 Гімн України на Ході Гідності до Дня Незалежності виконає Тіна Кароль

Про це повідомив PR-менеджер артистки Павло Орлов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Тіна Кароль репетирує Гімн України, який виконає 24 серпня під час Ходи Гідності до Дня Незалежності", - прокоментував Орлов фрагмент відео, на якому Кароль а капела співає гімн.

Співачка теж поділилася новиною у своєму Instagram. "Я дуже щаслива бути в цей історичний момент із тобою, Володимире Зеленський. Звучати, надихати, пишатися нашим президентом і Батьківщиною", - написала вона.

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