 У народному Марші Захисників на День Незалежності візьмуть участь понад 10 000 осіб, - організатори

Про це Цензор.НЕТ повідомив один з організаторів Маршу Захисників Дмитро Шатровський.
"За електронною заявкою, яку обробити дуже важко, тому що люди пишуть, що приїду я і ще 5-10 моїх побратимів, там уже 10 000 учасників. У нас вже сформовано близько 29 окремих коробок, в кожній понад 100 осіб в деяких 300, в деяких 500 буде, як у представників Києва", - сказав він.
За словами Шатровського, Марш очолять члени сімей загиблих захисників України. Слідом за ними підуть поранені учасники Революції Гідності та сім'ї загиблих під час революції. За ними - ветерани з Києва та представники різних областей України, які подали заявки на участь у Марші.
"У нас немає хлопців з Криму - чого вони так не зібралися, вони розсіяні по всій Україні. ... Представники у нас були від 23 областей, але зібрати по сотні ветеранів змогли тільки 20 областей", - додав організатор.
Крім цього, участь у Марші Захисників візьмуть представники окремих підрозділів - ветерани "Азова", ДУК "Правий сектор", "Айдара", 128-ї бригади, 131-го розвідувального батальйону.
Учасники Маршу почнуть будуватися о 10 ранку 24 серпня в парку Шевченка, біля червоного корпусу університету. Початок маршу заплановано на 11-00. Його учасники спустяться бульваром Шевченка до Бессарабської площі, а звідти пройдуть Хрещатиком до Майдану. Там вони разом виконають гімн України.
"Після цього офіційна частина маршу буде завершена, і всі бажаючі можуть піднятися наверх до Михайлівського собору. Там буде проведено міжконфесійний молебень десь через півгодини після завершення маршу", - додав Шатровський.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційна Хода Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.
Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.
30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".
То хто ж втомився?
Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарцував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки́.
Втомились суки, зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…
13. 08. 2019 р. Мирослав ВЕРЕСЮК
Але багато хто не може доїхати внаслідок банальної нестачи коштів.
Остальньіе локти кусают, как их к себе поближе подгрести)
У него самого-то ума нет, а подсказать было некому, вокруг него же нет ни воевавших, ни помогавших армии, одни уклонисты как он сам или отсидевшиеся в кустах в тяжелые для страны времена.
Там полно ватьі, все считают, что главное перестать стрелять и независимость сама на голову упадет)))
Меня от него с души вороти еще с его паскудства в дебильном квартале.
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але завжди знайдуться любителі повспомінать. хай ідуть
я до них як до гоміків. аби мене не торкались
плюс орлы нового мвс..без серьезного форберайтунга никак