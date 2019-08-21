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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:НАБУ (2074) Луценко (2595) Укроборонпром (493) Гладковський (88) Антикорупційна прокуратура (948) ДБР (444)

 НАБУ поховало справу Гладковського. Ми довели її до кінця, передали в НАБУ, і де результат? - Луценко

Глава ГПУ стверджує, що в нього немає особистого негативу проти Ситника, але ГПУ, САП та ДБР змушені разом робити те, чим має займатися НАБУ.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Відпочатку я був налаштований на конструктивну роботу, і керівники САП і НАБУ підтвердять, що ми починали зі спільних нарад. Потім – спілкувався окремо з САПом, окремо з НАБУ. А тепер просто намагаюся разом із ДБР і САПом робити те, що мало би робити НАБУ", - пояснив Луценко.

Як приклад бездіяльності НАБУ генпрокурор назводить справу Гладковського.

"Коли цю справу "поховало" НАБУ, ми разом з ДБР її завершили, дійшли до проєкту підозри – її проєкт передали керівнику САП Холодницькому. Він її підписав. Після цього справу віддали НАБУ. Минуло вже 4 місяці. Де результат?" - сказав Луценко

"Справи там, а "винен" чомусь я", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко

За словами Луценка, команда Зеленського розмірковує про новий формат організації правоохоронної системи.

"На мій погляд, у ній є одна важлива неправильна річ: існування окремо ДБР і окремо НАБУ, яке нічим неможливо обґрунтувати. З одного боку, НАБУ не має всього масиву справ. Ніхто із "конкурентів" робити за них не буде. Не будуть СБУ, ГПУ, МВС бігати замість детективів", - сказав генпрокурор.

Глава ГПУ вважає, що НАБУ і ДБР існують як два різні органи через інтереси окремих депутатів.

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"Один депутат написав закон про НАБУ, другий - про ДБР. Спочатку один провів через залу ВР свій закон, потім інший. Кожен хотів мати і "зірочку", і хороших знайомих з хорошими повноваженнями. Це нерозумно і непрактично. Це не діє. Тому я глибоко переконаний, що для ефективності треба ДБР і НАБУ об’єднати, провести нормальний конкурс, обрати професійного проукраїнського чиновника, який би не узгоджував проєкти підозр з посольством дружньої нам країни, а працював відповідно до закону і Конституції України", - підсумував Луценко.

Повний текст другої частини інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144035
 
   
 Топ коментарі
 
Блин, снова Порошенко виноват. Ну что же это такое! Зебилы ну вы в курсе что вы зебилы. К стати а никто не знает когда празднуется день зебила? Я б им по два желтеньких тюльпанчика каждому дарил.
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Герус уже сказал...что гладковский это чувак на своем месте...претензий к нему нет... зебобики могут отдыхать от преутомления... НАБУ поховало справу Гладковського. Ми довели її до кінця, передали в НАБУ, і де результат? - Луценко - Цензор.НЕТ 5668 .
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Непьяный и небред:

Електричество заводам папы Бени теперь стоит 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Или "Зебеня на карман"? Что там НАБУ, ГБР и СБУ об этом говорят?

Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете типа денег полно и на повышение зарплат, пенсий и понижение тарифов уже хватает? Что там в НАБУ, вопросов нет?

В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени и резко пошла шара для его ферросплавных заводиков. НАБУ, ГБР и СБУ в упор этого не замечают?

Компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки. НАБУ и прочие упорно молчат в тряпочку.

Руководителей в администрации президента хитро вывели из ранга госслужащин и освободили от заполнения обязательных деклараций, Разумков переписал весь бизнес на жену (класс, Порох был лох), Зеля типа передал свой бизнес своему-же помощнику и прочее, прочее, прочее.

Правда классно НАБУ, ГБР и СБУ при Зеле заработало, правда зебилы?
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Кого то еще интересует пьяный бред этого клоуна?
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Непьяный и небред:

Електричество заводам папы Бени теперь стоит 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Или "Зебеня на карман"? Что там НАБУ, ГБР и СБУ об этом говорят?

Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете типа денег полно и на повышение зарплат, пенсий и понижение тарифов уже хватает? Что там в НАБУ, вопросов нет?

В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени и резко пошла шара для его ферросплавных заводиков. НАБУ, ГБР и СБУ в упор этого не замечают?

Компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки. НАБУ и прочие упорно молчат в тряпочку.

Руководителей в администрации президента хитро вывели из ранга госслужащин и освободили от заполнения обязательных деклараций, Разумков переписал весь бизнес на жену (класс, Порох был лох), Зеля типа передал свой бизнес своему-же помощнику и прочее, прочее, прочее.

Правда классно НАБУ, ГБР и СБУ при Зеле заработало, правда зебилы?
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Югка а кто похоронил дело бриллиантовых прокуроров?
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Да не обращайте внимания!
клоун луцик много чего похоронил!
Кернес, Бойко, Медведчук, Иванющенко, авакяна младшего..... и многое многое другое!
Ну заодно выдал добробата рашке, открыл дела на добробатов, открыл дела на Михо....

