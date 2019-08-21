 "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав журналістам 21 серпня.
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"Зараз "договорняки" країні не потрібні, тому може бути просто технократичний уряд, не партійний, не політичний", – заявив він.
За словами Арахамії, весь новий уряд буде професійним.
"Я не буду називати прізвищ зараз, коли я дзвоню представникам інших партій і кажу, а ви можете надати свій лист, шортлист нормальних кандидатів на міністрів, а мені кажуть: "а ми хочемо, щоб ви несли відповідальність, ми не дамо". Скажіть мені – чи це державницька позиція чи політична спекуляція? Якщо є така позиція – нехай вони лісом усі йдуть. Це багато політичних сил роблять так", – додав він.
Нагадаємо, Арахамія заявив, що ім’я нового прем’єр-міністра стане відомо 29 серпня, у день першого засідання Верховної Ради 9-го скликання.
Наверное и профессионалы шквариться не хотят репутацию свою мочить.
Та нафиг нужен , такой цирк .. !!?
вас. Прогрмы нет, а вашу распродажу прикрывать никто не хочет.
Як на мене - чистий недоумок. Так само, як і всі ці "молоді і перспективні" грантоїди Сороса
кто платит - тот и танцует
но тот и сидит
Все в лес не идет! Удалось выбить несколько человек которых Зеленая команда хотела назначить!!! Это уже маленькая победа! Сейчас поднимается вой типа зачем мы это делаем? Зачем нам поражение ЗЕ? Откаайте все на 3 месяца назад и вспомните как мочили злочиную владу! Как обвиняли во всем прям как Параша ТВ с страухами элилептичками!!! За все нужно отвечать!!! А не призывать теперь быть толерантными как член Зе команды Яременко!!!
Прапор в руки, барабан на шию, і... Шлях вільний, перепон немає!
алкоголик или наркоман?