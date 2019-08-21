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 Політика України
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Все про:Нафтогаз (575) Устенко (5)

 Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - "Нафтогаз" про пропозицію радника Зеленського Устенка

НАК "Нафтогаз України", коментуючи пропозицію розділити на частини і продавати великі держкомпанії-монополісти, заявила, що це не завжди найбільш вигідний варіант для держави як власника.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії щодо пропозиції радника Зеленського Устенко "вбити і розчленувати" "Укрзалізницю" і "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз генерує 16% доходів державного бюджету. Завдяки нашій роботі ситуація з підготовкою до зими в газі зараз є набагато кращою, ніж у вугіллі. У підземних сховищах сьогодні майже на 3,5 млрд кубометрів більше газу, ніж торік. Ми не просимо собі спеціальних тарифів, ми просимо ринкові умови. А ще Нафтогаз стягує з Газпрому $2,84 млрд, судиться з ним на понад $11 млрд, вимагає у Російської Федерації $5,2 млрд за вкрадені активи в Криму.

Вбити і розчленувати нас хотіла ще пані Тимошенко. Потім, правда, передумала. Вбивство і розчленування — це касові збори, але не завжди найбільш вигідний варіант для держави як власника", - йдеться в заяві.

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"Влада, обрана народом, має право формувати політику щодо долі державної власності і держпідприємств. Ми цілком поділяємо ідею, що державні підприємства мають бути приватизовані повністю або частково. Будемо раді обговорити з паном Устенком вигоду для держави від цього та інших варіантів. Нам ближча філософія: Трансформуйся або помри.", - резюмували в компанії.

Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - Нафтогаз про пропозицію радника Зеленського Устенка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144028
 
   
 Топ коментарі
 
Важно понимать что кварталовцев ничто с Украиной не связывает. Бизнес у них - в России; собственность и банковские счета - в Европе и в оффшорах.
Они выгребут из страны всё что можно, и свалят при первой же возможности.
Доказательства ? Янук свалил в Ростов, Азиров - в Австрию.
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Жаль, что не удалось, спасибо Ющенку. Может на этот раз РАЗЧЛЕНЯТ с вами, ГОН донами. Яй...... ца точно надо поотрывать, что бы подобных себе не плодили.
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Зеленский хорошо поработал с олигархом порошенко ему мало не показалось на стадионе Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко, - "Нафтогаз" о предложении советника Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 7058
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А тепрер нехай спробує з каломойським і ахмєткою так. Але не вийде - закопають миттю.
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Ахметов хорошо работал с Порошенко,спроси у него Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - "Нафтогаз" про пропозицію радника Зеленського Устенка - Цензор.НЕТ 6247
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Ти тупий чи прикидаєшся? Зітри "божу росу" ЗЄлі зі своїх очей і прочитай уважно ще раз:
нехай ЗЄля спробує так хамити і погрожувати та каломойському, ахмєткі і Пу...ну, перед яким він збирався ставати на коліна.

