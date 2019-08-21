EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  1556  85
Все про:опитування (393) патріотизм (61) рейтинг (275) соціологія (121)

 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в серпні 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" у серпні 2019 року, патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України (майже стільки ж як і у 2018). Тільки 11% мають протилежну думку, ще 6% не змогли відповісти. Цьогоріч у порівнянні із попередніми дослідженнями зафіксовано найбільшу кількість тих, хто обрав однозначну відповідь на це питання (60%)", - повідомляють у соціологічній групі.

У всіх макрорегіонах України загальна кількість патріотично налаштованих громадян перевищує 75%: на Заході таких 86%, у Центрі – 85%, на Сході – 79%, на Півдні – 78%.

За період досліджень зафіксовано найбільшу кількість тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України, якби сьогодні перед ними постав такий вибір – 82% (у 2012 році таких було 62%). Лише 12% висловили протилежні міркування, ще 6% вагалися з відповіддю.

Читайте також: Росіяни ставляться до радянської влади краще, ніж до нинішньої, - опитування "Левада-центру"

Найбільше тих, хто підтримав би проголошення Незалежності України, на Заході (92%). У Центрі таких респондентів 85%, на Півдні – 75%, на Сході – 69%. Тих, хто має протилежну думку, найбільше у південно-східних областях (від 20 до 23%).

"Також порівняно більше тих, хто не підтримав би сьогодні Незалежність нашої держави серед старшого покоління й бідніших верств населення. Підтримка Незалежності чітко корелюється із почуттям патріотизму: чим вищий рівень патріотичних почуттів, тим більше вони підтримують проголошення Незалежності України", - йдеться в пресрелізі.

Зберігається значний відсоток тих, хто ідентифікує себе в першу чергу як громадянина України: в 2010 році тих, хто міг себе так назвати було 57%, а в цьому році - 65%.

Цьогоріч зафіксовано найменшу за час досліджень кількість тих, хто ідентифікував себе як жителя свого регіону, міста, села (15%), також зменшилась кількості тих, хто обрав би альтернативу "просто людина" (18% цьогоріч, 29% - минулого року). Трохи зріс відносно минулого року відсоток тих, хто б назвав би свою національність (16%). Ще 10% відсотків ідентифікують себе в першу чергу за родинною роллю, 8% - як радянську людину, 7% - як європейця, ще 6% - громадянин світу, близько по 3-4% назвали б свої релігійні переконання або професію.

"Громадянин України", як ідентифікатор, є домінуючим у всіх регіонах України, водночас на Заході таких респондентів найбільше – 72%, у Центрі обрали цю альтернативу - 66%, на Півдні – 62%, на Сході – 51%. Також вона більш характерна для молодших респондентів і чоловіків. А для жінок за результатами опитування відносно важливіша ідентифікація з родинною роллю.

"Громадянин України", як ідентифікатор, є домінуючим у всіх регіонах України, в той же час на Заході таких респондентів найбільше - 72%, в Центрі вибрали цю альтернативу - 66%, на Півдні - 62%, на Сході - 51%. Також вона більш характерна для молодших респондентів та чоловіків. А для жінок за результатами опитування щодо важливіше ідентифікація з сімейної роллю", - зазначили в "Рейтингу".

Також читайте: Рейтинги партії Медведчука - це навіть не реванш, це вторгнення, - радник президента Потураєв

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 7-12 серпня 2019 р.

83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування Рейтингу 01
83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування Рейтингу 02
83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування Рейтингу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143994
 
 
 Топ коментарі
 
...и при этом 73% зелепузиков решили превратить страну в 95-й квартал, причем наяву, а не в телевизоре... 83% украинцев считают себя патриотами своей страны, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6757
83% украинцев считают себя патриотами своей страны, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7780
 показати весь коментар
 
Сколько из этих патриотов правильно ответили на вопрос "Чей Крым?"
 показати весь коментар
 
Как патриоты могли проголосовать за человека который высмеивал украинскую армию и называл Украину проституткой ? 83% украинцев считают себя патриотами своей страны, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5072
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сколько из этих патриотов правильно ответили на вопрос "Чей Крым?"
 показати весь коментар
 
 
Больше чем уверен что все.. вопрос сколько из них в этом году ездили туда отдыхать?
 показати весь коментар
 
Такой вопрос задавать гражданину Украины не коректно, я бы посчитал это оскорблением и послал бы по дальше,такой вопрос уместен только для иностранцев,а по отношению к гражданину Украины это вопрос звучит примерно так ,если на прямую в лоб "Ты мол патриот или предатель"
 показати весь коментар
 
 
Ты за большевиков, али за коммунистов
83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1413
 показати весь коментар
 
Вопрос ко мне или поддержка моего мнения, если ко мне то я за HARD ROCK and HEAVY METAL 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8080
 показати весь коментар
 
