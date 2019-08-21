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 Політика України, Суспільство
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Все про:журналістика (833) Зеленський (2439) зневага (32) ЗМІ (627)

 94 журналістки вимагають від Зеленського відреагувати на "сексистські" дії політиків

Близько 100 жінок, що працюють у медіапросторі, звернулися до президента України Володимира Зеленського та інших представників влади з вимогами відреагувати на дії окремих політиків, які вважають "сексистськими" і "образливими".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Близько 100 жінок, які працюють у медіапросторі, звернулися до президента України Володимира Зеленського та інших представників влади з вимогами відреагувати на дії окремих політиків, які вважають "сексистськими" та "образливими". Авторки звернення вважають недостатньою реакцію владної партії "Слуга народу" на висловлювання обраного народного депутата від цієї політичної сили Максима Бужанського щодо журналістки видання НВ Ольги Духнич.

"Сексистські чи інші образливі висловлювання на адресу журналісток і журналістів уже неодноразово звучали від політиків. Такими, зокрема, були: "дорогенька моя" – звернення Петра Порошенка до журналістки "Детектор Медіа" Марини Баранівської, "хлопчиком" назвав чинний президент Володимир Зеленський журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача, голова офісу президента України Андрій Богдан вирішив обійняти журналістку Радіо Свобода (Власту Лазур, – ред.), коли вона ставила йому запитання. Ці та схожі висловлювання й дії неприпустимі, оскільки вони принижують честь професії й людську гідність", – ідеться у зверненні.

Журналістки вимагають "розробити і впровадити етичний кодекс, який би забороняв сексизм та передбачав відповідальність" представників влади, "розробити і впровадити рекомендації щодо боротьби з сексизмом… і забезпечити належні ресурси для таких заходів", "Верховній Раді України запровадити законодавство, що забороняє сексизм у ЗМІ й заохочує моніторинг і виконання таких заходів", а також "забезпечити навчання народних депутатів та депутаток із базового курсу з прав людини і свобод".

Читайте також: "Йдеться про витримування певних рамок для журналістів", - Корнієнко щодо пропозиції ухвалити закон про правила роботи ЗМІ в умовах війни

Нагадаємо, раніше новообраний нардеп від "Слуги народу" Бужанський назвав журналістку Духніч "тупою вівцею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143988
 
 
 Топ коментарі
 
Хотелось бы, чтобы "честь профессии и человеческое достоинство" прежде всех не унижали сами журналисты (и особенно журналистки), и вспоминали хоть изредка про свою профессиональную этику. Тогда и отношение к ним - как политиков, так и всего общества - изменится в лучшую сторону.
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Так зебил же сам говорил что Украина - проститутка . что вам не так? 94 журналистки требуют от Зеленского отреагировать на "сексистские" действия политиков - Цензор.НЕТ 9973
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ах ти такой мужчина я хачу ат тєбя сина ...ла ла ла ла .....зелєнка у тєбя хотят разрушіть сємєйноє счастье !
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наверное 100 самых некрасивых журналисток на которых никто не ведется 94 журналістки вимагають від Зеленського відреагувати на "сексистські" дії політиків - Цензор.НЕТ 3461
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а что не так.... основная масса решила что лучший президент БЛАЗЕНЬ,,,отреагируют.. если не пошлют в эротический круиз
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Не хотят люди так жить, пете карманы набивать.
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Ага.
Журналистьі про карманьі пети уж, как красіво пісать умелі...і тупьімі овцамі нікто не називал..
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Макс просто, на понятном єй язикє об'ясніл : «Ваша задача, пісать про «мародьора Пєтю».
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Обращаться к Хаму малороссу-как по мне сие моветон...
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Так зебил же сам говорил что Украина - проститутка . что вам не так? 94 журналистки требуют от Зеленского отреагировать на "сексистские" действия политиков - Цензор.НЕТ 9973
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какие требования можно предьявить клоуну по жизни.. пусть сами до его уровня опускаются или вообще рот не открывают
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Хотелось бы, чтобы "честь профессии и человеческое достоинство" прежде всех не унижали сами журналисты (и особенно журналистки), и вспоминали хоть изредка про свою профессиональную этику. Тогда и отношение к ним - как политиков, так и всего общества - изменится в лучшую сторону.
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Чёто Г+Г вспомнилось с предвыборной компанией, там такие душечки сидят - прямо эталон этики и других человеческих душевных ништяков.
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Если журналист порядочный, то ему не хамят! 94 журналистки требуют от Зеленского отреагировать на "сексистские" действия политиков - Цензор.НЕТ 8685
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Если журналист не поддерживает Зеленского и его слуг - он тупая овца. 94 журналістки вимагають від Зеленського відреагувати на "сексистські" дії політиків - Цензор.НЕТ 7009
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Странные люди.Все что то хотят от Президента царя -батюшки.
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Я всегда поддерживал движение феминисток и выступал за равноправие, всех женщин до 27 лет нужно призвать для службы в армию и ввести квоты на женские места в аварийные бригады. Но женщины всегда обижаются. Что я делаю не так?
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А я проти щоб президенти одягали жіночий одяг!
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жодного разу не бачив жінки-асфальтувальниці чи вантажниці.Щоб на шахтах в забій спускались - не чув .Каменярками також лінуються .
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Костянтин Болтівець Та навіть по стовпах електриками,щось не видно їх.
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...і на трєтьї суткі рєшилі возмутіться
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тю...та разве это протест 94 журналістки вимагають від Зеленського відреагувати на "сексистські" дії політиків - Цензор.НЕТ 4570.вот когда дорогэнькими назвали-вот то протест был...
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Принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз, вздохнул один раз. (с) Золушка
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Запад давно уже страдает этой хернёй - сексизм, феминизм. Скоро полы окончательно уравняются и бледнолицые в Европе просто исчезнут. Останутся те нации, где мужчины и женщины остаются сами собой и занимают в социуме каждый своё место.
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ви звикайте, це скоро стане нормою. це ви при баризі були такі сміливі, нині будете писати або те що скажуть,або язик з дупи не вийматимете. зрештою ви самі це зробили
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Может ещо Президенту за вас хештег:
«ЯТЄБЄНЄТУПАЯОВЦА !#», создать?!
Не малєнькіє, такоє ви прєкрасно умєєтє дєлать сами.
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Женщины против сексизма.... 94 журналістки вимагають від Зеленського відреагувати на "сексистські" дії політиків - Цензор.НЕТ 2409
Хм...
Все женщины на Цензоре это поддерживают?
Интересно....
Выбить из рук женщин их главный инструмент влияния на мужчин...., который очень часто заменяет им мозги...
Тут сложно все - в США это уже довели до абсурда....
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Тут не про сексизм.
Тут про адскую смесь тупости, и продажности.
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В Украине раньше был матриархат, поэтому так болезненно реагирует народ на унижение женщин со стороны обрезаного ублюдка Бужанского и его соплеменника Дубинского.
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в Украине никогда не было матриархата....
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Розказав би ти це козакам Запорозької Січі....
Навіть кацапи визнають хоробрість і незалежність українських жінок.
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Да согласен по поводу оскарбух, что с этим нужно закончить,но журналистов также нужно наказывать, когда те нагло лезут с микрофоном в рожу и попросту достают человека , подобая ехидному ляшку ,действительно хочеться не только,что то сказать плохое, но и ударить
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Все происходящие - отсутствие воспитания в детстве (привет родителям!) и высокомерное отношение к другим людям в связи с "карьерным ростом". Только вот рост часто превращается в оглушительное падение. И дальше как? А новоизбранный депутат (слуга народа) Бужинский - просто хам. И получается , что Президент окружает себя низкими людьми.
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"мальчиком" назвал действующий президент Владимир Зеленский журналиста Источник: https://censor.net.ua/n3143988»