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Он хорошо работал с путиным, а с порошенком проводил дебаты. А новосоский девиз работаем братья, случайно уже не ваш зебильчики?
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Важно понимать что кварталовцев ничто с Украиной не связывает. Бизнес у них - в России; собственность и банковские счета - в Европе и в оффшорах.
Они выгребут из страны всё что можно, и свалят при первой же возможности.
Доказательства ? Янук свалил в Ростов, Азиров - в Австрию.
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Гонтарёва спасла гривну от гиперинфляции и коллапса.
Сейчас она работает преподавателем.
А кем работают Янук и Азиров ?
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Щито?Это как она спасала, когда в уггах припёрлась на международный саммит, а потом сотню баксов пыталась в обменнике на камеру купить?Скорее уж Яресько спасла, не зря её в Пуэрто-Рико пригласили.
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Ну так пусть приедет в Австралию к этому аленю и их бакс так срасет, как эта с@ка гривню спасла. Гавкать из кенгурятника оно всегда сподручнее
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Хм... ... в 90хх. ...я, типа, тоже бандюком был. Так ты мня в Бундесе теперь достань сперва... ...если я ни в чём не виноват -- эт я точно знаю! Был бы я преступником -- меня б сюда никто не пустил бы!
...а ... ... шо лохов опускали? -- так они сами опускались -- доля у них такая, как щас у ботвы зелёной и у тебя лично.
Можешь на меня в суд подать, лох палёный -- хоть в Камеруне -- я ж непротив ...*)
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8-26 - сейчас работает ,а в недалеком будущем будет сидеть
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Зеленые ребятки именно пришли убить и расчленить...причем всю Украину.На это они и поставлены.
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Вот чего хотят Коболева двинуть в премьеры и в дальнейшем кинуть. А Нафтогаз раздеребанить между своими.
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А що там дерибанить? Вони сидять на потоках і вся їх робота.
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Там ещё кроме на потоках сидеть, думать надо, отбить у московии с минуса на плюс по газу это нужно уметь.
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Зебилы , а что будете говорить когда ваши предложат убить и расчленить ВСУ ?
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лахта что с прокси,уже свалил из Германии в США всего за час,ты на гиперлупе омельяна попер? Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - "Нафтогаз" про пропозицію радника Зеленського Устенка - Цензор.НЕТ 2304
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А потім бабушку і корову росчлінили! Монтажной пєной! А мальчік в трусіках на це дивився і хіхікав! Ужос....
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Жаль, что не удалось, спасибо Ющенку. Может на этот раз РАЗЧЛЕНЯТ с вами, ГОН донами. Яй...... ца точно надо поотрывать, что бы подобных себе не плодили.
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одни чикатилы. и даже наша йуличка туда ж!
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юлька хотела, а Зе эту хрень нафтогаз таки зашкварит
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Опа соя уже активно Кобалева начала защищать, противно смотреть.
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Нічого святого у зебілів немає!! І це тільки цвіточки!! Скоро вони знизять ціни на комуналку і тоді вже не буде ніяких перепон для путіна!! Він відразу на нас нападе!!
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Правильно делают, этот монополист уже всех задолбал, где еще в мире госкомпания может подавать в суд на приказ правительства снизить тарифы.
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Нигде в мире правительство такие приказы не издает
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и надо было и убить и расчленить , начиная с кобелева
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...Я упало (на ростовський мороз), Ю пропала (до ліпшої кон'юнктури) - шо осталось на трубє..? А газмясу одні убиткі восьмой квартал подряд... зараз його борги удвічі перевищують прибуток
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Глядя на то как вы разворовываете страну назначив сами себе миллионые не заработанные зарплаты за счет нищего населения Украины я тоже хочу вас убить и расчленить
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Цього замало. Треба ще сіллю приспати і дивитися чи ще дихаєте
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Нова команда хочете сісти на трубу, а для цього потрібна прокладка, а що цьому заважає? Правильно - нафтогаз, який став прибутковим і поповнює державноку казну. На це без сльоз не можуть дивитись ні Йуля ні Бєня, та й слуг і служанок народу треба годувати, бо з\п 50к гривнями - це 2 рази в ресторані посидіти.
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Але велика маса Слуг прийшла в Раду з більших зарплат, невже вони пішли на таку жертву заради України? Просто я знаю декількох слуг особисто і не вірю в їхню доброчинність... від слова взагалі.
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"Став прибутковим" - Вы, наверное, дровами дома топите?
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Не хочется терять вкусные миллионные зарплаты и еще более заоблачные премии - а придется. Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - "Нафтогаз" про пропозицію радника Зеленського Устенка - Цензор.НЕТ 7464
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в представників вже минулої влади якийсь постійний передсмертний вій і скиглення . потерпить ще трохи вже недовго залишилось.
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"Убить и расчленить нас хотела еще Тимошенко!. Правильно хотела, но, видимо, пчеловод не дал свою кормилицу реформировать.
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""Нафтогаз" генерирует 16% доходов государственного бюджета."
Источник: https://censor.net.ua/n3144028

Эй, Зебобики, скажите, а чем вы будете возмещать бюджету эти 16% процентов дохода после "расчленёнки" и подажи Нафтогаза (деньги от продажи гос. имущества уходят быстро, и следов не найдешь, как показывает практика стран постсоветского пространства).
Неужто из ваших налогов, а, ЗЕбобики?
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Оптимизацией расходов будет компенсироваться.
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фредді крюгери те саме зроблять зі всією країною
це справжній девіз ЗЕ-команди.
"убить и расчленить"
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и расея это хочет.
зелЕная падаль выполняет хотелки расеи
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Вспомните историю создания этого монстра. Он был задуман только ради получения левых доходов презам. Все остальные были отлучены от трубы.
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розчленувати, трансформувати.... у чому різниця? тут треба сказати: "не читав (подробиць не знаю), але осуджую". Погано, що таке ставлення не тільки коментаторів, а і самого посту нафтогазу
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"Убить и расчленить" вас мародеров хотела не только Тимошенко.......вас и четвертовать не грех.
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Вас не только убить и расчленить нужно, но и закапать поглубже и лопату выкинуть.
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Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - "Нафтогаз" про пропозицію радника Зеленського Устенка
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"Значіт, харошіє сапогі. Нада брать!" (с) Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - "Нафтогаз" про пропозицію радника Зеленського Устенка - Цензор.НЕТ 3881

Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - "Нафтогаз" про пропозицію радника Зеленського Устенка - Цензор.НЕТ 8811
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