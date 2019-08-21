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Все про:Міноборони (2736) обстріл (5435) Гуцуляк (67) операція Об'єднаних сил (1499)

 Від початку поточної доби найманці РФ обстріляли захисників Новомихайлівки та Водяного, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби сьогодні, 21 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 2 збройні провокації на лінії бойового зіткнення, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

"З 1:10 ночі окупанти цілили по наших позиціях у районі Новомихайлівки з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Ворог вів вогонь від окупованого села Луганське.

З 6:15 противник розпочав обстріл від окупованої Ужівки по наших оборонцях Водяного. Тут противник застосовував стрілецьку зброю та підствольні гранатомети", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли міні-БПЛА СММ ОБСЄ біля Первомайська і Смілого

За словами Гуцуляка, втрат унаслідок ворожих обстрілів від початку цієї доби серед захисників України немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143995
 
 
 Топ коментарі
 
Війна ;іхтамнєтов; з ;потєрьнєтамі;.
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а трехсторонняя группа в Минске еще заседает...или у них обед?
ну чтоб сказать им....хотя...на фига? ихжетамнет
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А прошлая власть уже в прошлом, и народ интересуется тем, что делает действующая.
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Значит сегодня опять повезло...а завтра？
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Наступило перемирие. Аж в ушах свистит!
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А почему зеленые гниды не комментируют? Все устраивает? "Просто перестать стрелять"...
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Наемники РФ защищают от обстрелов мирных жителей Донбасса фашистами с ВСУ как говорила Мендель , я прав зебилы? Від початку поточної доби найманці РФ обстріляли захисників Новомихайлівки та Водяного, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9826
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Мабуть вони не знають що у нас ЗЕперемиріє.
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а трехсторонняя группа в Минске еще заседает...или у них обед?
ну чтоб сказать им....хотя...на фига? ихжетамнет
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А чего "фашисты" с ВСУ ещё там находятся? На праздник едьте на марш в Киев, а в Водяное пусть зепатриоты едут. Пора уже ротацию делать.
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Наша влада почала нам просто цинічно брехати, скриваючи втрати. Ось в новинах в "Обозреватель" за сьогодні

Andriy Lyndyuk
2 ore fa
Не знаю, що це за перемир"я... але маємо знову сумну звістку зі Сходу України.
Сьогодні отримали підтверджену інформацію про загибель у російсько-українській війні нашого земляка жителя с. Набруска Маневицького району Дмитра Пилипчука, якому тільки в жовтні мало б виповнитись 21 рік.
Співчуття всім рідним і близьким. Вічна пам"ять Герою-захиснику... Про дату похорону повідомимо згодом.
P.S. Мною прийнято рішення про відміну усіх районних розважальних заходів приурочених Дню Незалежності України. Скориговану програму заходів опублікую протягом дня.

https://www.obozrevatel.com/crime/ne-dozhil-do-22-na-donbasse-pogib-voin-vsu.htm
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А прошлая власть уже в прошлом, и народ интересуется тем, что делает действующая.
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устойчивое перемирие, чтобы зеля сговорчивее был в сдаче наших интересов. а процесс уже пошел, зеля поддался и сдача всего это вопрос времени
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якщо так станеться, то перебування зєлі на посаді президента - це теж питання часу
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