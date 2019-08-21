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 Суспільство
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Все про:День Незалежності (249) парад (158)

 У народному Марші Захисників на День Незалежності візьмуть участь понад 10 000 осіб, - організатори

Заявки на участь в Марші Захисників подали понад 10 000 військовослужбовців, ветеранів і цивільних осіб. З них 3 500 пройдуть Хрещатиком в організованих "коробках".

Про це Цензор.НЕТ повідомив один з організаторів Маршу Захисників Дмитро Шатровський.

"За електронною заявкою, яку обробити дуже важко, тому що люди пишуть, що приїду я і ще 5-10 моїх побратимів, там уже 10 000 учасників. У нас вже сформовано близько 29 окремих коробок, в кожній понад 100 осіб в деяких 300, в деяких 500 буде, як у представників Києва", - сказав він.

За словами Шатровського, Марш очолять члени сімей загиблих захисників України. Слідом за ними підуть поранені учасники Революції Гідності та сім'ї загиблих під час революції. За ними - ветерани з Києва та представники різних областей України, які подали заявки на участь у Марші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Змагання на ретро-автомобілях, забіг у вишиванках, богатирський турнір та багато іншого: Київ затвердив план заходів до Дня Незалежності

"У нас немає хлопців з Криму - чого вони так не зібралися, вони розсіяні по всій Україні. ... Представники у нас були від 23 областей, але зібрати по сотні ветеранів змогли тільки 20 областей", - додав організатор.

Крім цього, участь у Марші Захисників візьмуть представники окремих підрозділів - ветерани "Азова", ДУК "Правий сектор", "Айдара", 128-ї бригади, 131-го розвідувального батальйону.

Учасники Маршу почнуть будуватися о 10 ранку 24 серпня в парку Шевченка, біля червоного корпусу університету. Початок маршу заплановано на 11-00. Його учасники спустяться бульваром Шевченка до Бессарабської площі, а звідти пройдуть Хрещатиком до Майдану. Там вони разом виконають гімн України.

"Після цього офіційна частина маршу буде завершена, і всі бажаючі можуть піднятися наверх до Михайлівського собору. Там буде проведено міжконфесійний молебень десь через півгодини після завершення маршу", - додав Шатровський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційна Хода Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143999
 
   
 Топ коментарі
 
Зєля миротворець дуже зрадіє. 10 тисяч патріотів його на руках до Ростова донесуть.
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Нарід втомився від війни!

То хто ж втомився?

Звідки втома?

Втомились ті, чиї сини,

Впродовж війни сиділи вдома!

Втомились, хто не хоронив

І не оплакував героїв,

Хто вже давно в душі загнив,

А мозок і язик роздвоїв.

Втомились ті, хто гарцував,

На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував

І відчував себе в нірвані.

Втомились! Бо забули вже,

Що шостий рік війна триває!

В Криму мочити фаберже

За злочин, стерво, не вважає!

Під кожне свято ця орда

Все в супермаркетах змітає,

Машин елітних, от біда,

Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки

На лоукости на пів року.

Які відвідать пам'ятки

Лиш мають, втомлені, мороку.

Ніхто й копійки на АТО

З них не пожертвував ні разу.

Їм Україна шапіто

І з жиру бісяться до сказу.

Плюси запудрили мізки́.

Втомились суки, зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,

Обрали блазня нам зебіли.

Тепер - державність на кону!

Хто це збагнув - вже не сміється!

Коли програємо війну,

В крові країна захлинеться…

13. 08. 2019 р. Мирослав ВЕРЕСЮК
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Зєля миротворець дуже зрадіє. 10 тисяч патріотів його на руках до Ростова донесуть.
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Да вот ***** как раз доволен клоуном... Говорит оптимизм испытывает...
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Это я вам скажу просто ЧУДОВИЩНО мало ,недопустимо МАЛО !!!
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Нарід втомився від війни!

То хто ж втомився?

Звідки втома?

Втомились ті, чиї сини,

Впродовж війни сиділи вдома!

Втомились, хто не хоронив

І не оплакував героїв,

Хто вже давно в душі загнив,

А мозок і язик роздвоїв.

Втомились ті, хто гарцував,

На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував

І відчував себе в нірвані.

Втомились! Бо забули вже,

Що шостий рік війна триває!

В Криму мочити фаберже

За злочин, стерво, не вважає!

Під кожне свято ця орда

Все в супермаркетах змітає,

Машин елітних, от біда,

Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки

На лоукости на пів року.

Які відвідать пам'ятки

Лиш мають, втомлені, мороку.

Ніхто й копійки на АТО

З них не пожертвував ні разу.

