бюджетных учреждений, школ, больниц, детских садов, а также для малых средних, крупных предприятий", - пояснил представитель президента в правительстве Андрей Герус.
Он также отметил, что теперь Укргидроэнерго обязано продавать по специальным обязательствам до 35% своей электроэнергии, тогда как ранее это обязательство составляло 20%.