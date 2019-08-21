 Україна 1363 дні живе без прямих поставок газу з Росії, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні, 21 серпня.
"Енергонезалежність – дуже важлива тема. Ті можливості, які створив наш уряд для видобутку газу, потрібно на 100% реалізувати, – сказав Гройсман. – Ми створили Фонд енергоефективності. Зараз пілотуються певні продукти Фонду. Це всеохоплюючий механізм. Там будуть акумулюватися мільярди гривень. Це має бути дієвий механізм енергоефективності".
Глава Уряду також звернув увагу, що питання енергонезалежності враховують й необхідність забезпечення сталої роботи газотранспортної системи.
У цьому контексті Гройсман нагадав, що за час роботи його уряду, за умов відсутності поставок газу в Україну, наша держава забезпечила стабільний транзит палива до європейських споживачів.
А по поводу реверса - ты полагаешь, русня просто так его пыталась запретить? Тут вопрос не в цене: если берешь газ у русни, русня в любой момент перекроет поставки, как уже было в 2008-ом. Поскольку для русни газ не только товар, но и оружие. А вот с Европой русня так играть опасается. Ограничить поставки Европе путя просто не может. Поэтому правильный выход - покупать газ у Европы, норвежский, русский, американский - без разницы.
Для украинцев тоже повторю: реверсный газ, вместе с сохранением транзита российского газа в Европу, это вопрос не только денег. Это вопрос безопасности. Пока мы заключаем контракты не с газпромом, а с европейскими поставщиками, мы в безопасности. Мы будем с газом зимой. Поскольку прекратить поставки газа в Европу путин просто не может. Загнется. И пока газ в Европу течет через территорию Украины - мы тоже в безопасности. Путин большую войну не начнет. По той же причине: без поставок в Европу загнется.
Дурачок?
"модификация ГТС с тем, чтоб она могла без авралов работать на реверс, закончилась только сейчас"
Будівництво Сєвпотока-2 а Турецпотока, через які виникла доконечна необхідність завершити ці речі, коли почались?
Раньше врал, когда говорил "без российского газа". Теперь не врёт, а поворачивает нужной стороной.
С швейцарских эмиратоав . Еще один сказачник. Свои сказки на суде будешь расказывать.
При ***** такого не было. Раньше было вообще без поставок уже там ......надцать дней а теперь "без прямых"....