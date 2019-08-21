 Зарплату деяким категоріям педагогів Києва буде підвищено з 1 вересня, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мер столиці Віталій Кличко на Серпневій конференції педагогічних і науково-педагогічних працівників Києва.

За даними пресслужби Київської міськдержадміністрації, влада міста також ухвалила рішення про підвищення з 1 вересня зарплати педагогічним працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл, хоча таке підвищення заплановане урядом з 1 січня 2020 року.

"Ми маємо зробити все, аби педагоги не думали про те, як вижити. Вони мають виховувати і вчити дітей. Бо саме діти - наше майбутнє. Ми також дуже багато вкладаємо у придбання нового обладнання для шкіл і дитячих садочків міста. Будуємо нові навчальні заклади. За останні 4 роки в столиці побудували або повністю реконструювали 8 шкіл та 26 дитсадків, які відповідають найсучаснішим вимогам освіти європейського рівня", – цитує пресслужба мера столиці.

Кличко зазначив, що протягом кількох років у столиці завершили реконструкцію та будівництво 50 % довгобудів, які стояли закинутими понад 20 років. Сфера освіти, підкреслив мер, є для столиці пріоритетною. Цього року на неї в бюджеті міста передбачили майже 18 млрд грн.

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"Незважаючи на наші здобутки, ми ще маємо багато викликів. Більшість освітніх установ столиці, що працюють понад 50 років, за цей час жодного разу не бачили ремонтів. Складно уявити, наприклад, квартиру, в якій живуть без ремонту 50 років! У 2019 році на підготовку до нового навчального року з міського бюджету освіта отримала 2,5 млрд грн. За ці кошти заклади освіти ремонтують дахи, фасади, вхідні групи, здійснюють термомодернізацію будівель, реконструкцію спортивних та актових залів, міняють вікна, роблять капітальні ремонти класів, коридорів, ремонтують харчоблоки та купують нове обладнання. А також облаштовують заклади освіти, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю", – розповів Кличко.

За його словами, для ефективного розподілу коштів на ремонти закладів освіти була розроблена "Карта потреб". Вона визначає пріоритетні види робіт в установах та дозволить раціонально і прозоро спрямовувати гроші туди, де вони першочергово необхідні.

"Це дозволить нам не лише оперативно відслідковувати проблемні моменти, а й розвивати, розбудовувати всі заклади освіти столиці. Бо умови для навчання у Києві мають бути однакового рівня в усіх районах міста", – підкреслив мер Києва.