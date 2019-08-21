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 Політика України
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Все про:ВР (5342) Стефанчук Руслан (53)

 Обрані депутати можуть не встигнути визначитися зі складом комітетів, - Стефанчук

Обраний нардепом за списком партії "Слуга народу", представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук допускає, що в четвер керована ним підгрупа Підготовчої групи не встигне розглянути питання персонального складу депутатів у парламентських комітетах.

"Я думаю, що ми не встигнемо (визначитися з персональним складом профільних комітетів. - Ред.), тому що, окрім цього, у нас є ще 15 інших питань, і пройдемося по них - це тимчасова Лічильна комісія, президія тощо. Якщо ж це питання буде готове на завтра, то, можливо, ми визначимося і з персоналіями", - сказав Стефанчук журналістам у середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що до Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України - 23 та 24 серпня - підготовча депутатська група має проголосувати за вже ухвалені рішення підгруп.

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"Або завтра, або післязавтра, принаймні до свят, ми маємо проголосувати з тих питань, які вже пройшли", - зазначив Стефанчук.

За його словами, робота підготовчої депутатської групи і двох підгруп йде за планом і вкладається у відведені часові рамки. Водночас він додав: "Ми можемо зібратися і на свята, нас ніхто не лімітує".

Стефанчук нагадав, що його підгрупа, яка курирує формування комітетів Верховної Ради, збереться в четвер, 22 серпня.

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Відповідаючи на запитання про те, коли має відбутися загальне засідання підготовчої депутатської групи, яка розглядатиме всі питання загалом щодо яких є рішення обох профільний підгруп, Стефанчук сказав: імовірно, воно відбудеться в четвер або в п’ятницю, пише Укрінформ.

"По-моєму, або завтра, або післязавтра. Тобто до свят ми маємо проголосувати ті питання, які вже пройшли", - уточнив він.

Перше урочисте засідання Верховної Ради має відбутися 29 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144030
 
 
 Топ коментарі
 
Сами, теперь все сами. Сами заварили кашу, сами и расхлебывайте.
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Мне волноваться нет причин... я не зебобик....
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В позе "Эээээ....." с одновременным ковырянием в носу при поиске правильной мысли - точно НЕ успеют, но есть выход, надо спросить у главного ЗЕ!
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Неужели никого из песиков не возьмут в комитеты? Это будет ужасная зрада и реванш Избранные депутаты могут не успеть определиться с составом комитетов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4249
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Как же зебобики такую трагедию для них переживут то..?? Зеленки придется им по пол ведра выпить...не менее...
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Сами, теперь все сами. Сами заварили кашу, сами и расхлебывайте.
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Что значит не успеете? Всех кто с красным дипломом окончил Трускавецкую аккадемию...всех в комитеты.... Обрані депутати можуть не встигнути визначитися зі складом комітетів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3329
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Не волнуйся, так оно и будет! Привет, шоколадный!
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Мне волноваться нет причин... я не зебобик....
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Що, важко зібрати комітети, коли зедебилів без вищої освіти в Раду обрали?
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Та да...свадебные фотографы...массажисты.....и прочий сброд для комитетов не годится....
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С жгучим нетерпением жду начала работы этого "парламента". Я думаю, "будет весело"(с)
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Голодуючим Стефанчуком ще не все зїденне в столовій ради.
Як тільки все з'їсть так і займуться.
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Это ужасно.
А указами президента нельзя их назначить ?
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