EN|RU|UK
Теми дня: Пожежа в готелі в Одесі Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Українські заручники в РФ Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  18858  191
Все про:Кабмін (3006) Арахамія (17)

 "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри. ВIДЕО

Обраний народний депутат, можливий керівник майбутньої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що багато політичних сил відмовилися надавати кандидатів на посади міністрів у новому уряді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав журналістам 21 серпня.

Відео 112

"Зараз "договорняки" країні не потрібні, тому може бути просто технократичний уряд, не партійний, не політичний", – заявив він.

За словами Арахамії, весь новий уряд буде професійним.

"Я не буду називати прізвищ зараз, коли я дзвоню представникам інших партій і кажу, а ви можете надати свій лист, шортлист нормальних кандидатів на міністрів, а мені кажуть: "а ми хочемо, щоб ви несли відповідальність, ми не дамо". Скажіть мені – чи це державницька позиція чи політична спекуляція? Якщо є така позиція – нехай вони лісом усі йдуть. Це багато політичних сил роблять так", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На главу "Укроборонпрому" буде прозорий конкурс, а поки можна призначити т.в.о., - Арахамія

Нагадаємо, Арахамія заявив, що ім’я нового прем’єр-міністра стане відомо 29 серпня, у день першого засідання Верховної Ради 9-го скликання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144009
 
 
 Топ коментарі
 
ваша більшість - ваш кабмін.
Але ні на кого вже не вкажете: ми хороші, а ці - потвори, проблеми через них.
 показати весь коментар
 
Похоже что лесом как раз идут зебобики...свалить свои провалы на других не получится...
Монокалолиция...так монокалолиция...😀
 показати весь коментар
 
Прлсто в конце этого ЗЕленого шапито...отвнчать будете только вы!!! Твари...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
и я бы Арахамии так ответил
Наверное и профессионалы шквариться не хотят репутацию свою мочить.
 показати весь коментар
 
 
В точку! Репутация есть репутация - ни один профессионал не захочет, чтобы его до конца жизни под зелёной соплей числили. Разве что зелебобики профессиональный уровень своего кадрового резерва повышать кинутся. По всяческим трускавцам, конечно.Так что "по гамбургскому счёту" уровень сопливой команды гарантированно ниже плинтуса.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так у вас долбней команды даже нет!! Уже на международном уровне управились,теперь похерьте все что можно,дебилы!!
 показати весь коментар
 
 
Вам, 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені, а скоріше всього знищили яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-ОБІЦЯНКИ. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у владні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду
 показати весь коментар
 
 
Радио слушаете? Очень рекомендую Радіо НВ -- у них чуть ли не каждый час есть короткие передачи на тему Говорите по-украински правильно.
 показати весь коментар
 
 
Ну вы же парламент приватизировали-монополизировали? Почему не хотите сделать то же самое с правительством? Правьте себе самолично. Кто-что мешает?
 показати весь коментар
 
 
А ЗЕдэбили полагали, что кто-то вместо них впахивать будет - реально дэбилы.
 показати весь коментар
 
 
звісно, грабувати будуть слуги урода і сам урод, а відповідальність покладуть на всіх. З чого б їм цього хотіти?!!
 показати весь коментар
 
 
Вот объясните мне, почему Земля большая, стран много, а руководят евреи только в двух странах - Израиль и Украина. Ну в Израиле, я понимаю, а вот в Украине - нет.
 показати весь коментар
 
 
Не лише в Ізраїлі та Україні. "Как человек повеливает животн ми так и єврей должен повеливает всеми другими народами" - Талмуд.
 показати весь коментар
 
 
Простите а где сам лидер фракции? И под каким воздействием находится бомж на видео?
 показати весь коментар
 
 
Им кандидаты от других сил нужны для изображения демократичности процесса в парламенте. Мол, депутаты проголосовали и выбрали министра от СН (и не важно, что у него незаконченое среднее и 0 стажа работы в анамнезе). Демократия! А фиг вам... Крутитесь, шоу так шоу...
 показати весь коментар
 
 
поганий знак, значить Зеленський може і до весни недотягнути(думаю, вже під Новий Рік стане зрозуміло), з іншого боку, є реальний шанс досягнути обіцяного. повновладна узурпація влади, шо по вертикалі, шо по горизонталі. коли команда Зеленського цим не зуміє скористатися, то стати розвинутою, успішною і процвітаючою, у цієї країни шансів 0,000. хіба, в іншому житті, коли від рашки залишаться рожки та ножки. і не треба розказувати, шо українці можуть дати собі раду. не здатні, фізично нездатні, допоки багатостраждальна українська земля не народить того кому це під силу.
 показати весь коментар
 
 
Я балдею. Если этот поц у них руководитель фракции, то что за уровень у рядового члена фракции. Судя по истерике местных зелебобиков, они уже о чем-то догадываются.
 показати весь коментар
 
 
Догадываются то догадываются. Но сложно для них признаться,что они дебилы.
 показати весь коментар
 
 
Да, согласен. Тут какое-то чмо под американским флагом, говорит, что из Мукачева, а истерит как типичный пацак. Этот точно ничего не поймет.
 показати весь коментар
 
 
Вполне логично . Штамповать дурацкие законы будут 254 слуги , а выполнять их должны будут министры из других партий ..!?? А потом , вдруг чего , шось пойдёт не так , кловуны и скажут - мы закон приняли хороший , это Вакарчука , Юльки и Пороха министры вынаваты .. !

