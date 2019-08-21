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 Політика України
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Все про:ВР (5342) Арахамія (17) Стефанчук Руслан (53)

 Арахамія може очолити фракцію "Слуга народу": її керівництво буде визначено після формування, - Стефанчук

Претендент на пост глави парламентської фракції "Слуга народу", член наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Давид Арахамія справді може її очолити, проте спочатку має бути сформована сама фракція, зазначає обраний нардепом за списком "Слуги народу" на позачергових парламентських виборах представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Така можливість є", - сказав Стефанчук журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання, чи може Арахамія очолити фракцію "Слуги народу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також зазначив, що керівництво фракції буде визначено після того, як фракція буде сформована.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри. ВIДЕО

"Фракція має бути сформована, тоді вже вона висуне всіх керівників, заступників. У нас, звісно, плани є, ми їх обговорили, але ми не говоримо про них заздалегідь для того, щоб не наврочити", - сказав Стефанчук.

При цьому він зазначив, що "ніхто не забороняє будь-якому члену фракції запропонувати інші кандидатури".

Сам Арахамія повідомив, що рішення з приводу його призначення керівником цієї фракції буде ухвалено, найімовірніше, 28 серпня.

Дивіться: Ім'я нового прем'єр-міністра стане відомо 29 серпня, - Арахамія. ВIДЕО

"Рекомендація вже зроблена. Це буде вирішено на нашому партійному зібранні... 28-го, здається, у нас буде попереднє зібрання перед тим, як ми будемо голосувати", - сказав він журналістам у середу в Києві, відповідаючи на запитання про його можливе призначення на посаду глави фракції "Слуга народу".

Арахамія також анонсував "дуже цікаві" рішення на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання 29 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144016
 
 
 Топ коментарі
 
Да пошли вы лесом,КалоАброхамия!🤡💩💩🤢🐸🤮
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Покращення давай уже, неси в студию.
Тарифы когда снижать будешь ? Кто теперь наживается на войне ?
И вообще, когда же вы перестанете стрелять ?
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Тарифи на воду піднімають на 6 відсотків, а на опалення восени планується підвищення на 25%. Чому так? Бо говорили зеботи, що підвищення погано, але не обіцяли зниження тарифів.
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Да пошли вы лесом,КалоАброхамия!🤡💩💩🤢🐸🤮
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Стефанчук із братом. Також Зе-депутатом)))

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надрачивал свинарчукам
теперь надрачивает зе
стабильный слуга
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Для меня эти говорящие выскочки = колисниченкам, царёвым, лукашам, тедеевым и пр.
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Арахамия также анонсировал "очень интересные" решения на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва 29 августа. Источник: https://censor.net.ua/n3144016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Наскільки цікаві будуть рішення? Боюся, що всі цікаві рішення будуть щодо підвищення цін для населення.
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Покращення давай уже, неси в студию.
Тарифы когда снижать будешь ? Кто теперь наживается на войне ?
И вообще, когда же вы перестанете стрелять ?
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Тарифи на воду піднімають на 6 відсотків, а на опалення восени планується підвищення на 25%. Чому так? Бо говорили зеботи, що підвищення погано, але не обіцяли зниження тарифів.
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підвищення тарифів компенсують підвищенням вартості гривні
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Вже пів року бла-бла-бла !!! " Возглавит не возглавит" , прокурор, премєр ,кличко ... Арахамія може очолити фракцію "Слуга народу": її керівництво буде визначено після формування, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1748 !!! Ще трохи попи...дять і не буде чого "возглавляти " !!! Арахамія може очолити фракцію "Слуга народу": її керівництво буде визначено після формування, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3840
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Я лично ЗА этого грузина. Есть народная примета: если хочешь развалить дело, доверь его грузину.
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ЗЕбилизм - это Зеленая власть плюс АраХамизация всей страны!
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Уточнение: ЗЕбилизм - это Клоунская власть плюс АраХамизация всей страны.
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сырая партия))) все по ходу песни *Я его(ее) слепила из того,что было* Арахамія може очолити фракцію "Слуга народу": її керівництво буде визначено після формування, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 830 переформатирование и отсечение произойдет в ходе работы и голосований))
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