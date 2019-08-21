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 За кордоном
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Все про:Росія (19419) Шойгу (190) Міноборони РФ (224)

 Росія вживатиме заходів з нейтралізації загрози з боку НАТО в Європі, - Шойгу

Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу заявив, що відомство вживатиме заходів "для нейтралізації виникаючих загроз" у зв'язку з напруженою обстановкою на західному стратегічному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це він повідомив на засіданні колегії Міноборони РФ.

Він зазначив, що військово-політична обстановка "характеризується посиленням військової присутності НАТО в Східній Європі, розгортанням системи ПРО США в Польщі та Румунії, розширенням військової співпраці альянсу з Фінляндією та Швецією".

"Ми реалізуємо комплекс заходів", - наводить пресслужба Міноборони РФ слова Шойгу.

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Крім того, він повідомив, що в Західному військовому окрузі цього року відбудеться понад 20 заходів "щодо вдосконалення бойового складу", до кінця року округ отримає більш ніж 1,3 тис. одиниць техніки, продовжиться комплектування військ контрактниками.

Нагадаємо, наприкінці квітня начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що Росія посилила угруповання військ на заході і півдні через активність НАТО. Він також спростував повідомлення ЗМІ про підготовку Росії до військових дій, назвавши цю тезу "активно тиражованою русофобськими ЗМІ".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144013
 
 
 Топ коментарі
 
Дайош побільше корисних ядерних випробувань!
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будут..
на пачках "Беломора" место взрыва закрасят и засекретят..
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Взорвите Буревестник под Москвой!
Пусть Европа содрогнется! Россия примет меры по нейтрализации угрозы со стороны НАТО в Европе, - Шойгу - Цензор.НЕТ 3915
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А прокацапские трамп с макароном зовут масковию в Г7...
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Взорвите Буревестник под Москвой!
Пусть Европа содрогнется! Россия примет меры по нейтрализации угрозы со стороны НАТО в Европе, - Шойгу - Цензор.НЕТ 3915
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а по нейтрализации последствий взрыва в белом море будут приняты меры?
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будут..
на пачках "Беломора" место взрыва закрасят и засекретят..
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)) главное, шоб руцкие, эту фонящую курятину вместе с пачками закрашеннозасекреченного взрыва продолжали в карманах своих штанов таскать. а туристы по пачках беломора уже давно не ходят.
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Да, ладно, какие угрозы со стороны НАТО, Путину жопу лижут уже все наперебой, Серега ты что попутал? Западные "талейранчики" надеются использовать Россиюшку в борьбе с Китаем. Россия примет меры по нейтрализации угрозы со стороны НАТО в Европе, - Шойгу - Цензор.НЕТ 195
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Если кацапы взорвут еще пару ядерных устройств на своей территории, то НАТО свои ракеты из Европы уберет. Из жалости.
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Рвануть ще пару буревісників під Воронежем.
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новыми анекдотами анекдотами будет травить, чтобы все лопнули от смеха
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В кремле забыли, что понятие "восточная Европа" появилось после советского захвата
стран так называемого "соцлагеря" ?
Так кто сеет агрессию в Европе ?
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Приймите Россию в НАТО и вопрос конфликта закроется сам собой
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стратеги керовы, уже все засрали радиацией
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Служил в Казахстане , Семипалатинск . Ядерный полигон касапы устроили 300 км в диаметре , всё загажено на века , плюс ракеты с Байконура взлетают и сбрасывают первую ступень также на северо - востоке Казахстана ( лично наблюдал падение ) , это огромная полоса территории , загаженная ракетным топливом , кусками ядовитого железа и т.д.Чукотка - на местах золотодобычи лунный ландшафт , сгребают породу бульдозерами вместе с чахлой растительностью , ужас. Места добычи нефти также залиты нефтью , масса брошенных бочек , труб . буровых , техники , вагончики и разные отходы , вездеходами уничтожен верхний слой тундры . Это варвары , а не комуняко - касапы.
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А КАК ВЫ ДУМАЛИ ДАВАЙ ОККУПИРУЙ ИМ ПРИБАЛТИКУ ЕЩЕ ,ЧТОБ СОПЛЕЖУИ ОЗАБОЧЕННЫЕ ПОНЯЛИ,ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОТАКАЕШ ГОПНИКУ,ТЕМ НАГЛЕЕЕ СЕБЯ ВЕДЕТ,ОНИ ЕЩЕ ИЗВИНЕНИЯ ПОТРЕБУЮТ ОТ ЕВРОПЫ
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Далеко махнул, удмурт винторогий...Но надеюсь, что получит продажная тетка Европа сполна ибо историю опять подзабыла...Так Европе и надо!
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А Трампушка з Макроном покарають мікрона, за нахабство, повернувши його в Дж 8 Росія вживатиме заходів з нейтралізації загрози з боку НАТО в Європі, - Шойгу - Цензор.НЕТ 8719
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вашу ж мать... опять что-то хренякнут по-тихому...
Воронеж ...не расслабляться!
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Казластанці надіються скупити всіх європейських політиків,як макрона))
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На хвіст солі ви насипите НАТО. І то не знаю, чи її у вас хвате.
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