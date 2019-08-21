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Все про:Росія (19419) експорт (159) Євросоюз (2587) Кубів (124)

 За 6 років експорт товарів до РФ скоротився майже вчетверо, - Кубів

Частка ринку Російської Федерації в структурі експорту в Україні скоротилася із 23,7% у 2013 році до 6,4% у 2019 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на засіданні уряду сказав перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

"У 2013 році на РФ припадало 23,7% експорту товарів. Ми переорієнтували експорт, нині частка ЄС в експорті товарів становить 42%, а Російської Федерації - 6,4%. Вона зменшується далі", - сказав Кубів.

За його словами, майже 30% експорту становить частка ринків Азії. Також відкритий ринок Африки, є плани поширити експорт на ринок Латинської Америки.

"Були проведені зустрічі, є чіткі напрацювання, де можемо розвиватися", - наголосив Кубів.

Паралельно з розвитком експорту поліпшується бізнес-клімат у країні.

"За три роки провели 8 дерегуляційних засідань уряду, на яких скасували майже 1300 застарілих, неефективних або незаконних регуляторних актів", - додав Кубів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд виділить 18,6 млн гривень на одноразову допомогу постраждалим учасникам АТО і родичам загиблих

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144018
 
   
 Топ коментарі
 
Кубив. ты тупейший идиот!!!! Смотрят на сальдо торговогобалланса!!!!
Так вот. Украина на сегодня даже не учитывая рос. газ и уголь доплачивает России в торговле ежегодно почти 6 млрд баксов!!!! Половину всего то, что заробляют остарбайтеры в Польшах-Чехиях!!!
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Зеб, более половины импортируемого из паРаши это сырьё и удобрения.
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"...вся бытовая техника и химия" ??? За 6 років експорт товарів до РФ скоротився майже вчетверо, - Кубів - Цензор.НЕТ 3564
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Кубив. ты тупейший идиот!!!! Смотрят на сальдо торговогобалланса!!!!
Так вот. Украина на сегодня даже не учитывая рос. газ и уголь доплачивает России в торговле ежегодно почти 6 млрд баксов!!!! Половину всего то, что заробляют остарбайтеры в Польшах-Чехиях!!!
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Зеб, более половины импортируемого из паРаши это сырьё и удобрения.
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Для чего нужны металлы и свинец, в том числе, а также минеральные удобрения и это всё больше половины импорта?
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ми маркетингова колонія рашки для міжнародних брендів
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А яка різниця? Тобто підігрівати економіку країни-агресора імпортом звідти порохня вважає за норму? Ну-ну...
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Правильно, ведь всё так просто - паРаша в обмен перестанет импортировать украинские товары и украинские предприятия, экспортирующие товары в паРашу, остановятся или работникам начнут вместо зарплаты выдавать производимую ими продукцию, а предприятия, не имея проданных товаров, не будут иметь средств на всякие отчисления и составляющие производства...
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Є речі, які не продаються, порохня. Це свобода, незалежність, державність. Це по-перше. По-друге, як взагалі можливо вимагати від цивілізованого світу санкцій проти свинособак, якщо ми самі із ними торгуємо у повний зріст?
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Никакого экспорта в россию не должно быть. Когда Запад вводил против россии ссанкции, Украина во всю, все 5 лет торговала с Московией , в том числе военными составляющими, постовляли оружие для военных фрегатов россии. Мы из-за таких еврейских мансов потеряли поддержку Запада.
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Та да, только импорт из России Где вас столько проплаченых тупых гандонов берется??? Все , чо народ зарабатывает в Польше - тратить на товары из России
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А вот покупать ПОЖАЛУЙСТА. Так кто тупорылый?
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Подход суппер-пуппер-ступпер-экономиста.
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Товарооборот с врагом уменьшился в 4 раза !!
С чего -бы?

