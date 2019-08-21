 "Головний наш лозунг – це "Марш без політиків". Жодна політична сила не буде на ньому піаритися", - організатор Маршу захисників Шатровський

Про це Цензор.НЕТ розповів один з організаторів Маршу Дмитро Шатровський.

"Головний наш лозунг – це "Марш без політиків". Жодна політична сила не буде на ньому піаритися, очолювати, намагатися вести всіх на Банкову для революції або ще чого - цього не буде", - сказав він.

За словами Шатровського, про бажання очолити Марш заявляла партія "Європейська Солідарність".

"Були спроби."Європейська Солідарність" озвучувала, що вони хочуть очолити, але адекватні люди цього не дозволили. Хочуть? Нехай приходять, але просто як люди одягнені, будь ласка. Без політичних прапорів, брендів, гасел, і так далі", - пояснив організатор.

Про бажання взяти участь у Марші Захисників заявили понад 10 тисяч військовослужбовців, ветеранів, волонтерів і цивільних осіб. Всі вони приїжджають до Києва за свій рахунок.

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"Нам допомагає збирати кошти фонд "Повернись живим". Вони закривають організаційні питання - це звуковий супровід заходу, воду для учасників маршу. Дітей загиблих - комфортне їхнє розміщення. Погодувати, в туалет зводити, ігрова кімната, щоб діти на спеці не стояли, не пеклися... Люди шукають кошти від місцевих благодійників, від місцевих адміністрацій, якщо співпрацюють, і оплачують автобуси, пальне, і їдуть сюди, до Києва. Це вже чисто за свої", - розповів Шатровський.

Організатори відмовилися від допомоги Адміністрації Президента, яка пропонувала їм професійне звукове обладнання.

"Єдине, чим нам доведеться скористатися від них - це сценою для послів, тому що її просто фізично не зможуть розібрати. Так ми туди поставимо дітей. Їм буде все добре видно, і всі будуть на них рівнятися. Ми хотіли свою сцену, але не має сенсу, бо твердість - це не дурість. Ми вирішили - вже добре, скористаємося цією", - сказав Шатровський.

"І ніяких офіційних осіб. Єдині офіційні особи - це діти полеглих учасників бойових дій, які будуть стояти на трибуні і зустрічатимуть марш", - додав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційна Хода Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".