И чего это я и так пишу всем известные факты!
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луцик это ты?
продолжаешь нести пьяный бред?
где хоть слово Беня в этой статье?
твой понос на др форум !
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Вы займаєтесь дезінформацією. Написано жзаводи отримують електрику за ціною 57, 4 грн за мегават, один мегават=1000 кіловат, щоб узнати ціну кіловата ділимо 57, 4 грн( 5740копійок) на 1000 , отримуємо 5,74 коп за КВт. Так що , нешановний , перестаньте брехати, коли є питання, заглядайте сюди
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Таки да, спасибо что заметили пропущенную запятую. Беня получает киловатт за 5,7 коп, т.е. еще более на шару. Правда это не меняет сути вопроса к зебилам.
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Вообще неоднократно замечено,что наши СМИ измеряют скорость в килограммах,вес в метрах,время в квт. Я бы ещё перепроверил и 57,4 и ,тем более,5,74.
Чтобы не получилось как в "Горе от ума":«Послушай, ври, да знай же меру» .
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Я брал 57,4 грн. за мегаватт из решения суда. Так что все вопросы не к СМИ, а к суду или к папе Бене.
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сєрґєй а ЛЮДІ вважають що то ти тут лахтинським клованом працюєш
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Ой ржу не могу!
У вас раздвоение личности, что вы о себе "люди" пишете?!!!!!!
Мы Николай второй!
Спасибо...... Поржал.......
Раб день закончился на веселой ноте!
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Блин, снова Порошенко виноват. Ну что же это такое! Зебилы ну вы в курсе что вы зебилы. К стати а никто не знает когда празднуется день зебила? Я б им по два желтеньких тюльпанчика каждому дарил.
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21 березня день хворих синдромом Дауна і опроміненних телевізором зебіласів
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Кто он такой этот Гладковский, куда он пошёл? Я его первый раз вижу...
НАБУ похоронило дело Гладковского. Мы довели его до конца, передали в НАБУ, и где результат? - Луценко - Цензор.НЕТ 4257
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То есть Луценко хотів розслідувати діло свинарчуків, в НАБУ не дало. Оце поворот.
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ты статью не читал ?

Луценко УЖЕ расследовал и УЖЕ передал в НАБУ
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Если расследовал, то должен был передать в суд. Не в курсе, соевый?
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Это ты сейчас какое-то альтернативное законодательство Украины процитировал ?

По действующему законодательству он должен был передать дело в НАБУ и он его передал.
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Это Юа. Он считать себя генплокулолом, я считать его трепачом. Нраицца.
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все веселее и веселее)
и с каждым разом все сложней зебобам связывать это все с "папередниками")
но они не сдаются)
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А шо там Гладковський зробив, а то я вже забув???
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не заплатил НДС со стоимости украденных в Кацапии запчастей.

тыщ на 300.

из-за этого вся страна оказалась за межею зубожіння,

а норід від цього очєнь сільно устав
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Як можна забути справу по оборонці, в якій, до речі, брали участь представники Бюро
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"На мой взгляд, в ней есть одна важная неправильная вещь: существование отдельно ГБР и отдельно НАБУ, которое ничем невозможно обосновать"_____________________а хотелось бы спросить у очкастого "прокурора", КТО сотворил эти самые "неправильные вещи"????????????
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Следует понимать так .Договорняк, бабло и ещё какой то там ворон который бережёт глаз
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Лицо новой власти
Вор на воре сидит и вором погоняет
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Герус уже сказал...что гладковский это чувак на своем месте...претензий к нему нет... зебобики могут отдыхать от преутомления... НАБУ поховало справу Гладковського. Ми довели її до кінця, передали в НАБУ, і де результат? - Луценко - Цензор.НЕТ 5668 .
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Вот те раз...поворот на 360)))
Да ЗЕбобы?
Свинарчуки теперь свои для ЗЕлупы)))
А столько ЗЕленых пуканов было порвано в боталиях с порлхоботами)))))
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ЗЕленобобов еще ждет масса подобных пируетов))))
Еще не один их ненависник будет переобут ЗЕленой командой в прыжке))))

Корупцию не удалось побороть...
ЗЕ решил ее возглавить)))))
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А чему тут удивляться, ведь НАБУшники были "завязаны" на этом деле, поэтому Сытник его и завалил, что бы не подставлять своих.
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Югик, к ним еще будут претензии, а ты ........ ДОН тот еще. Прости, но это так.
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Если Сытник передаёт информацию в США ,значит он предатель Родины
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Два дибіла кивають один на одного,результату нуль і вся країна наблюдає за цим цирком 5 років,а зарплату гребуть лопатою.Скільке ще років буде продовжуватись ця вакханалія??? НАБУ поховало справу Гладковського. Ми довели її до кінця, передали в НАБУ, і де результат? - Луценко - Цензор.НЕТ 4826
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проблема НАБУ - Ситник, який влазить в політику. то до Порошенка в в Козин, то до Богдана на таємні зустрічі... це ж перетворює НАБУ на іграшку в руках політиків...
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" придёт осень , будем саджати " ? чи " придёт зима , будем саджати " ?
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Луценко бреше...як і завжди. Справу заволокітили, все продали, а потім скинули в НАБУ. При цьому, якщо підслідність справи НАБУ то все що робило ГПУ -незаконно і всі "зібрані" чи продані ними "докази" є недопустимими, бо збирались неповноважним органом
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а кто-то думал что Сытник так не поступит? Естественно он закрыл дело, со схемы которого он получал откаты
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