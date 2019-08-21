 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в серпні 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у серпні 2019 року, патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України (майже стільки ж як і у 2018). Тільки 11% мають протилежну думку, ще 6% не змогли відповісти. Цьогоріч у порівнянні із попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%)", - повідомляють у соціологічній групі.

У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на Заході таких 86%, у Центрі – 85%, на Сході – 79%, на Півдні – 78%.

За період досліджень зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір – 82% (у 2012 році таких було 62%). Лише 12% висловили протилежні міркування, ще 6% вагалися з відповіддю.

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Найбільше тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України, на Заході (92%). У Центрі таких респондентів 85%, на Півдні – 75%, на Сході – 69%. Тих, хто має протилежну думку, найбільше у південно-східних областях (від 20 до 23%).

"Також порівняно більше тих, хто не підтримав би сьогодні Незалежність нашої держави серед старшого покоління й бідніших верств населення. Підтримка Незалежності чітко корелюється із почуттям патріотизму: чим вищий рівень патріотичних почуттів, тим більше вони підтримують проголошення Незалежності України", - йдеться в пресрелізі.

Зберігається значний відсоток тих, хто ідентифікує себе в першу чергу як громадянина України: в 2010 році тих, хто міг себе так назвати було 57%, а в цьому році - 65%.

Цьогоріч зафіксовано найменшу за час досліджень кількість тих, хто ідентифікував себе як жителя свого регіону, міста, села (15%), також зменшилась кількості тих, хто обрав би альтернативу "просто людина" (18% цьогоріч, 29% - минулого року). Трохи зріс відносно минулого року відсоток тих, хто б назвав би свою національність (16%). Ще 10% відсотків ідентифікують себе в першу чергу за родинною роллю, 8% - як радянську людину, 7% - як європейця, ще 6% - громадянин світу, близько по 3-4% назвали б свої релігійні переконання або професію.

"Громадянин України", як ідентифікатор, є домінуючим у всіх регіонах України, водночас на Заході таких респондентів найбільше – 72%, у Центрі обрали цю альтернативу - 66%, на Півдні – 62%, на Сході – 51%. Також вона більш характерна для молодших респондентів і чоловіків. А для жінок за результатами опитування відносно важливіша ідентифікація з родинною роллю.

"Громадянин України", як ідентифікатор, є домінуючим у всіх регіонах України, в той же час на Заході таких респондентів найбільше - 72%, в Центрі вибрали цю альтернативу - 66%, на Півдні - 62%, на Сході - 51%. Також вона більш характерна для молодших респондентів та чоловіків. А для жінок за результатами опитування щодо важливіше ідентифікація з сімейної роллю", - зазначили в "Рейтингу".

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Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 7-12 серпня 2019 р.





