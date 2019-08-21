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Все про:Азовське море (1168) військовополонені (318) моряки (694) Полозов (290)

 Московський суд залишив під вартою сімох захоплених українських моряків, - Полозов

Московський міський суд залишив під вартою сімох захоплених ФСБ Росії українських моряків: Андрія Артеменка, Віктора Беспальченка, Володимира Варимеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Василя Сороку та Сергія Чулібу.

Про це повідомив у Facebook координатор адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Судове засідання щодо розгляду апеляційних скарг захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну тримання під вартою проходило в закритому режимі за клопотанням прокурора", - написав Полозов.

Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила постанову Лефортовського районного суду без зміни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московський суд відмовився виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення шести українських моряків

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144027
 
 
 Топ коментарі
 
Они не помнят, им неудобно об этом помнить.
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Что, браслетики не помогают?
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Ха ха ха!!! Но интересно, почему, если написать слово "наркоман" в поиске, Goоgle выдает фото Зеленского?
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петя гнида,ответишь за моряков,вместе со своим куйлом
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Кстати, зелепуп орал на стадионе- Порошенко верни ребят! А сейчас что? Не может он сам вернуть? Единсвенное что у него получилось то это обмануть 73% жителей Украины.
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Моряки попали в плен по договорняку порошенко и куйла,ты уверен что Зеленский за это несет ответственность?Не зря говорят что порохоботы подсажены на кокс,что бы было проще контролировать
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Ты как сраный шакал брешеш. Кароче- пшел отсюда! И кокс у зелепупа забери, пригодится.
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Ха ха ха!!! Но интересно, почему, если написать слово "наркоман" в поиске, Goоgle выдает фото Зеленского?
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Проверил. Точно. Написал "х**ло". Тоже точно.
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Громадо, спамимо чорноротого шакала незалежно від його масті.
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Скоро выпустят вот что пишут кацапские сми сейчас Зебил чтото сдал и выдаст за победу-Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, - в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам, пишет в среду, 21 августа, «Коммерсантъ».

По его словам, в настоящее время уточняются списки лиц для обмена - среди них, помимо моряков, также могут оказаться как задержанные, так и осужденные граждане. Предполагается, что обмен состоится до конца августа.

В то же время источник в окружении украинского лидера заявил, что соответствующая договоренность сторон была достигнута еще в начале июля после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тогда сообщалось, что вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем их беседы.
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Моряки должны быть выпущены по решению трибунала, а обмен это уже подигрывание ***** в его многоходовочках...
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Согласен,но Зебила разведут и потребуют отдать,обменять на кацапских бандитов
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Зебіли не забули, як відпустили російських моряків? Пам'ятаєте ваші слова, що у путіна з'явиться совість і він відпустить українців?
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Так надо ж просто перестать стрелять ! (С)
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Зелений гопник не зробив ще жодної заяви з приводу полонених моряків, ув'язнених кримських татар, постіних обстрелив під час "перемир'я, загиблих і поранених за цей час. Жодної згадки за окупований Крим. Він сховався від виришення ціх питань, дозволивши іншим виришувати долю країни, аби "просто перестати стріляти". Ціна його не цикавить. А далі буде новий договір про нейтральний статус України, без ЄС і НАТО, і вже без Криму. Але всі знають, що така територія не може існувати сама по собі, за нею хтось повинен наглядати, то старий пастух знов повернеться.
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