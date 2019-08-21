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 Київські новини
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 Змагання на ретро-автомобілях, забіг у вишиванках, богатирський турнір та багато іншого: Київ затвердив план заходів до Дня Незалежності

У столиці затверджено Програму заходів, присвячених Дню Державного Прапора України та 28-й річниці незалежності України. Підписано відповідне розпорядження КМДА № 1467.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як повідомляється, програма насичена різноплановими пам’ятними, мистецькими, спортивними і соціальними подіями. Традиційно 23 серпня відбудуться церемонії підняття Державного Прапора України на Софійській площі, біля будівлі Київської міської державної адміністрації та в усіх районах Києва. У цей день юнакам і дівчатам, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті та мистецтві, урочисто вручать паспорти громадянина України.

24 серпня розпочнеться урочистостями за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні. Кияни вшанують пам’ять видатних діячів українського державотворення, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

Продовжиться відзначення Дня Незалежності фестивалями і конкурсами, пішохідними екскурсіями та модним показом, змаганням на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України і створенням вуличної карти мрії, музичними виступами і вітрильною регатою. Також відбудеться Чемпіонат України зі стріт воркауту і богатирський турнір "Матч побратимів 2019" та багато інших заходів.

Програма заходів, присвячених Дню Державного Прапора України та 28-й річниці незалежності України

16 серпня - 15 вересня

Міська виставка квіткових композицій "Спортивна гордість України" (територія Печерського ландшафтного парку), присвячена топ-спортсменам, які прославили Україну на весь світ і є гордістю нації.

Головними героями квіткових інсталяцій стануть видатні українські спортсмени, серед яких: брати Клички, чемпіонка світу з фехтування Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, фігурістка Оксана Баюл.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В офіційному Марші Гідності на День Незалежності візьмуть участь 350 військовослужбовців. ФОТО

19-31 серпня

Фотовиставка до Дня незалежності України "Україно моя" в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця"

23 серпня

Церемонії урочистого підняття Державного Прапора України на Софійській площі та біля будівлі Київської міської державної адміністрації, у районах міста

Урочисте вручення паспортів громадянина України юнакам і дівчатам столиці, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві (вул. Хрещатик, 36)

Святкова концертна програма до Дня незалежності України в Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця"

Мистецький проєкт "Тобі, Незалежна Батьківщино!" (Софійська площа, 18:00)

Святковий концерт до Дня незалежності України "Незалежна, вишита колоссям, Україна квітуча моя" в парку ім. Тараса Шевченка

Святковий концерт "Квітни, моя Україно!" у парку "Перемога"

Велика районна святкова програма до 28-ї річниці незалежності України "Україно, моя Україно! Найсвятіша ти пісне моя!" в Голосіївському парку культури і відпочинку ім. М.Т. Рильського

Урочисті та святкові заходи до 28-ої річниці незалежності України (вул. Маршала Тимошенка, 16)

Круглий стіл "Роль шістдесятництва у здобутті незалежності України" в Музеї шістдесятництва – філії Музею історії міста Києва

23-24 серпня

Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Ти у серці моїм, Україно!" (культурно-мистецький об’єкт "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку), вхід вільний

23-25 серпня

Змагання на ретро-автомобілях для встановлення Рекорду України, виставка автомобілів-учасників на алеї Слави від Стели Перемоги до Повітрофлотського шляхопроводу

24 серпня

Урочисті заходи за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні

Покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях

Святковий захід з нагоди 28-ї річниці незалежності України біля будівлі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 13:00)

Фестиваль етнічних громад "Етнічний віночок" біля будівлі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36, 16:00-19:30)

Презентаційна акція "Україна єдина" Київського міського автомотоклубу на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка, 15:00-22:00)

Вуличний соціальний фестиваль "Карта мрії – 2019" (вул. Хрещатик, від вул. Прорізної до будівлі головного відділення Укрпошти, 13:00-17:00)

