 Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль

Про це повідомив PR-менеджер артистки Павло Орлов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Тіна Кароль репетирує Гімн України, який виконає 24 серпня під час Ходи Гідності до Дня Незалежності", - прокоментував Орлов фрагмент відео, на якому Кароль а капела співає гімн.
Співачка теж поділилася новиною у своєму Instagram. "Я дуже щаслива бути в цей історичний момент із тобою, Володимире Зеленський. Звучати, надихати, пишатися нашим президентом і Батьківщиною", - написала вона.
ну или перенабивать во что-то иное ))))
-Діду, а правда що ти голосував за Зе?
-Та ні....
-Тоді шото в тебе на руці.
-******!
-Dead Maroz! Dead Maroz! Dead Maroz!
А коли вийшов бородатий дід почали просити подарунки:
-Die! Die! Die!
"Ех, яблучко, та цвіта спілого - як червоного б'ємо, так і білого!"
Как низко опустили Украину .
Что не так?
Зебилка, оказывается...
Этот исторический День - день не для гордости президентом, а совсем для другого Тина. Совсем для другого.Источник: https://censor.net.ua/n3143986
Тина Кароль - эта та.... курва, про которую группа "Los Colorados" пела в своей песне "Каролина (Розкажи)"...???
https://www.youtube.com/watch?v=XgEjM1skbeg
И кто такой Арлов???
Наверное я отстал от жизни...
(гифка от Fill Feaouill про парад и Президента)
Не так вже й давно Зеленський у якомусь із своїх геніальних шоу на курорті в Туреччині блазнював: "Слава гаремам! Гаремам слава!".
І зараз воно ж на параді своїм брудним ротом казатиме: "Слава Україні"?
* * *
будет реально смешно, если ответят хором ".......................!"
В любом случае надеюсь, что ей хватит ума выйти в другом наряде - более подобающему Дню Независимости Украины!
Дебилы, *****, эти зебилы! Во главе с их клоуном- полудурком!!!