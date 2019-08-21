 Московський суд залишив під вартою сімох захоплених українських моряків, - Полозов

Про це повідомив у Facebook координатор адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Судове засідання щодо розгляду апеляційних скарг захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну тримання під вартою проходило в закритому режимі за клопотанням прокурора", - написав Полозов.

Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила постанову Лефортовського районного суду без зміни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московський суд відмовився виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення шести українських моряків

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.