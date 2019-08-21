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 Економіка
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Все про:газ (1014) ГТС (79) Кабмін (3006) Гройсман (3563) енергоефективність (75)

 Україна 1363 дні живе без прямих поставок газу з Росії, - Гройсман

Україна 1363 дні живе без прямих поставок газу з Росії, використовуючи переважно європейські джерела поставки ресурсу та поступово збільшуючи власний видобуток.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 21 серпня.

"Енергонезалежність – дуже важлива тема. Ті можливості, які створив наш уряд для видобутку газу, потрібно на 100% реалізувати, – сказав Гройсман. – Ми створили Фонд енергоефективності. Зараз пілотуються певні продукти Фонду. Це всеохоплюючий механізм. Там будуть акумулюватися мільярди гривень. Це має бути дієвий механізм енергоефективності".

Глава Уряду також звернув увагу, що питання енергонезалежності враховують й необхідність забезпечення сталої роботи газотранспортної системи.

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У цьому контексті Гройсман нагадав, що за час роботи його уряду, за умов відсутності поставок газу в Україну, наша держава забезпечила стабільний транзит палива до європейських споживачів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144021
 
   
 Топ коментарі
 
Пиши прямо, платим через Ж...... у, а не на прямую. Совсем за дураков держите?
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Блин, как же можно так врать?
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смешно то что прямые поставки газа из России дороже чем реверс из Европы. Братья, мать их
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Пиши прямо, платим через Ж...... у, а не на прямую. Совсем за дураков держите?
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Ты идиот. Покупать газ в Европе - пусть там он и смешан с российским - намного безопаснее, что напрямую у России. Это действительно большое достижение.
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А ты попробуй заваргань реверс воды в своей квартире от соседа выше этажом ? Разве с канализации самотеком к тебе в кран !
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Ты видно пробовал? Ну так ты же зебил, нормально сделать не умешь ничего. А ГТС Украины за 5 лет доработали, Коболев и доработал. ГТС Украины теперь может работать на реверс, без авралов и прочих проблем. Молодцы. Газ нужно брать в Европе, брать его в русне = остаться без газа зимой.
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Я тебе дибилу предлагаю попробовать такое сделать , а когда получится выложи в сеть раз такой умный ! Договорись с соседом и покупай у него воду реверсом дешевле . Шоколада меньше ешь , мозги уже вообще заплыли им . Что можно доработать ? Что бы создать реверс в труде трубе нужно давление создать в десятки раз больше , ее разорвёт ! Физику нужно было учить в школе ! Ты просто получаешь тот же кацапский газ только платишь 2 раза за транзит . Просто идёт взаимозачёт с другими странами .
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Газ в Европе газ мешают с российским и отправляют назад по той же трубе, вас сэр к доктору пора
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К доктору нужно тебя. К ветеринару.

А по поводу реверса - ты полагаешь, русня просто так его пыталась запретить? Тут вопрос не в цене: если берешь газ у русни, русня в любой момент перекроет поставки, как уже было в 2008-ом. Поскольку для русни газ не только товар, но и оружие. А вот с Европой русня так играть опасается. Ограничить поставки Европе путя просто не может. Поэтому правильный выход - покупать газ у Европы, норвежский, русский, американский - без разницы.
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Я українець, а ти судячи з висерів тупе й брехливе кацапське бидло. На х. всі місця зайняті тобою, чмо
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Ты украинец? Ха. Тебя плохо готовили. Ты, подонок, даже на "малоросса" не тянешь. Ты кацап. Иди на х-й.
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Тебе-то, протоплазмо, перед налаштуванням проксі зовсім не готували, навіть гуглперекладачем не навчили твої висери обробляти. Злився наглухо з брехливою аргументацією і верещиш як *****.
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Интересно, кто нибудь, покажите трубу по которой газ идет ИЗ Европы в Украину.
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Ты не пустые таблицы суй, ты трубу покажи, сами продавцы признают что газ они продают Украине российкий. "На самом деле, в Украину импортируется газ, который продают его собственники - разные европейские газовые трейдеры. Да, физически это может быть газ из Сибири, но его цены и доступные объемы определяются на торговых площадках (хабах) в Европе, а не в Москве", - объясняет Карел Хирман.
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Ну и прекрасно, зеблильчик. Нет разницы, откуда газ физически, важно с кем заключаешь контракты. Заключаешь контракты с москвой - жди, что зимой окажешься без газа. Заключаешь с Европой, получишь то, что оплатил. Путин не может перекрыть кран в Европу, по крайней мере - и особенно - сегодня. А перекрыть кран в Украину может вполне. Вот в чем смысл реверса, понял, зебил?
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А кого із заключеними контрактами Москва "залишала без газу", приклади є? Смисл був передовсім в демонополізації імпорту і закони які офіційно відкрили іншим імпортерам шлях на укр ринок вже після майдану приймались, це заперечувати не можна, як і переоцінювати не варто - знов таки в 2013-му більша частина імпорту здійснювалась не Нафтогазом, а фірташем.
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Был бы ты гражданин Украины, глупых вопросов бы не задавал. Повторяю тебе еще раз: иди на х-й, кацап.

