 Імпорт дизпалива з РФ у серпні скоротився вдвічі. Україна за один місяць стала незалежною в цій галузі, - Герус

"У серпні ми спостерігаємо зниження поставок дизеля з Російської Федерації вдвічі. Тобто фактично Україна за один місяць стала незалежною в цій галузі", - сказав він у ході засідання уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також заявив, що побоювання щодо зростання вартості нафтопродуктів на тлі прийнятого в липні рішення про введення спецмита на дизпаливо, яке постачається трубопровідним транспортом, а також на поставку скрапленого газу, не виправдалися.
"Буквально на цьому тижні ми спостерігаємо зниження цін на бензин і дизельне паливо на 20-50 коп./літр. Зріджений газ за останні два тижні подешевшав ще на 1 грн", - констатував Герус.
Як повідомлялося, урядовою постановою №624 від 17 липня 2019 року з 1 серпня 2019 року було введено спецмито в 3,75% на дизельне паливо (УКТЗЕД 2710194300 - 2710194800), що поставляється трубопровідним транспортом, з 1 жовтня 2019 року воно зросте до 4%. У свою чергу мито на поставки скрапленого газу (УКТЗЕД 2711121100) з 1 серпня становитиме 1,75%, з 1 жовтня - 3%.
На сколько импорт дизтоплива уменьшился из рашки настолько он увеличился из .. Беларуси.
Просто поменялся маршрут поставок дизтоплива из рашки.
у нас что, своя нефть появилась?
если не из раши, значит из другого источника импортируем.
Деревья повырубали на дрова, газа нет, нефти нет, ничего нет...
Если бы собственное месторождение обнаружили, можно было бы о чем то говорить.