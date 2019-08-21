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 Суспільство
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Все про:Росія (19419) політв'язні (990) Правий сектор (210)

 Український політв'язень Терновський, засуджений у РФ за участь у "Правому секторі", вийшов на свободу

Українського політв'язня Романа Терновського, засудженого за участь у забороненій у РФ організації "Правий сектор", звільнили в зв'язку з закінченням незаконного терміну ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля".

"Зараз Роман вже в Україні, в жахливому стані прямує додому в Харківську область. Людина взагалі не має грошей і будь-яких інших ресурсів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в жовтні 2017 року Слідчий комітет РФ заявив про затримання в Ростовській області громадянина України Романа Терновського - нібито члена організації "Правий сектор". За місцем проживання Терновського було проведено обшук, в ході якого нібито "були виявлені предмети одягу та інші особисті речі з символікою організації". Терновський був поміщений під варту. У ПС заявили, що Терновський ніколи членом ПС не був. У червні 2018 року його почали судити.

У серпні 2018 року суд в Росії засудив громадянина України Романа Терновського до двох років і трьох місяців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144000
 
 
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почему украина не объявит кгб преступной террористической организацией? потому что фсбу?
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Может быть, потому что твоё ***** больной ублюдок
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Проснись.сколько лет уже нет того КГБ...
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одни больные на голову в этом правом секторе))
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А зачем правый сектор отмазывал этого чувака? Если он поехал работать в РФ, то сам виноват
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