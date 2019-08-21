 За 6 років експорт товарів до РФ скоротився майже вчетверо, - Кубів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на засіданні уряду сказав перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
"У 2013 році на РФ припадало 23,7% експорту товарів. Ми переорієнтували експорт, нині частка ЄС в експорті товарів становить 42%, а Російської Федерації - 6,4%. Вона зменшується далі", - сказав Кубів.
За його словами, майже 30% експорту становить частка ринків Азії. Також відкритий ринок Африки, є плани поширити експорт на ринок Латинської Америки.
"Були проведені зустрічі, є чіткі напрацювання, де можемо розвиватися", - наголосив Кубів.
Паралельно з розвитком експорту поліпшується бізнес-клімат у країні.
"За три роки провели 8 дерегуляційних засідань уряду, на яких скасували майже 1300 застарілих, неефективних або незаконних регуляторних актів", - додав Кубів.
Так вот. Украина на сегодня даже не учитывая рос. газ и уголь доплачивает России в торговле ежегодно почти 6 млрд баксов!!!! Половину всего то, что заробляют остарбайтеры в Польшах-Чехиях!!!
С чего -бы?
"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
biz.liga.net/all/prodovolstvie/novosti/gruppa-icu-stala-krupneyshim-aktsionerom-burger-king-v-rossii