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 Політика України
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Все про:ГПУ (3167) Луценко (2595)

 "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко

За словами Юрія Луценка, за час, який він очолює Генпрокуратуру, суди винесли корупціонерам 3000 вироків, а до держбюджету було повернуто $4 млрд.

Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Мій звіт у Верховній Раді буде дуже простим. Я вважаю себе ефективним генпрокурором. 4 мільярди доларів США повернуто державі. Отримано 3000 вироків корупціонерам категорії "Б"", - сказав він.

За словами Луценка, Генпрокуратура не може задовольнити суспільство на вироки за корупцію вищим чиновникам, тому що це поза її компетенцією.

"Генеральна прокуратура не має права готувати підозру та йти в суд по корупції вищих посадовців - мера міста, депутата, міністра або керівника якогось там державного органу. Я спочатку пробував і повсякчас наражався на те, що порушення підслідності стане підставою скасування підозри", - пояснив глава ГПУ.

"В уяві нашого народу генеральний прокурор може все - тому що він генеральний. Тобто, відповідальний за все. Це найбільша проблема, яку я тут отримав", - сказав він.

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Луценко пояснив, що насправді ГПУ займається розслідуванням і забезпеченням сторони держобвинувачення в таких справах, як вбивства, грабежі, розбої, викрадення авто, несплата податків. Також у віданні Генпрокуратури - тероризм, державна зрада, військові злочини і корупція категорії "Б" (до заступника голови ОДА).

"З двох тисяч терористів вже 1200 отримали покарання. І це - на тлі нескінченного протистояння загальнокримінальних злочинів. За ці три роки засуджено 2300 вбивць, 3200 розбійників, 13500 грабіжників, 6000 автовикрадачів, 6100 шахраїв, більше 100 000 злодіїв", - перерахував Генпрокурор.

Крім того, за ГПУ залишили справи про злочини керівництва держави за часів Януковича.

"Янукович – має вирок за державну зраду – 13 років. Курченко, Клименко, Ставицький, Лавринович, Добкін, Єфремов, колишні керівники НБУ Ткаченко та Яковлев – у судах. Надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Азарова, Захарченка та Арбузова. Всі керівники податкових служб, яких звозили в один день до Києва на вертольотах – у суді", - сказав Луценко.

"Але суспільство це цікавить все менше. Люди питають – чому не відповідає міністр чи посадовець сьогоднішньої влади. І я втомився говорити, що для них держава створила НАБУ. Створити – створила, а питати суспільство за їхню роботу ще не привчили", - підсумував генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пост генпрокурора є дві основні кандидатури, від двох таборів у політичній силі Зеленського. Дві завжди краще, ніж одна, - Луценко

Повний текст другої частини інтерв'ю з Юрієм Луценком можна прочитати тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144023
 
 
 Топ коментарі
 
"Я считаю себя дефективным генпрокурором", - Луценко
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Гондон ты штопаный а не прокурор.. "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 4744
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Ефективний прокурор румунка Лаура Ковесі. Вона посадила тисячу корупціонерів, в тому числі і брата президента. А ти, югко, посадив печінку
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"Я считаю себя дефективным генпрокурором", - Луценко
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ему понравилось быть эффективным генпрокурором


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гидка парочка! саме через таких потвор у цієї країни нема ніяких шансів. а скільки цих потвор там ше є! плюнь навмання і не промахнешся, під якими завгодно прапорами. чого варті лише одні ригопокидьки, там кожен перший такий і ще гірший, за 25 років їх розплодилось і кількість вже йде на десятки тисяч і вони нікуди не ділись, лише чекають своєї черги..... .
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НЕКОТОРЫЕ СЕБЯ НАПОЛЕОНОМ СЧИТАЮТ но врач считает по-другому
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ніхто не хвалить, - то хоч сам себе похвалить )))
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давай фото с отпущенной рыбой и ценой за сколько отпустил
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требую фото опустошённых бутылок из под крепкого алкоголя, как доказательства кропотливой работы
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юра енакиевский отпущенный генпгокугогом совершенно бесплатно

"Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 9928
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Вся его эффективность-в том, чтобы по примеру Гонтарева как можно скорее свалить.
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головне щоб наступний генпрокурор був з юридичною освітою )
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Всё Юра эффект кумовства прошёл, "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 7806 возраждай с морозиком соцпартию и заходи на второй круг
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А это при нем свозили всех коррупционеров на вертолетах за деньги налогоплательщиков?
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Но отпускали ведь их за их собственные деньги.... "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 3759
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Луценко на посту генпрокурора,скорее всего,будет оценивать ЛЕГАЛЬНЫЙ генпрокурор и ЛЕГАЛЬНЫЙ суд )
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Поплыл Луцик, будет косить под дурку, нормальный человек так не скажет. ГОТОВИТСЯ К ХУДШЕМУ.
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"""Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко"""
От скромности явно не умрет! "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 3792
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Ефективний прокурор румунка Лаура Ковесі. Вона посадила тисячу корупціонерів, в тому числі і брата президента. А ти, югко, посадив печінку
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4 миллиарда долларов США возвращено государству. Получено 3000 приговоров коррупционерам категории "Б"

А скоко ж будет с каждой заблудшей, коррупционной души -- 4 арбуза, разделить на 3 штуки приговоров?
-- не считая Е-деклараций, коньячно...
Но, чиста цифры интересуют -- скоко ж этих нещасных, ограбленных и погибших душ в Украине?
И! -- если есть категория "Б", то должны ж быть ещё буквы в Алфавите... ...и в Букваре тоже... -- оч. интересно про категорию "А" и "С" !
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С категории С нечего содрать а категория А - это каста неприкасаемых в т.ч. и сам генпрокурва.
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Белочкин может считать себя кем угодно но все знают барыга его поставил в ГПУ собственным крышывальщиком ... "Я считаю себя эффективным генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 2817
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03.03.2009 (no.pdf 2466) Однопартиец В.Волга об однопартийце Ю.Луценко....Я считаю, что популист он отличный, управленец - совершенно бездарный, да и человек он мерзкий. И очень опасен для Украины. Таких людей в политическом смысле необходимо уничтожать. Ведь, маргинализация общества, которой так активно занимается Луценко, - это ничто иное, как работа против страны.


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в 2007-2008 у него во вмес виноват был генплокулатула, не давала ему министру мвд навести порядок и посадыты усых бандытыв до тюймы. бегал клоун по харькову кричал "кымынайный автоытет по кличке гэпа хайковскый..." мразь комсомольская ето диагноз, его не вывести. пусть покажет хоть одну платежку из етих 4 ярдов мифических
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генетику не пропьеш! 47й ген и вывел его в генпрокуроры.
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А як же по троьох друзів з категорії "а"?
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А в чем эффективность ? За прошлый год была статистика на цензоре - от общего количества пойманных на взятках было посажено 1.3 %. Я бы сказал, что Луценко не эффективный, а скорее "эффектный" - по его варняканью и поступкам.
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ЮГа великий оГатор,а точнее ,болтун,( не хочу выражаться,нецензуркой)
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В Мену не хочется больше,решил на дурочка закосить)))
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Всё! "Занавес"! Как в частушках когда-то: "Хочешь-стой,а хочешь-падай..."
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Юра уже не только бухает, но уже и курить начал
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Сумашедствие разыгрывает,что бы быть неподсудным. "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 3253
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Югік, а на якій зоні сидять брильянтові прокурори?
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Хм. Сам себя не похвалишь - никто не похвалит .
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Сам себе поставил оценку и заработал два голоса, включая супругу, от скромности точно не умрёт болтунишка "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 1681Вот кем людей делает воровская власть "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 5444
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Юзик ещё не все отмочил напоследок)))
Предлагаю отдать его место депутату Штепа... хоть фоточки с мест преступления будут зачотные!
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Юйрик ты конченная пьянь и взяточник, расскажи как боролся с копанками на Донбассе.
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Він вважає себе ефективним прокурором, а я вважаю його лайном собачим, і де правда ? Пихатий, зрадливий і огидний - ось твоя оцінка, як людини. Недоумок, який не зміг перезапустити діяльність генпрокуратури - це твоя оцінка, як генпрокурора. Кум президента - це не посада, це організована злочинна група.
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У ЮРИКА З ГУМОРОМ ВСЕ В ПОРЯДКУ БАЧУ... ТАКИЙ КУМЕДНИЙ... ЩО АЖ СУМНО ЗА НЬОГО...
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Сделка со следствие, эффективный генпрокурор, это совсем не покупка своей невиновности крупных рыбок в сетях правосудия имени луценко. Да? А затем, у твоей бляхи-мухи перстенёк за пять с чем-то ойро, наряды, обувка и сумочка на каждой прошлой сессии в раде, зашкаливают вашу сумарную зарплату. Как так? А так. Сделка с прокуратурой и второй парой, бывшей представительницой бпп под куполом. Эффективные оба. Юра и ира. Считаю, что вашей паре- пора. Одному в менскую, другой в качановскую. Пришло время.Осенью тоже сажают.
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Он букву «д» не выговаривает в слове «...эффективный»!
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Юра что ты несешь? С тебя прокурор как с козла молока. Иди опохмелись и сиди тихо
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Новый генпрокурор "оценит"....может быть даже сроком.
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Ще не один ідіот не сказав - я так погано працюю,женіть мене в шию -.
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Сядешь ты, чучело, в камеру и будешь эффективным петухом!
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Интересная категория ,,Б,, это те кто своровал на сто минималок,а сколько посажено из категории ,,А,, типа бриллиантовых прокуроров и тез кто взул страну на миллионы минималок и подрывали экономику всей страны Украина?
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P.S.Может ему за такую эфективность рошенку дать пососать видимо он уже к этопу привык и ждет награду.
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Поумнел после тюрьмы и решил возглавить ОПГ. Молодец. Был эффективен, подтверждаю лично.
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Если бы был эффективным мрази подобные Портнову не ходили бы на свободе
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"Мой отчет в Верховной Раде будет очень простым. Я считаю себя эффективным генпрокурором. Я посадил даже собственную печень.
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