 За 6 років експорт товарів до РФ скоротився майже вчетверо, - Кубів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на засіданні уряду сказав перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

"У 2013 році на РФ припадало 23,7% експорту товарів. Ми переорієнтували експорт, нині частка ЄС в експорті товарів становить 42%, а Російської Федерації - 6,4%. Вона зменшується далі", - сказав Кубів.

За його словами, майже 30% експорту становить частка ринків Азії. Також відкритий ринок Африки, є плани поширити експорт на ринок Латинської Америки.

"Були проведені зустрічі, є чіткі напрацювання, де можемо розвиватися", - наголосив Кубів.

Паралельно з розвитком експорту поліпшується бізнес-клімат у країні.

"За три роки провели 8 дерегуляційних засідань уряду, на яких скасували майже 1300 застарілих, неефективних або незаконних регуляторних актів", - додав Кубів.

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