Молодец! Это - чисто чапаевский ответ. 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9237
 показати весь коментар
 
При Чапаеве подобной музыки не было ,так что он мог насладится только интернационалом 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8296 а ROCK это сила ,стиль жизни и подавление гопников
 показати весь коментар
 
От тільки велика частина з них патріоти України в складі ссср 2.0.
 показати весь коментар
 
 
Есть данные статистика или просто ляп 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4446,не в обиду
 показати весь коментар
 
Всі ці рейтинги маніпулятивні,тай говорити можна багато чого.
 показати весь коментар
 
 
73% - это любовь к шаурме и халявы. С Украиной ничего общего не имеет.
 показати весь коментар
 
 
просто патриот-этого мало...
нужны патриоты с мозгами.
 показати весь коментар
 
 
...причем желательно с функционирующими 83% украинцев считают себя патриотами своей страны, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6930
 показати весь коментар
 
 
Треба, як символ патріотизму, не дівчинку малювати, а озброєного українця. Можна на Військовому Параді на Хрещатику, чи під час військового штурму та звільнення військами Порошенка Слов'янська, Маріополя і т.д. і т.п...а дівчинка нашому озброєному українцю може у знак вдячності квітку подарувати.
 показати весь коментар
 
Все взревели, как медведи : "Натерпелись - столько лет!
Ведьмы мы али не ведьмы, патриотки али нет?! (с)
 показати весь коментар
 
 
« 83% украинцев считают себя патриотами своей страны, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА»
України? россіі? Вірменії? Грузії?
 показати весь коментар
 
А самыми большими патриотами считают себя променявшие Украину на колбасу мигранты-железняки, с утра до ночи учащие украинцев как им жить.
 показати весь коментар
 
 
"Просто сказав би людина"...така відповідь може бути лише у тому разі, коли в оточуючих є сумнів, чи є він людиною...
 показати весь коментар
 
Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 7 минут назад

- Але навіщо ти пішов наглядачем у концтабір?
- Я розумію, що спостерігати збоку і критикувати легше.
 показати весь коментар
 
Надо было посчитать сколько из них порохоботов?
 показати весь коментар
 
 
Не верю.Кто тогда голосовал за зелю?
 показати весь коментар
 
 
...и при этом 73% зелепузиков решили превратить страну в 95-й квартал, причем наяву, а не в телевизоре... 83% украинцев считают себя патриотами своей страны, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6757
83% украинцев считают себя патриотами своей страны, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7780
 показати весь коментар
 
 
Как патриоты могли проголосовать за человека который высмеивал украинскую армию и называл Украину проституткой ? 83% украинцев считают себя патриотами своей страны, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5072
 показати весь коментар
 
 
А такі вони патріоти - за той патріотизм,який їм нічого не коштує.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хм, почти совпало с количеством избирателей Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
Больше всего сторонников вступления Украины в НАТО среди избирателей "Европейской солидарности" и "Голоса" - опрос

По данным исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, за вступление Украины в НАТО выступают 80% сторонников "Европейской солидарности", 75% - "Голоса" и только по 47% - "Слуги народа" и "Батьківщини".
 показати весь коментар
 
Барига таки добре постарався аби дискредитувати Майдан і посіяти в людей зневіру в Незалежності і Євровиборі.
 показати весь коментар
 
 
Заглянь собі в штани - барига ще не насрав тобі в них?
 показати весь коментар
 
 
Ні, не насрав. Барига за грам свого гівна в петлю полізе, Я то його вже знаю. За гривню штани в церкві зніме.
 показати весь коментар
 
Тоді дуже багато людей відкрили для себе, що у них є саме їх країна. Це було круто. Навряд їх переконання змінилися, тепер вони просто живуть з цим фактом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Можливо. Але в людей ці ненажерливі скоти вкрали 5 років. А Схід однозначно ще дальше відштовхнули від України. Результати виборів про це говорять, Якби не Зеленський зі СН, то "ЗаЖОП" отримав би, як колись "РигоАнали 35 % і Вілкул 7% і зараз вони разом з ПЕСом формували КАЛОліцію. Це факт!
 показати весь коментар
 
Привикли до війни, привикли що когось там вбивають, але мобілізацій нема - значить не родича, а якихось "заробітчан". В більшості "хохлоса" коротка пам'ять - того хто після Дебальцевого порівнював Україну з проституткою вибрали преЗЕдентом, а тих хто зі зброєю в руках захищав Україну називають "порохоботами" і "аватарами". А, я ще за "баригу" забувся, який за 5 р. війни не вивів економіку України не те що на рівень G8, а навіть і не на рівень G20.
 показати весь коментар
 
 
Якщо від 73% ЗЄ"тіфозі" відняти (12+6)% протівоположних = 55%. Ще не так плачевно.
 показати весь коментар
 
