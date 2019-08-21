 Україна 1363 дні живе без прямих поставок газу з Росії, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 21 серпня.

"Енергонезалежність – дуже важлива тема. Ті можливості, які створив наш уряд для видобутку газу, потрібно на 100% реалізувати, – сказав Гройсман. – Ми створили Фонд енергоефективності. Зараз пілотуються певні продукти Фонду. Це всеохоплюючий механізм. Там будуть акумулюватися мільярди гривень. Це має бути дієвий механізм енергоефективності".

Глава Уряду також звернув увагу, що питання енергонезалежності враховують й необхідність забезпечення сталої роботи газотранспортної системи.

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У цьому контексті Гройсман нагадав, що за час роботи його уряду, за умов відсутності поставок газу в Україну, наша держава забезпечила стабільний транзит палива до європейських споживачів.