Та нафиг нужен , такой цирк "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри - Цензор.НЕТ 4050 .. !!?
 показати весь коментар
 
 
Ні,не "устраівал".Та і цирк був інший.Ніколи президент і його партія не набирали так багато голосів.
 показати весь коментар
 
 
У нас только одних экс-премьеров штук 30 А вам подовай из партий,которые не понимают
вас. Прогрмы нет, а вашу распродажу прикрывать никто не хочет.
 показати весь коментар
 
 
Нє, він просто жовторотик і шмаркач, який увійшов до бальної зали у рваних кедах.
Як на мене - чистий недоумок. Так само, як і всі ці "молоді і перспективні" грантоїди Сороса
 показати весь коментар
 
 
правильно говорят
кто платит - тот и танцует
но тот и сидит
 показати весь коментар
 
 
Очень даже зачетно!!!! Уважаемые специалисты, особенно ранее аботавшие с "прежней воровской-барыжной зарабатывавшей на крови владой" не идите в Зе правительство!!! вам потом будет стыдно!!! Чем раньше они обкакаются тем лучше! Тем быстрее страдания окончатся!!!
Все в лес не идет! Удалось выбить несколько человек которых Зеленая команда хотела назначить!!! Это уже маленькая победа! Сейчас поднимается вой типа зачем мы это делаем? Зачем нам поражение ЗЕ? Откаайте все на 3 месяца назад и вспомните как мочили злочиную владу! Как обвиняли во всем прям как Параша ТВ с страухами элилептичками!!! За все нужно отвечать!!! А не призывать теперь быть толерантными как член Зе команды Яременко!!!
 показати весь коментар
 
 
Добавлю. что отличии от бытюющего мнения. что в Украине полно специалистов. расстрою: в некоторых направлениях их можно пересчитать на пальцах руки! Счастливого плаванья!!!
 показати весь коментар
 
 
Тю, чи не проблема. Замовлять у Венесуелі
"Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри - Цензор.НЕТ 4836
 показати весь коментар
 
 
Ваше право предложить, а их право отказаться "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри - Цензор.НЕТ 3278
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбилизм - это Зеленая власть плюс АраХамизация всей страны!
 показати весь коментар
 
 
ще працювати не почали, а вже обдристались.
 показати весь коментар
 
 
А это шо б дурь каждого зебилоидов была всем видна))
 показати весь коментар
 
 
А нет ,ребята! Взялся за гуж,не говори.что не дюж! Тащите....Только за базар ответить придется!
 показати весь коментар
 
 
Тєпєрь самі, мальчікі, самі...
Прапор в руки, барабан на шию, і... Шлях вільний, перепон немає!
 показати весь коментар
 
 
Если не получится, то валите на Пороха или в Ростов.
 показати весь коментар
 
 
Слуги урода Трускавецький "універ" закінчили, чого соплі розпускають? "Ідіть усі лісом", - Арахамія заявив, що інші партії відмовляються надавати кандидатів у міністри - Цензор.НЕТ 425
 показати весь коментар
 
 
А кому хочеться "розгрібать", за "блазенятами"?!.... Вони "налупастрячать", а вони повинні будуть "вибовтуваться"? Нема дурних... Хай "обсираються" самі...
 показати весь коментар
 
 
Все одно доведеться розгрібати... трохи згодом...
 показати весь коментар
 
 
Потому, что все понимают, какой итог ждет "СлугуУрода"
 показати весь коментар
 
 
Новое правительство будет профессиональным. 7 дней в Трускавце кого хочешь профессионалом сделают
 показати весь коментар
 
 
Ну дык нормальная позиция у партий. Большинство будет принимать решения, а ответственность нести другие? Шо за бред???
 показати весь коментар
 
 
грядёт очередной мировой экономический кризис..даже страшно представить как его переживёт Украина..это правительство политических самоубийц..
 показати весь коментар
 
Лесом,не то слово.Можно и похлеще,поскольку разделить министерские портфели между членами своей команды-это в демократических странах найлутший способ.Не нужно бояться ответственности-достаточно устроить технократический контроль и прозрачность партийных финансов.Отказ других партий здесь только наруку,я бы сказал-даже везение,поскольку устраняет амбициозников-прозжённых схематозников коррупционеров.
 показати весь коментар
 
 
значит правильно народ оставил эти партии в меньшинстве. почувствовал. не о стране они все-таки думают
 показати весь коментар
 
что это вообще за ханурик
алкоголик или наркоман?
 показати весь коментар
 
Это уровень-"язвоню.." в рельсу? Подход прыщавого подростка к ведению переговоров на серьезном уровне. "Дайте шорт лист..." Под какие задачи? Задачи-"сделайте мне хорошо" -не существует. А других пока не прозвучало. Нет -первая задача уже прозвучала- отменить штрафы за нерастаможенные автомобили. А другими словами игра в популизм. Кто будет рисковать репутацией и участвовать в балагане.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору