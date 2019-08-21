 Кабмін затвердив порядок організації інклюзивного навчання у позашкільних закладах, - Міносвіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти України.

"Прийнята постанова вперше в Україні встановлює чіткі правила, як організувати інклюзивне навчання в позашкіллі. У документі ми прописали всі необхідні кроки – від того, що робити батькам для зарахування дитини, до дій адміністрації закладу та його засновників. Це дуже важливо, адже наша мета – розвивати інклюзію в різних закладах освіти. Раніше такі ж порядки вже були затверджені для дитсадків, шкіл, профтехів та вишів. Тобто від сьогодні правила організації інклюзії вже є для всіх рівнів освіти", зазначив перший заступник Міністра освіти і науки Павло Хобзей.

Так, щоб дитину з особливими освітніми потребами зарахували до позашкільного закладу, її батькам або законним представникам треба подати відповідну заяву. До неї необхідно додати документи, які підтверджують наявність ООП (висновок ІРЦ, індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю).

Керівник закладу зобов’язаний створити інклюзивну групу. Він також має сформувати команду психолого-педагогічного супроводу, до якої входять педагогічні працівники, адміністрація закладу та за потреби інші спеціалісти. Ця команда працює над розробкою індивідуального навчального плану разом із дитиною з особливими освітніми потребами та її батьками.

Читайте також: У 225 школах Дніпропетровщини впроваджено інклюзивну освіту, - Голик

Для старту роботи інклюзивної групи заклад позашкільної освіти має відповідати таким вимогам: - архітектурна доступність будівель, приміщень та прилеглої території;

- підтримка принципів універсального дизайну в сфері освіти; - відповідна матеріально-технічна та навчально-методична база. Їх мають забезпечити адміністрація та засновники закладу.