Блин! Респект !

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как он может реагировать,если он и сам не против понюхать
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Сексизм, харрасмент....овцы претенциозные. Киндер, кюхе, кирха!
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Зараз ця продажна шобла намагається перевести все у русло «сексизму»...
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Не сподобалося бути ;дорогенькими;- тепер будуть ;тупимі овцамі;.

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Цензор вот с Нового года, стабильно и регулярно оскорбляет всех оппонентов Пэти в разделе Фотошопы-непосредственно, и всячески стимулируя и продвигая порохоботов-косвенно. И ни чё.
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Журналистки феминистки подменяют тему! Там было хамство и оскарбление человеческого и журналистского достоинства!!! А на это заменяют модным в гейропе сексизмом! Вот в Британии под давлением "женских организаций" запретили рекламу Фольксваген где всего лишь показан новый фольксваген в нем едут мужчины, а дома их ждут жены!!! Полный абсурд!!!! А наказать козла нужно за оскарбление и препятствие СМИ, а не сексизм!!!
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вот этот абсурд и продвигают суки-овцы. пусть в суд подаёт.
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Дорогие мальчики и едвочки журналистики, вы сами активно продвигали и помогали этой власти взобраться на верхушку, так вот жрите теперь, продажные мои. Жрите и давитесь
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В ЗЄкоманді пєдіки одні лишень, від них не можна чекати кращого ставлення до жінок.
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тёма, полегчало? педики, не педики, а барыгу и его банду сделали шутя. армовира?
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Так- уже началось- 100 подобий "журналисток" подтвердили свою принадлежность к древнейшей професии- не хочу быть тупой овцой-хочу быть древнейшей профессионалкой-хотя какая из женщины журналистка-это скорее выражение феминистских тенденций-вроде не корректно дать ей в бубун во время микрофонных приставаний или дать пожопника что бы не лезла куда не просят-вобщем Президент обязан выдать первым 100 "профессионалкам" значки о принадрежности по /закону/ к древнейшей профессии- ну а овец обижать этим сравнением не надо- от овцы польза- и шерсть и сыр и после убиения - мясо- а с этих гроб и могилка
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Бидло потрібно карати, але... Чи не ви зомбували мізки, чи не завдяки вашій продажності, гонитві за рейтинами, брехні й бруду прийшло до влади це бидло? Бумеранг має властивість повертатися
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Эпоха бедности закончилась, можно и @#$ней пострадать.
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с такой мордой о сиксизьме только мечтать. у ней на лбу - дайте харасменту, ну хоть кто-нибудь
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