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Газ и уголь стал белорусским и чешским
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Зато из россии к нам прут всё, что нужно и не нужно.
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Во-во... Они свое дерьмо нам сплавляют. а нам нельзя свое Пбольше блокад, пусть рос. корпорации процветают еще больше. а наши работяги линяют в ольшу
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кубив всегда тупой был как он на майдане стал главой нбу не понятно
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Кубів не тупий, а просто є членом організованого злочинного угрупування сивої свині.
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За 6 лет экспорт товаров в РФ сократился почти вчетверо - а импорт оттуда? Или вы всех дураками считаете? Везде пишут что у нас отрицательный баланс в торговле с РФ. Почему импорт к нам не перекрыли, как они нам?
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Потому чо они умные. а мы - кондоны. Их заводы работают. а мы свои закрываем
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Кубив всё поезд ушёл, не надо оправдываться всё равно пойдёшь на пенсию со своим гросей у многих только за одни дороги и ремонт личного авто и за коммуналку да и не только, много ласковых слов в ваш адрес найдётся,не знаю что там будет дальше, но хуже уже не куда,бездари
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За годик-полтора...все восстановится до уровня 2013-го года....зебобики постараются....
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С 2015 года идет восстановление. Смотри таблицу
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Смотри Геруса :D

"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.

http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
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А Москва еще больше получает экспортной выручки от торговли с Украиной.Строит за эти деньги танки и самолеты, ракеты и корабли.
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Вообще укр. экспорт уменьшился, так что при уменьшении доли РФ в 4 раза физически он должен стать еще меньше. Что это нам дало? Уменьшение зависимости РФ от Украины и потерю денег, особенно Донбассом, вот такое счастье. Теперь РФ перестанет еще и Украине платить за транзит и можно будет говорить о полной независимости стран друг от друга, когда в РФ вообще никто никак не будет заинтересован в самом существовании Украины, так что будет только один интерес - не допустить войска и вооружения НАТО в Украину любым способом, на всех и все здесь наплевавши.
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Не будь вторым Кубивом. Ни хера там не уменьшилось. Просто посто российский газ и уголь теперь по отчетности проходят как белорусский и чешский. А с этого ода импот упадет еще больше ибо теперь и соляра российская по бумагам стала белорусской
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Зазвичай не читають текст новини, а тут випадок що навіть заголовок не подужали За 6 років експорт товарів до РФ скоротився майже вчетверо, - Кубів - Цензор.НЕТ 5674
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российские товары, поступающие в Украину, это ИМПОРТ, мы его вынуждены покупать, хотя бы через третьи страны, так что наша зависимость от РФ сохраняется, а вот зависимость РФ от Украины падает по мере падения поставок туда украинских товаров.
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Вмс база в очакові, джавеліни вже є.....нато в конституції. Ждун
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Вопрос, ЧЕГО ИМЕННО ЖДУН? В случае разборок НАТО и РФ первым прилетит именно нам. Может быть, они погубят Россию, но одновременно и Украину мощно подорвут..
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Кормим Азию, Африку и Латинскую Америку) А хлеб для своих людей только дорожает. Хороша экономика, ничего не скажешь... Мы ж богатые...
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Він не має бути дешевим, це зарплати мають бути високими.
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До речі чому плюси перестали рахувати борщовий набір? Там є про що поговорити.
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Най його вартість рахує кабмін на чолі із поплічником сивого мародера гройсманом.
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Очінь смішна шутка. Нехай сходить в найближчий маркет електроніки. П'ять років тому, розподіл був такий : 80% европа і китай і 20% раша. Тепер 80% раша, 20% китай. А европа для нас тепер дуже дорога.
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Торговля на крови: "Не выстрелить бы себе в ногу": у Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу(чью нашу?) экономику сильнее, рассказал Герус/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется /Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы/ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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А як щодо цього?
biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/gruppa-icu-stala-krupneyshim-aktsionerom-burger-king-v-rossii
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Главное на сколько импорт из РФ сократили, а экспорт сокращать никакой выгоды для нас нет. Раша старается ничего у нас не брать, а мы берём всё, даже в ущерб своим производителям и своей экономики.
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