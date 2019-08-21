 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в серпні 2019 року, передає Цензор.НЕТ.
"За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у серпні 2019 року, патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України (майже стільки ж як і у 2018). Тільки 11% мають протилежну думку, ще 6% не змогли відповісти. Цьогоріч у порівнянні із попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%)", - повідомляють у соціологічній групі.
У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на Заході таких 86%, у Центрі – 85%, на Сході – 79%, на Півдні – 78%.
За період досліджень зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір – 82% (у 2012 році таких було 62%). Лише 12% висловили протилежні міркування, ще 6% вагалися з відповіддю.
Найбільше тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України, на Заході (92%). У Центрі таких респондентів 85%, на Півдні – 75%, на Сході – 69%. Тих, хто має протилежну думку, найбільше у південно-східних областях (від 20 до 23%).
"Також порівняно більше тих, хто не підтримав би сьогодні Незалежність нашої держави серед старшого покоління й бідніших верств населення. Підтримка Незалежності чітко корелюється із почуттям патріотизму: чим вищий рівень патріотичних почуттів, тим більше вони підтримують проголошення Незалежності України", - йдеться в пресрелізі.
Зберігається значний відсоток тих, хто ідентифікує себе в першу чергу як громадянина України: в 2010 році тих, хто міг себе так назвати було 57%, а в цьому році - 65%.
Цьогоріч зафіксовано найменшу за час досліджень кількість тих, хто ідентифікував себе як жителя свого регіону, міста, села (15%), також зменшилась кількості тих, хто обрав би альтернативу "просто людина" (18% цьогоріч, 29% - минулого року). Трохи зріс відносно минулого року відсоток тих, хто б назвав би свою національність (16%). Ще 10% відсотків ідентифікують себе в першу чергу за родинною роллю, 8% - як радянську людину, 7% - як європейця, ще 6% - громадянин світу, близько по 3-4% назвали б свої релігійні переконання або професію.
"Громадянин України", як ідентифікатор, є домінуючим у всіх регіонах України, водночас на Заході таких респондентів найбільше – 72%, у Центрі обрали цю альтернативу - 66%, на Півдні – 62%, на Сході – 51%. Також вона більш характерна для молодших респондентів і чоловіків. А для жінок за результатами опитування відносно важливіша ідентифікація з родинною роллю.
"Громадянин України", як ідентифікатор, є домінуючим у всіх регіонах України, в той же час на Заході таких респондентів найбільше - 72%, в Центрі вибрали цю альтернативу - 66%, на Півдні - 62%, на Сході - 51%. Також вона більш характерна для молодших респондентів та чоловіків. А для жінок за результатами опитування щодо важливіше ідентифікація з сімейної роллю", - зазначили в "Рейтингу".
Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 7-12 серпня 2019 р.
нужны патриоты с мозгами.
Ведьмы мы али не ведьмы, патриотки али нет?! (с)
України? россіі? Вірменії? Грузії?
- Але навіщо ти пішов наглядачем у концтабір?
- Я розумію, що спостерігати збоку і критикувати легше.
По данным исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, за вступление Украины в НАТО выступают 80% сторонников "Европейской солидарности", 75% - "Голоса" и только по 47% - "Слуги народа" и "Батьківщини".
ЗЕленобоба обычный...новый вид малороса
І він патріот України?
Шо то сомневаюсь в таком количестве патритов на даунбасячих регионах..сомневаюсь..
Только диванньіе артелеристьі какашками могут считаться настоящими патриотами Украиньі)))
Что за дебильный опрос? Естественно, все патриоты. Не патриоты уже давно выехали.
Если нужна не манипуляция а выяснение истинной картины, нужно задавать "испытательные" вопросы:
- Если вдруг война, готовы защищать? Вот вам повестка...
- Пожертвуйте зарплату на ...
громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності]. Следуя из последних событий 83%-73%=10% +27% не попавшие в опрос и есть настоящие патриоты Украины которые делом на востокеУкраины доказывают свой патриотизм а не хайлом по ТВ ящиках трясут рассказывая о патриотизме и ночных клубах зажигают
И хабадники считают Украину своей.
зрадодоботи, мля!
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