 Від початку поточної доби найманці РФ обстріляли захисників Новомихайлівки та Водяного, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.
"З 1:10 ночі окупанти цілили по наших позиціях у районі Новомихайлівки з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Ворог вів вогонь від окупованого села Луганське.
З 6:15 противник розпочав обстріл від окупованої Ужівки по наших оборонцях Водяного. Тут противник застосовував стрілецьку зброю та підствольні гранатомети", - повідомив він.
За словами Гуцуляка, втрат унаслідок ворожих обстрілів від початку цієї доби серед захисників України немає.
ну чтоб сказать им....хотя...на фига? ихжетамнет
Andriy Lyndyuk
2 ore fa
Не знаю, що це за перемир"я... але маємо знову сумну звістку зі Сходу України.
Сьогодні отримали підтверджену інформацію про загибель у російсько-українській війні нашого земляка жителя с. Набруска Маневицького району Дмитра Пилипчука, якому тільки в жовтні мало б виповнитись 21 рік.
Співчуття всім рідним і близьким. Вічна пам"ять Герою-захиснику... Про дату похорону повідомимо згодом.
P.S. Мною прийнято рішення про відміну усіх районних розважальних заходів приурочених Дню Незалежності України. Скориговану програму заходів опублікую протягом дня.
https://www.obozrevatel.com/crime/ne-dozhil-do-22-na-donbasse-pogib-voin-vsu.htm