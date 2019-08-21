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 Політика України
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Все про:Укроборонпром (493) Арахамія (17)

 На главу "Укроборонпрому" буде прозорий конкурс, а поки можна призначити т.в.о., - Арахамія

На посаду глави "Укроборонпрому" буде прозорий конкурс, а поки можна призначити тимчасового в.о. глави держконцерну, щоб уже розбиратися з наявними проблемами, висловив думку претендент на голову фракції "Слуга народу", член наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Давид Арахамія.

"Буде прозорий конкурс, із залученням багатьох людей, зокрема наших зарубіжних партнерів, які мають до цього стосунок і багато допомагали Україні", - сказав він під час круглого столу в середу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Арахамія зазначив, що, на його особисту думку, варто призначити поки що тимчасового виконувача обов'язків голови "Укроборонпрому", щоб уже розбирати ті проблеми, які є, а паралельно проводити нормальний конкурс.

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Він прогнозує, що конкурс відбудеться не раніше ніж через два місяці. "Я маю на увазі оголошення конкурсу, відбір. Це ж у нас державна посада", - зазначив Арахамія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144007
 
 
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Сколько конкурсов не проводи...а будет Мендель..
Менделей в Украине как донов Пєдро в Бразилии...много...
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Только юрызда, и ни в коем случае не инженера !
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На режиссера парада на День Независимости уже провели прозрачный конкурс.
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схоже такий самий чесний як і на посади глав ода На главу "Укроборонпрому" буде прозорий конкурс, а поки можна призначити т.в.о., - Арахамія - Цензор.НЕТ 5758
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"пока можно назначить врио" ??? мальчик немножко ошиблась-- Еврио.
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