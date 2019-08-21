 Убити і розчленувати нас хотіла ще Тимошенко, - "Нафтогаз" про пропозицію радника Зеленського Устенка

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії щодо пропозиції радника Зеленського Устенко "вбити і розчленувати" "Укрзалізницю" і "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз генерує 16% доходів державного бюджету. Завдяки нашій роботі ситуація з підготовкою до зими в газі зараз є набагато кращою, ніж у вугіллі. У підземних сховищах сьогодні майже на 3,5 млрд кубометрів більше газу, ніж торік. Ми не просимо собі спеціальних тарифів, ми просимо ринкові умови. А ще Нафтогаз стягує з Газпрому $2,84 млрд, судиться з ним на понад $11 млрд, вимагає у Російської Федерації $5,2 млрд за вкрадені активи в Криму.

Вбити і розчленувати нас хотіла ще пані Тимошенко. Потім, правда, передумала. Вбивство і розчленування — це касові збори, але не завжди найбільш вигідний варіант для держави як власника", - йдеться в заяві.

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"Влада, обрана народом, має право формувати політику щодо долі державної власності і держпідприємств. Ми цілком поділяємо ідею, що державні підприємства мають бути приватизовані повністю або частково. Будемо раді обговорити з паном Устенком вигоду для держави від цього та інших варіантів. Нам ближча філософія: Трансформуйся або помри.", - резюмували в компанії.