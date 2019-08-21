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 Начальника слідчого відділу поліції на Івано-Франківщині підозрюють у вимаганні $5 тис. хабаря, - ДБР

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, повідомили про підозру начальнику слідчого відділення одного з відділів поліції ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області в отриманні від громадянина неправомірної вигоди в сумі 5 тис. доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією начальник слідчого відділення поліції за попередньою змовою зі своїм заступником одержав 5 тисяч доларів США від батька чоловіка, якому працівники поліції погрожували повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, за грошову винагороду правоохоронець обіцяв чоловіку не притягувати його сина до кримінальної відповідальності.

Наразі поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, підозрюваний відсторонений від посади, йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Кваліфікація: одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Санкція статті: у разі доведення вини, начальнику слідчого відділення поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143990
 
 
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ах ти ж парахобот такой расхєтітєль соціалістічєскай собствєності ! паймалі Начальника следственного отдела полиции на Ивано-Франковщине подозревают в вымогательстве $5 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 3735
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