Для украинцев тоже повторю: реверсный газ, вместе с сохранением транзита российского газа в Европу, это вопрос не только денег. Это вопрос безопасности. Пока мы заключаем контракты не с газпромом, а с европейскими поставщиками, мы в безопасности. Мы будем с газом зимой. Поскольку прекратить поставки газа в Европу путин просто не может. Загнется. И пока газ в Европу течет через территорию Украины - мы тоже в безопасности. Путин большую войну не начнет. По той же причине: без поставок в Европу загнется.
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Якої "безпеки" покращення ти, лошаро, отримав, якщо майже весь "реверсний" надходить з рашки. Якщо кремльгаз захоче поставити нас в "небезпеку" то просто закрутить кран на вході в Україну з боку ерефи та мєнскої області і реверсні потужності відразу "обнуляться", бо нічим заповнювати, не розумієш це, мурзілко?
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лол ідіот. В 14 році вони це вже робили. І що? А нічого, просто втратили частину на ринку от і все. Ми вже переживемо без їхнього газу, бо американська частина збільшується. Все більше і більше скрапленого газу в Європі
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Реверсный газ с наценкой это серьезное достижение правительства Гроси.))
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Словаки и прочие молодцы, рубят бабло просто возвращая обратно газ уже прошедший через Украину..
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В том то и дело что Славакия 400 млн из 12 млрд. дает. Остальное на бумагах через дюсельдоф + приходит.
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Реверсный газ, это действительно серьезное достижение правительства - сначала Яценюка, потом Гроси. Т.к. играться в крантик с Европой Путин боится. Покупать газ в Европе - откуда бы он там не взялся - намного выгоднее, чем напрямую у путина. Почему русня пыталась запретить реверсные продажи? О нас, бедных, думала? Нет, о себе.
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Реверсний імпорт газу розпочався при урядуванні азірова, роль яйценюха що повністю припинив оплачувати газ з ерефи за що ті "закрили кран".
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Ну? Яценюк молодец, а Азаров подонок. И, кстати, модификация ГТС с тем, чтоб она могла без авралов работать на реверс, закончилась только сейчас. Т.е. только при Гройсмане.
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" Яценюк молодец, а Азаров подонок. "
Дурачок?

"модификация ГТС с тем, чтоб она могла без авралов работать на реверс, закончилась только сейчас"
Будівництво Сєвпотока-2 а Турецпотока, через які виникла доконечна необхідність завершити ці речі, коли почались?
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От іще один тиражує засоби власного дозвілля, звідки ви підарюги лізете? Україна 1363 дні живе без прямих поставок газу з Росії, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7174
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У альтернативно одарённых-альтернативное же мышление.
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Так он и не врёт. Учится таки.
Раньше врал, когда говорил "без российского газа". Теперь не врёт, а поворачивает нужной стороной.
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Если читать заявление Гройсмана дословно то он сказал правду! Но если взять во внимание что он покупает его реверсом то это становится смешно.
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смешно то что прямые поставки газа из России дороже чем реверс из Европы. Братья, мать их
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На реверсі Нафтогаз рубає повну ціну за транзит рсгазу, тому такий імпорт може обходитись сумарно дешевше, навіть якщо продажна ціна вища.
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Нет, живёшь это ты и ещё кучка ворья а 90% народа Украины просто погибают и вымирают ...
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нифига себе вы там погибаете в Киеве и Харькове
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Через Словацкую прокладку? Зарегистрированную на мошенников?
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Грося открой тайну каким реверсным маршрутом твой дюсельдорф+ попдает в Украину.
С швейцарских эмиратоав . Еще один сказачник. Свои сказки на суде будешь расказывать.
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А воно пише про "прописку" постачальників, а не країну походження газу. Краще б зосередило увагу не на імпорті газу, до якого особисто не має жодного стосунку, а про "постєпєнність" нарощування українського видобутку, який теж зріс, але так "як крокодил літає".
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Назло Гройсе станем на колени перед Рашкой и очередной раз позволим вытереть об себя ноги!
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Ну хоть начали уточнять, что без "прямых" поставок, а не поставок вообще. Как было при ************** Порохатом Хряке.
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Это уже ближе к реальности, и никакой трагедии в подобной констатации, даже порохоботы спорить не станут. Еще раз доказывает, что вся публичная риторика, как и история, пишется победителями и может принимать любую форму, независимо от истины.
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Украина 1363 дня живет без прямых поставок газа из России. Росії це вигідно?
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отбирают газ из трубы а на бумаге пишут что он из Европы, больше ничего не происходит
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Теперь с уточнением "без прямых"))) Україна 1363 дні живе без прямих поставок газу з Росії, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5111
При ***** такого не было. Раньше было вообще без поставок уже там ......надцать дней а теперь "без прямых"....
Україна 1363 дні живе без прямих поставок газу з Росії, - Гройсман - Цензор.НЕТ 35
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от Грося маладєц! для чого такого хорошого працівника міняти? )))
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Но мы нехило подлохмачиваемся и на кривых поставках.
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"крывые поставки" они только на бумаге!
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