Їм Україна шапіто

І з жиру бісяться до сказу.

Плюси запудрили мізки́.

Втомились суки, зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,

Обрали блазня нам зебіли.

Тепер - державність на кону!

Хто це збагнув - вже не сміється!

Коли програємо війну,

В крові країна захлинеться…

13. 08. 2019 р. Мирослав ВЕРЕСЮК
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По факту приїде більше.
Але багато хто не може доїхати внаслідок банальної нестачи коштів.
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Звичайно, для рускамірського бидла це "брєд".
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Та чьто ті гаварішь? На якому такому "укрАинском язигє"? Та від тебе кацапердією смердить навіть від твоїх коментів.
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кацап видать не осили что там написано. Да, монголоидное?
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У Зели крьішу снесет, такой "контингент" просрать на ровном месте)))
Остальньіе локти кусают, как их к себе поближе подгрести)
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Да, "наш ответ Чемберлену" получится впечатляющим. Отмена парада была большой ошибкой Зюзика.
У него самого-то ума нет, а подсказать было некому, вокруг него же нет ни воевавших, ни помогавших армии, одни уклонисты как он сам или отсидевшиеся в кустах в тяжелые для страны времена.
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Це не помилка! Зюзя саме такий - гнилий інтернаціональний поцифіст. В ньому нічого українського нема, а якщо він навіть намагається це протокольно демонструвати, то це мерзенна, лицемірна фальш, яку, щоб побачити, не потрібно бути Станіславським.
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А я про що? Про теж саме, що й ви. Хто такий цей Зюзік мені було зрозуміло ще до всіляких виборів і я намагалась навіть це пояснювати тут, на Цензорі..
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Как бьіло некому?
Там полно ватьі, все считают, что главное перестать стрелять и независимость сама на голову упадет)))
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Зюзя? А шо. Мне нравится. Звучит паскудненько, но не оскорбление. Ему подходит. Буду использовать. У народному Марші Захисників на День Незалежності візьмуть участь понад 10 000 осіб, - організатори - Цензор.НЕТ 3889
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Вообще-то Зюзик, а не Зюзя. Это такое "ласковое и нежное" прозвище, придумала самостоятельно.
Меня от него с души вороти еще с его паскудства в дебильном квартале.
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А впереди пойдёт Порошенко с младшим сыном, который по украински не бельмеса ?
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А в тебе хвіст оселедця. Будеш видавати з себе русалку.
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Кацарылые вы все про ж-пу.болит она у вас постоянно ,путлер вас дрюч-т ,она у вас все время беспокоит.Как определить ,кацапского бота? Все они непрерывно пишут про ж-пу,оч-о,г-но.Больше у них нет лексикона.
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ненавиджу ходити строєм ( читай стадом) ще з совдепії.
але завжди знайдуться любителі повспомінать. хай ідуть
я до них як до гоміків. аби мене не торкались
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Скільки разів від служби в ВСУ "косив"? Більше, ніж ваш Ідол Зюзя?
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тільки дєбіли і ніщеброди , які 20 000 ніуколи в руках не тримали можуть хотіти служити в армії після іловайська.
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Один вже називав воїнів пилюкою, тепер він годувалець, хочеш повторить його участь? Пиши далі.
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Дійсно, чому тебе це повинно торкать, тобі згадувати нема про що)))
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Кацарылый ты видно на зоне ходил,строем петушиным!
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А после марша на Майдан а потом на Банковую!- Зелю выность
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тут возможны интересные нюансы в виде прямой защиты с севера..
плюс орлы нового мвс..без серьезного форберайтунга никак
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Там вся ВР п..доры,если выносить то всех сразу:и падлошенка с коломозелей и жопоблок епстествено
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А от ще один сюрприз, який, можливо, буде до Дня Незалежності. "20 августа правозащитный центр «Мемориал» сообщил о переводе из региональных учреждений ФСИН в СИЗО «Лефортово» пятерых украинцев: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Та читаючи уважно, бачимо,що їх "могут выдать на родину для отбывания наказания". Тобто наша влада згодилась з тим, що ці люди террористи і злочинці, і будуть дальше відбувати ув"язнення по звинуваченню, яке їм висунули в паРаші. Я особисто не знаю, чи радіти, чи обурюватися, але добре розумію наших хлопців,які там сидять.
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путлер запретіл своему ручному клоуну парад проводить
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Ну все ясно с этим гейпарадом если в его защиту рвут опу порохокацапская ботва
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С тобою, п№даром, все ясно. Идут ветераны войны и семьи погибших.
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СУПЕР!!! И это только те, кто связался с организаторами. А сколько будет просто пришедших...
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