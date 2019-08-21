 Запрошення РФ до G7 стане потужним фактором підтримки російської агресії, - Турчинов

Таку думку висловив Олександр Турчинов у своєму коментарі Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що Росію відсторонили від участі в самітах країн "Великої сімки" після окупації Криму та розв'язання війни на Донбасі. За словами Олександра Турчинова, незважаючи на цей крок, введення санкцій та засудження дій РФ провідними країнами світу, "жодних позитивних змін в агресивній політиці Росії не відбулося".
"Посилюється мілітаризація анексованого Криму, на сході України ллється кров та триває окупація частини Донбасу. Додайте до цього загибель пасажирів збитого РФ "Боїнга", безкарне вбивство цивільного населення в Сирії, хімічну атаку в Солсбері, системну кіберагресію та намагання втручатися в політичні процеси в багатьох країнах світу, а також жорстоке придушення демократичної опозиції всередині самої Росії", - зазначив він.
"Що ще повинна зробити Росія, щоб цивілізований світ посилив тиск на країну, де війна і терор стали невід’ємними складовими зовнішньої та внутрішньої політики? Але замість посилення економічного і політичного тиску, Росію повертають до ПАРЄ, а лідери провідних країн світу - стратегічних партнерів України, обговорюють повернення імперії зла, яка знову відродилася, до участі у самітах країн "Великої сімки"!" - сказав Олександр Турчинов.
На його думку, подібні безвідповідальні кроки остаточно поховають систему колективної безпеки, "легалізують невизнання та перегляд политих кров’ю Другої світової війни кордонів європейських країн та стануть поштовхом до ще більш масштабних злочинів та агресивних дій РФ".
"Звертаюся до провідних політиків світу: не ставайте співучасниками кривавих злочинів путінського режиму. Це перекреслить надії мільйонів і призведе до нових людських жертв!" - резюмував він.
Оба они - персонажи из времен дикого Запада. Но если Трамп - торгаш-авантюрист, то Путин - жестокий бандит-захватчик.
Дональд Трамп отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. То есть он это всерьез предлагал и даже возмутился, когда отказали и высмеяли. Я-то до последнего надеялся, что это какая-то глупая шутка. Ну не может же президент США быть настолько нелепым шутом. Предлагать такое и не понимать, что тебя просто поднимут на смех, значит вообще ничего не понимать в том, как устроен мир в начале 21 века.
Эпоха колониализма давно закончилась. Однако Трамп, видимо, до сих пор живет в ней, где-то в 19 - первой половине 20-го века. Он не понимает, что демократическое государство - не крепостник, который может продать землю вместе с жителями другом помещику. Предлагать Дании продать Гренландию - это как советовать семье продать комнату в доме вместе с проживающим в ней взрослым сыном. Гренландия во многом независимое государство, делегировавшее Дании определенные ограниченные функции в обмен на регулярные дотации из бюджета. Она даже в Евросоюз не входит. Но невежественный идиот этого видимо не знает (ну подумаешь какие-то эскимосы), а его советники боятся расстраивать самодура-начальника, которому в головы пришла «гениальная», как ему кажется, идея.
Параллельно с этим Трамп загорелся еще одной, «конгениальной» гренландской идеей - возвратить путинскую Россию в большую семерку. Понятно, почему Трамп так любит Путина и все старается с ним о чем-то договориться вопреки давлению конгресса. Путин тоже живет в прошлом, в эпохе империй и колониализма, где господствует право сильного, а права человека ничего не значат. Оба они - персонажи из времен дикого Запада. Но если Трамп - торгаш-авантюрист, то Путин - жестокий бандит-захватчик. Первый считает, что за деньги можно купить все, в том числе и чужую территорию с местными «индейцами». Второй просто захватывает то, на что положил глаз.
" уважающая себя держава, ..., не станет вступать в союз с нынешней Украиной да и не
могла бы этого сделать, если бы и хотела. Нынешняя Украина лишилась
тех качеств, которые нужны для того, чтобы быть желанным союзником. Это.. является главной причиной солидарности,.. существующей в лагере держав-грабительниц. Сама Украина никогда не
оказывает никакого сопротивления. Все "сопротивление" ограничивается
только парочкой пламенных "протестов" со стороны наших парламентских
избранников. Раз мы сами не боремся за свои интересы, то естественно,
что и весь остальной мир не видит никакого основания вступаться за нас.
Да и сам всевышний, несмотря на все свое милосердие, принципиально не
любит трусливых народов, - вопреки тому, что утверждают наши плаксивые
патриотические союзы. При таком положении вещей даже тем
государствам, которые непосредственно не заинтересованы в
окончательном уничтожении Украины, ничего другого не остается, как
принять участие в грабительских походах России, хотя бы для того, чтобы Россия не воспользовалась одна всей добычей и не стала благодаря
этому еще сильнее. "