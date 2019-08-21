 НАБУ поховало справу Гладковського. Ми довели її до кінця, передали в НАБУ, і де результат? - Луценко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Відпочатку я був налаштований на конструктивну роботу, і керівники САП і НАБУ підтвердять, що ми починали зі спільних нарад. Потім – спілкувався окремо з САПом, окремо з НАБУ. А тепер просто намагаюся разом із ДБР і САПом робити те, що мало би робити НАБУ", - пояснив Луценко.
Як приклад бездіяльності НАБУ генпрокурор назводить справу Гладковського.
"Коли цю справу "поховало" НАБУ, ми разом з ДБР її завершили, дійшли до проєкту підозри – її проєкт передали керівнику САП Холодницькому. Він її підписав. Після цього справу віддали НАБУ. Минуло вже 4 місяці. Де результат?" - сказав Луценко
"Справи там, а "винен" чомусь я", - додав він.
За словами Луценка, команда Зеленського розмірковує про новий формат організації правоохоронної системи.
"На мій погляд, у ній є одна важлива неправильна річ: існування окремо ДБР і окремо НАБУ, яке нічим неможливо обґрунтувати. З одного боку, НАБУ не має всього масиву справ. Ніхто із "конкурентів" робити за них не буде. Не будуть СБУ, ГПУ, МВС бігати замість детективів", - сказав генпрокурор.
Глава ГПУ вважає, що НАБУ і ДБР існують як два різні органи через інтереси окремих депутатів.
"Один депутат написав закон про НАБУ, другий - про ДБР. Спочатку один провів через залу ВР свій закон, потім інший. Кожен хотів мати і "зірочку", і хороших знайомих з хорошими повноваженнями. Це нерозумно і непрактично. Це не діє. Тому я глибоко переконаний, що для ефективності треба ДБР і НАБУ об’єднати, провести нормальний конкурс, обрати професійного проукраїнського чиновника, який би не узгоджував проєкти підозр з посольством дружньої нам країни, а працював відповідно до закону і Конституції України", - підсумував Луценко.
Повний текст другої частини інтерв'ю з Юрієм Луценком читайте тут.
Електричество заводам папы Бени теперь стоит 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Или "Зебеня на карман"? Что там НАБУ, ГБР и СБУ об этом говорят?
Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете типа денег полно и на повышение зарплат, пенсий и понижение тарифов уже хватает? Что там в НАБУ, вопросов нет?
В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени и резко пошла шара для его ферросплавных заводиков. НАБУ, ГБР и СБУ в упор этого не замечают?
Компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки. НАБУ и прочие упорно молчат в тряпочку.
Руководителей в администрации президента хитро вывели из ранга госслужащин и освободили от заполнения обязательных деклараций, Разумков переписал весь бизнес на жену (класс, Порох был лох), Зеля типа передал свой бизнес своему-же помощнику и прочее, прочее, прочее.
Правда классно НАБУ, ГБР и СБУ при Зеле заработало, правда зебилы?
клоун луцик много чего похоронил!
Кернес, Бойко, Медведчук, Иванющенко, авакяна младшего..... и многое многое другое!
Ну заодно выдал добробата рашке, открыл дела на добробатов, открыл дела на Михо....
И чего это я и так пишу всем известные факты!
продолжаешь нести пьяный бред?
где хоть слово Беня в этой статье?
твой понос на др форум !
Чтобы не получилось как в "Горе от ума":«Послушай, ври, да знай же меру» .
У вас раздвоение личности, что вы о себе "люди" пишете?!!!!!!
Мы Николай второй!
Спасибо...... Поржал.......
Раб день закончился на веселой ноте!
Луценко УЖЕ расследовал и УЖЕ передал в НАБУ
По действующему законодательству он должен был передать дело в НАБУ и он его передал.
и с каждым разом все сложней зебобам связывать это все с "папередниками")
но они не сдаются)
тыщ на 300.
из-за этого вся страна оказалась за межею зубожіння,
а норід від цього очєнь сільно устав
Вор на воре сидит и вором погоняет
Да ЗЕбобы?
Свинарчуки теперь свои для ЗЕлупы)))
А столько ЗЕленых пуканов было порвано в боталиях с порлхоботами)))))
Еще не один их ненависник будет переобут ЗЕленой командой в прыжке))))
Корупцию не удалось побороть...
ЗЕ решил ее возглавить)))))