Педро теж вважав себе патріотом, хоча гроші тримав в офшорах, нерухомість купив в Іспанії, дітки вчились в Англії а в вдома розмовляв російською )
 показати весь коментар
 
 
Напомните мне плиз все то же по вашим пункам по ЗЕ и его еврейского хозяина!)))
 показати весь коментар
 
 
в тіньочок станьте, бачу сонце голову напекло )
 показати весь коментар
 
 
Вот в этом и вся ваша суть...
ЗЕленобоба обычный...новый вид малороса
 показати весь коментар
 
 
скільки Зеленський вкрав грошей і вивів їх в офшори? Уважно слухаю )
 показати весь коментар
 
 
Это же точь в точь про кловуна, даже не задекларированная вилла в Италии в Московском квартале - точно про ЗЕклоуна
 показати весь коментар
 
 
Ти так само добре знаєш, чи тримає гроші в офшорах Зеля, чи має нерухомість в Італії і Британії, якою мовою розмовляє вдома?
І він патріот України?
 показати весь коментар
 
 
на Востоке - 79%, на Юге - 78%.

Шо то сомневаюсь в таком количестве патритов на даунбасячих регионах..сомневаюсь..
 показати весь коментар
 
 
Думаєте вони на окупованих face-to-face опитували?
 показати весь коментар
 
73% з цих патріотів безмозглий люмпенат
 показати весь коментар
 
 
Якби не Зеленський зі СН, то "ЗаЖОП" отримав би, як колись "РигоАнали", 35 %. А Вілкул 7%. І зараз вони разом з ПЕСом формували КАЛОліцію. Це факт!
 показати весь коментар
 
У говнометателей цензора когнитивньій диссонанс.
Только диванньіе артелеристьі какашками могут считаться настоящими патриотами Украиньі)))
 показати весь коментар
 
Та Пукин про Медведчука говорил что он "потриет" Украины и даже "нацИоналист". Вопрос о патриотизме должен включать хотя бы дополнительные вопросы 1) Крым это часть Украины захваченная и аннексированная РФ 2) ОРДЛО это часть Украины оккупированная российскими оккупационными войсками при участии подчиненным им формирований местных предателей и наемников 3) РФ ведет 5 лет войну против Украины нарушив все международные обязательства 4)Путин международный преступник 5) В РФ построено полицейское мракобесное государство фашистского толка 6) ПЦУ МП - является агентом влияния агрессора в Украине 7) ОПЗЖ и Оп блок партии коллаборантов и предателей видящих Украину колонией РФ 8) любой мир с РФ не на полном суверенитете Украины над Донбассом , Крымом и Севастополем , без каких либо автономий, амнистий и особых статусов - является изменой. И т. д.
 показати весь коментар
 
Патриотизм - Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины
Что за дебильный опрос? Естественно, все патриоты. Не патриоты уже давно выехали.
Если нужна не манипуляция а выяснение истинной картины, нужно задавать "испытательные" вопросы:
- Если вдруг война, готовы защищать? Вот вам повестка...
- Пожертвуйте зарплату на ...
 показати весь коментар
 
 
Да там 100 процентов тянут на патриота ПЭТЯ и его ШОБЛА. Чего стесняетесь? А какой я патриот за 2000 тысячи?
 показати весь коментар
 
...значит, больше ты не стОишь, дешевка... 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2655
 показати весь коментар
 
 
Словосочетание "патриот своей страны", впрочем, как и "патриот страны" есть полный идиотизм пишущего и не исправляющего сию галиматью читающего.
 показати весь коментар
 
більш цікаве було б опитування який відсоток вважає себе зрадниками, брехунами, злодіями і дурнями ще й зроблене за допомогою поліграфа.
 показати весь коментар
 
 
83% украинцев считают себя патриотами своей страны -чушь, при опросе надо разъяснять людям что такое патриотизм а потом спрашивать следуют ли они данным критериям ибо Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) -
громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності]. Следуя из последних событий 83%-73%=10% +27% не попавшие в опрос и есть настоящие патриоты Украины которые делом на востокеУкраины доказывают свой патриотизм а не хайлом по ТВ ящиках трясут рассказывая о патриотизме и ночных клубах зажигают
 показати весь коментар
 
 
Интересно, в этом конкурсе на патриотизм - Чей ответ признали лучшим?
 показати весь коментар
 
Регионалы считают Украину своей.
И хабадники считают Украину своей.
 показати весь коментар
 
🐷ботики , канєшна, нє?!
зрадодоботи, мля!
🤑
 показати весь коментар
 
Вранье, особенно с западенцами основная масса которых на заработках за границей, которые предпочитают патриотизм возносить на языках а не на деле, а когда их спрашиваешь - не поехали бы вы на восток Родину защищать, ни один не горит желанием,так что не пишите эту мутную пургу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору