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 Політика України
  2205  20
Все про:мито (67) дизпаливо (14) Герус (48)

 Імпорт дизпалива з РФ у серпні скоротився вдвічі. Україна за один місяць стала незалежною в цій галузі, - Герус

Імпорт України дизельного палива з Російської Федерації в серпні скоротився удвічі, повідомив представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

"У серпні ми спостерігаємо зниження поставок дизеля з Російської Федерації вдвічі. Тобто фактично Україна за один місяць стала незалежною в цій галузі", - сказав він у ході засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також заявив, що побоювання щодо зростання вартості нафтопродуктів на тлі прийнятого в липні рішення про введення спецмита на дизпаливо, яке постачається трубопровідним транспортом, а також на поставку скрапленого газу, не виправдалися.

"Буквально на цьому тижні ми спостерігаємо зниження цін на бензин і дизельне паливо на 20-50 коп./літр. Зріджений газ за останні два тижні подешевшав ще на 1 грн", - констатував Герус.

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Як повідомлялося, урядовою постановою №624 від 17 липня 2019 року з 1 серпня 2019 року було введено спецмито в 3,75% на дизельне паливо (УКТЗЕД 2710194300 - 2710194800), що поставляється трубопровідним транспортом, з 1 жовтня 2019 року воно зросте до 4%. У свою чергу мито на поставки скрапленого газу (УКТЗЕД 2711121100) з 1 серпня становитиме 1,75%, з 1 жовтня - 3%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144017
 
   
 Топ коментарі
 
я хз как снижение поставок делает нас независимыми по дизтопливу?
у нас что, своя нефть появилась?
если не из раши, значит из другого источника импортируем.
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а петя 5 лет только на словах "енергетичну незалежність" делал
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а петя 5 лет только на словах "енергетичну незалежність" делал
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В статье такое же вранье как и все 5 лет до этого.
На сколько импорт дизтоплива уменьшился из рашки настолько он увеличился из .. Беларуси.
Просто поменялся маршрут поставок дизтоплива из рашки.
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Не "просто", а ще довелось виклянчити відкладення з вересня до жовтня початок ремонту на білоруських НПЗ, "незалежність" так і пре.
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не только это энергетик .вопрос в том кто поставляет ? раньше до 40% поставлял медведчук . поэтому следует разобраться что в итоге поменялось после введения пошлин? а то что цены не выросли лишь доказывает что кум путина блефовал.
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...еще один с дипломом из Трускавца... герпес, ты полный идиот...
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Торговля это еще один фронт борьбы с агрессором длинной в 5 лет и тамошние *генералы* похвастались успехами Импорт дизтоплива из РФ в августе сократился вдвое. Украина за один месяц стала независимой в этой сфере, - Герус - Цензор.НЕТ 420
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я хз как снижение поставок делает нас независимыми по дизтопливу?
у нас что, своя нефть появилась?
если не из раши, значит из другого источника импортируем.
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Дизпаливо це не сфера. Походу енергетику окучує новий перемагун, ще старі не встигли злитись.
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Ну вот и решен вопрос отопления населения Украины! Раз мы хоть в ЭТОМ независимы, то зачем вчера было пугать людей - "Мы все замерзнИИИИм!".
Деревья повырубали на дрова, газа нет, нефти нет, ничего нет...
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так это ж параша сама сократила поставки
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герус уже отвечает за это или он все еще эксперт?)))
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Герус - зедебил. Это параша снизила поставки в связи с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. Да и цена на топливо снизилась за счет обваленного курса доллара, а не из-за твоих хотелок. Осенью начнут выплачивать долги международным фондам и получим и новый курс, и цены на топливо и все прочее...
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Откуда эти дятлы только берутся? К чему эти по бедные реляции и хвастовство про мнимую независимость?
Если бы собственное месторождение обнаружили, можно было бы о чем то говорить.
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Хотелось бы понять, как совпадают утверждения Геруса со статьей, в которой говорится, что одесская компания "Евростандарт" только вот закупила в мухосранске 2,6 тис. тонн дизеля и будет перевозить ж/д. И будет продолжать импортировать в дальнейшем.
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Ще один гвоздь в кришку свого гроба забили зебіли!! Перестали ідіоти купляти паливо у рассісі! Хіба так можна?! При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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Сократили по новой схеме, называется"Беларусь++"
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