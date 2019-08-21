 "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко

Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Мій звіт у Верховній Раді буде дуже простим. Я вважаю себе ефективним генпрокурором. 4 мільярди доларів США повернуто державі. Отримано 3000 вироків корупціонерам категорії "Б"", - сказав він.

За словами Луценка, Генпрокуратура не може задовольнити суспільство на вироки за корупцію вищим чиновникам, тому що це поза її компетенцією.

"Генеральна прокуратура не має права готувати підозру та йти в суд по корупції вищих посадовців - мера міста, депутата, міністра або керівника якогось там державного органу. Я спочатку пробував і повсякчас наражався на те, що порушення підслідності стане підставою скасування підозри", - пояснив глава ГПУ.

"В уяві нашого народу генеральний прокурор може все - тому що він генеральний. Тобто, відповідальний за все. Це найбільша проблема, яку я тут отримав", - сказав він.

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Луценко пояснив, що насправді ГПУ займається розслідуванням і забезпеченням сторони держобвинувачення в таких справах, як вбивства, грабежі, розбої, викрадення авто, несплата податків. Також у віданні Генпрокуратури - тероризм, державна зрада, військові злочини і корупція категорії "Б" (до заступника голови ОДА).

"З двох тисяч терористів вже 1200 отримали покарання. І це - на тлі нескінченного протистояння загальнокримінальних злочинів. За ці три роки засуджено 2300 вбивць, 3200 розбійників, 13500 грабіжників, 6000 автовикрадачів, 6100 шахраїв, більше 100 000 злодіїв", - перерахував Генпрокурор.

Крім того, за ГПУ залишили справи про злочини керівництва держави за часів Януковича.

"Янукович – має вирок за державну зраду – 13 років. Курченко, Клименко, Ставицький, Лавринович, Добкін, Єфремов, колишні керівники НБУ Ткаченко та Яковлев – у судах. Надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Азарова, Захарченка та Арбузова. Всі керівники податкових служб, яких звозили в один день до Києва на вертольотах – у суді", - сказав Луценко.

"Але суспільство це цікавить все менше. Люди питають – чому не відповідає міністр чи посадовець сьогоднішньої влади. І я втомився говорити, що для них держава створила НАБУ. Створити – створила, а питати суспільство за їхню роботу ще не привчили", - підсумував генпрокурор.

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Повний текст другої частини інтерв'ю з Юрієм Луценком можна прочитати тут.