 Начальника слідчого відділу поліції на Івано-Франківщині підозрюють у вимаганні $5 тис. хабаря, - ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією начальник слідчого відділення поліції за попередньою змовою зі своїм заступником одержав 5 тисяч доларів США від батька чоловіка, якому працівники поліції погрожували повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за грошову винагороду правоохоронець обіцяв чоловіку не притягувати його сина до кримінальної відповідальності.
Наразі поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, підозрюваний відсторонений від посади, йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Кваліфікація: одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Санкція статті: у разі доведення вини, начальнику слідчого відділення поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.