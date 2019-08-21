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 Політика України
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Все про:День Незалежності (249) Кароль (2) парад (158)

 Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль виконає гімн України під час Ходи Гідності, ініційованої Офісом президента з нагоди Дня Незалежності 24 серпня.

Про це повідомив PR-менеджер артистки Павло Орлов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тіна Кароль репетирує Гімн України, який виконає 24 серпня під час Ходи Гідності до Дня Незалежності", - прокоментував Орлов фрагмент відео, на якому Кароль а капела співає гімн.

Співачка теж поділилася новиною у своєму Instagram. "Я дуже щаслива бути в цей історичний момент із тобою, Володимире Зеленський. Звучати, надихати, пишатися нашим президентом і Батьківщиною", - написала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В офіційному Марші Гідності на День Незалежності візьмуть участь 350 військовослужбовців. ФОТО

Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143986
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь исполнение не в трусах будет, как когда-то на 9 Мая Н.Каменских перед ветеранами выступала?
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а сіськи будуть як на фото ???...тоді ..ТАК
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представляете как тяжело будет это выводить )))
ну или перенабивать во что-то иное ))))
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Ну что поделать? Идиоты должны расплачиваться за свои поступки)
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Уявляєте як через 20 років онук питає діда:
-Діду, а правда що ти голосував за Зе?
-Та ні.... Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 6663
-Тоді шото в тебе на руці.
-******! Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 1297
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Круто. А чем выводить будет когда Зеля обосрется? Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 3031
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Американські діти були в шоці від російських, котрі на новорічній ялинці почали кричати:
-Dead Maroz! Dead Maroz! Dead Maroz!
А коли вийшов бородатий дід почали просити подарунки:
-Die! Die! Die!
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До речі, про dead... Ось ще повернення парфумів з глибин нашої історії.
"Ех, яблучко, та цвіта спілого - як червоного б'ємо, так і білого!"

Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 4274
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Кароче, перетворять День Незалежності в шоу з скоморохами.

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Пипец ! Мало украинок ?Надо с голыми сиськами еврейку !
Как низко опустили Украину .
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А шо Лободу или Белозир?! Всё правильно!
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Президенту еврею -- соответствующую певицу!
Что не так? Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 4612
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Не впустят -- она в базе Миротворца. Пока...
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Женщина она, конечно, аппетитная.
Зебилка, оказывается... Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 977
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"Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной" - сказала Кароль. "...Исторический момент с тобой, Владимир Зеленский..." Слишком пафосно и по-плебейски, что ли... Интересно, а для другой неофициальной части марша без Зеленского что бы сказала Тина?
Этот исторический День - день не для гордости президентом, а совсем для другого Тина. Совсем для другого.Источник: https://censor.net.ua/n3143986
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Порохоботы, расслабьтесь, вас никто слушать не заставляет... Вам в это время Петю на допросы сопровождать
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Опущеному слова не давали. Під шконарь, зіна.
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Давно от хозяина? Сколько ходок? Мотал на Горловской, 87 (которая на Живописной)?
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шоп виразіть уваженійє к Українє, вона одягне жовто-блакитне


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Так интересно наблюдать как кацапы под украинскими флагами, налезли сюда и звереют от своего антисемитизма. Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 8397 Эй, кацапы, как там дела в Северодвинске, как пожары в Сибири и затопления на Дальнем Востоке. Все нормально уже, попы с кадилами уже облетели на вертолетах, помолились отогнали дьявольскую нечисть от земли русской? Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 8397
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А от ще один сюрприз, який, можливо, буде до Дня Незалежності. "20 августа правозащитный центр «Мемориал» сообщил о переводе из региональных учреждений ФСИН в СИЗО «Лефортово» пятерых украинцев: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Та читаючи уважно, бачимо,що їх "могут выдать на родину для отбывания наказания". Тобто наша влада згодилась з тим, що ці люди террористи і злочинці, і будуть дальше відбувати ув"язнення по звинуваченню, яке їм висунули в паРаші. Я особисто не знаю, чи радіти, чи обурюватися, але добре розумію наших хлопців,які там сидять.
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Если наших хлопцев таки передадут, а их не освободят сразу в аэропорту, то тогда Зюзя со своей зешоблой будет сидеть па-расейским законам в Украине. «Отбывание наказания» пусть козломордые себе в одно место засунут.
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Замість "сюрприз" доречніше казати "пердімонокль".
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В Праге как то видел афишу с этой певицей, подумал шо якась кацапка. Правда и не украинка, а какая то Либерман.
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Тина Кароль??? А почему не Тарас Компанiченко???????
Тина Кароль - эта та.... курва, про которую группа "Los Colorados" пела в своей песне "Каролина (Розкажи)"...???
https://www.youtube.com/watch?v=XgEjM1skbeg

И кто такой Арлов???

Наверное я отстал от жизни...
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из обсуждения:

Не так вже й давно Зеленський у якомусь із своїх геніальних шоу на курорті в Туреччині блазнював: "Слава гаремам! Гаремам слава!".
І зараз воно ж на параді своїм брудним ротом казатиме: "Слава Україні"?

* * *
будет реально смешно, если ответят хором ".......................!"
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цензор манипулирует. И зачем-то разместил не то фото Тины Кароль, которое в фейсбуке. Вот фото с репетиции Тины Кароль, вполне пристойное Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 704https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211822656600635&set=a.2128151502139&type=3&theater PS. К слову - я порохобот. Но истина мне дороже.
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кроме " голобородьки " спеть некому , главное что "вальцманов" выгнали , никакой коррупции , никаких кумовьёв и т.д.
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Это она так деградировала или очень денег не хватает?
В любом случае надеюсь, что ей хватит ума выйти в другом наряде - более подобающему Дню Независимости Украины!
Дебилы, *****, эти зебилы! Во главе с их клоуном- полудурком!!!
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Ну Тіна так Тіна... Тільки нехай тітьки заховає пока гімн буде співати... Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль - Цензор.НЕТ 4823
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