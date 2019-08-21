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 Суспільство
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Все про:День Незалежності (249) парад (158)

 "Головний наш лозунг – це "Марш без політиків". Жодна політична сила не буде на ньому піаритися", - організатор Маршу захисників Шатровський

На запланованому на День Незалежності Марші Захисників України в Києві не буде ні офіційних осіб, ні політичних гасел. На сцені стоятимуть діти загиблих захисників України.

Про це Цензор.НЕТ розповів один з організаторів Маршу Дмитро Шатровський.

"Головний наш лозунг – це "Марш без політиків". Жодна політична сила не буде на ньому піаритися, очолювати, намагатися вести всіх на Банкову для революції або ще чого - цього не буде", - сказав він.

За словами Шатровського, про бажання очолити Марш заявляла партія "Європейська Солідарність".

"Були спроби."Європейська Солідарність" озвучувала, що вони хочуть очолити, але адекватні люди цього не дозволили. Хочуть? Нехай приходять, але просто як люди одягнені, будь ласка. Без політичних прапорів, брендів, гасел, і так далі", - пояснив організатор.

Про бажання взяти участь у Марші Захисників заявили понад 10 тисяч військовослужбовців, ветеранів, волонтерів і цивільних осіб. Всі вони приїжджають до Києва за свій рахунок.

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"Нам допомагає збирати кошти фонд "Повернись живим". Вони закривають організаційні питання - це звуковий супровід заходу, воду для учасників маршу. Дітей загиблих - комфортне їхнє розміщення. Погодувати, в туалет зводити, ігрова кімната, щоб діти на спеці не стояли, не пеклися... Люди шукають кошти від місцевих благодійників, від місцевих адміністрацій, якщо співпрацюють, і оплачують автобуси, пальне, і їдуть сюди, до Києва. Це вже чисто за свої", - розповів Шатровський.

Організатори відмовилися від допомоги Адміністрації Президента, яка пропонувала їм професійне звукове обладнання.

"Єдине, чим нам доведеться скористатися від них - це сценою для послів, тому що її просто фізично не зможуть розібрати. Так ми туди поставимо дітей. Їм буде все добре видно, і всі будуть на них рівнятися. Ми хотіли свою сцену, але не має сенсу, бо твердість - це не дурість. Ми вирішили - вже добре, скористаємося цією", - сказав Шатровський.

"І ніяких офіційних осіб. Єдині офіційні особи - це діти полеглих учасників бойових дій, які будуть стояти на трибуні і зустрічатимуть марш", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП готується указ про нагородження захисників України. Поряд з рішенням щодо гідних людей вистачає і безладу, - Бутусов

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційна Хода Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144003
 
   
 Топ коментарі
 
Ідіть ви в дупу. Життя вас нічому не навчило. Петро Олексійович має бути там і в перших рядах тих хто буде йти за "коробками" ветеранів. Бо де б ви всі зараз були якщо б не Порошенко. Це наглядно демонструє своєю мжд політикою карикатруна зелена істота на посаді президента.
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Это противостояние в обществе никуда не делось, и будет дальше нарастать.
Украинцы против новомалороссов.
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Спасибо
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да вы не переживайте, денег на тех детей хватает, и на Турцию и на Европу, но не на всех, остальные платят коммуналку и дети сидят дома
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Ты позавидовал детям у которых погибли отцы?
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лучше ездить в Турцию чем иметь папу неудачника который не может заработать денег ни на что
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О! Так ці організатори справжні зюзіанці! Адже він, пердзидент Зюзя, пішов на вибори саме з таким гаслом. "Главный наш лозунг - это "Марш без политиков". Ни одна политическая сила не будет на нем пиариться", - организатор Марша защитников Шатровский - Цензор.НЕТ 2772
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Вашего Пэдру опять не любят? Вот бедненький!😌
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"о желании возглавить Марш заявляла партия "Европейская солидарность"____________________барыги тут как тут...
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я радий, що вуйки кацапоязічнні розуміють гумор
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Это противостояние в обществе никуда не делось, и будет дальше нарастать.
Украинцы против новомалороссов.
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Не надо путать порохоботов с украинцами
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Еще один идиот спешить записаться в провокаторы. Одни уже пытались поуправлять государством "без политики и политиков". Настолько успешно, что даже путен не устоял. Чтобы удостоиться права пройти в таком марше, энтузиастам пришлось и самим воевать, и других мобилизировать. А ведь война - не что иное, как продолжение политики...
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Ідіть ви в дупу. Життя вас нічому не навчило. Петро Олексійович має бути там і в перших рядах тих хто буде йти за "коробками" ветеранів. Бо де б ви всі зараз були якщо б не Порошенко. Це наглядно демонструє своєю мжд політикою карикатруна зелена істота на посаді президента.
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А-ха-ха!😀 Ну как же без мародера? Неужели его никто не любит? Неужели и тут не получится попиариться?😁
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Я всегда в таких случаях вспоминаю анекдот:
Мужчина спас тонущего ребёнка и первый вопрос мамаши: А куда вы дели шапочку...
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Дурня...Майдан також без політиків починався....І що з цього вийшло?!
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Как же так? Комментарии, что " порохоботы страну спасли, остановив путена" по 50 лайков на Цензоре набирали. Неужели эти лайки накрученные Петиными платными хомяками были?
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Не расстраивайся уж так, лукашист, просто Лахта сделала свою работу и на вас забила.
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Майдан теж так починався... Ні одних політичних партій та символік! Але потім до нього примазалися дуже багато всяких 3,14дарасів які до майдана лизали *раку зеку-шапкокраду і потім кричали, що вони стояли на Майдані.
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