Спортивно-масовий захід "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України"(Русанівська набережна – Дніпровська набережна до вулиці Княжий затон, 09:00-13:00)

Всеукраїнський фестиваль з нагоди Дня Незалежності України Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку м. Києва)

Пішохідні екскурсії "Володимирський шлях Михайла Грушевського" та Урядовим кварталом

Міжнародний фестиваль мистецтв "Діалоги культур" (Літня естрада "Міський сад" в Центральному парку культури і відпочинку м. Києва)

Показ колекції бренду SEREBROVA в рамках концепції "Ukraine Now" (Пішохідний (Парковий) міст через річку Дніпро, 18:00-21:00)

Фестиваль "Відкрита музика міста" на майданчику перед Національним музеєм історії України (вул. Володимирська, 2, 20:00)

Святкові концертні програми у районних закладах культури за участю колективів художньої самодіяльності

Вітрильна регата "День Незалежності" (6-й причал Київського річкового вокзалу, 11:00)

Районне свято за участю колективів самодіяльності закладів культури Дарницького району в регіональному ландшафтному парку "Партизанська слава"

Культурно-мистецький проєкт "Моя Незалежність" (культурно-мистецький об’єкт "Співоче поле" у Печерському ландшафтному парку, 15:00)

Святкова концертна програма до Дня Незалежності України (Контрактова площа, сквер біля пам’ятника П. Сагайдачному)

Концертна програма до Дня Незалежності України у парку "Відрадний"

24-25 серпня

Чемпіонат України зі Стріт Воркаут (біля арки Дружби народів, Центральний парк культури та відпочинку м. Києва)

Богатирський турнір "Матч побратимів 2019" на Контрактовій площі, 14:00

25 серпня

Звітний концерт муніципальних творчих колективів (Літня естрада "Міський сад" в Центральному парку культури і відпочинку м. Києва)

Культурно-мистецький захід в рамках Фестивалю "Кримський дім об’єднує серця" на території Пейзажної алеї біля Національного музею історії України

28 серпня

Захід, присвячений пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України (Повітрофлотський проспект, 25, 10:00-12:00 та Михайлівська площа, 16:00-17:00)

Читайте: Під час святкування Дня Державного Прапора та Дня Незалежності низкою вулиць Києва буде обмежено рух транспорту. СПИСОК

Серпень

Показ фільмів "Сильніше, ніж зброя" та "Михайло Грушевський" у кінотеатрах "Старт", "Факел", "Ліра" (22-23 серпня)

Виставка архівних документів "До Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України" у читальному залі Державного архіву м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (20 серпня – 3 вересня)

Тематичні просвітницькі заходи у бібліотеках міста Києва з нагоди Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності України

Проведення у районах Києва спортивних свят, спартакіад, турнірів і змагань з різних видів спорту, присвячених Дню Державного Прапора України та 28-й річниці незалежності України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143984
 
   
 Топ коментарі
 
Вместо военного парада нате вам игры, конкурсы, шарады, комические эстафеты, цирковое шоу, клоуны, массовики-затейники,...

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Интересно, Бадоеву сценарий в крембле писали?
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а как жє павалій с лабадой Соревнования на ретро-автомобилях, забег в вышиванках, богатырский турнир и др.: Киев утвердил план мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 7270 за что ми галасавалі Соревнования на ретро-автомобилях, забег в вышиванках, богатырский турнир и др.: Киев утвердил план мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 2257
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а как жє павалій с лабадой Соревнования на ретро-автомобилях, забег в вышиванках, богатырский турнир и др.: Киев утвердил план мероприятий ко Дню Независимости - Цензор.НЕТ 7270 за что ми галасавалі
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Президент вийде і чистою українською мовою привітає весь народ України?
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Нетаньяху, краще розмовляє українською. Передивіться відео брифінгу. Чомусь про це ЗМІ мовчать.
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А колонна плєнних кацапскіх оккупантів по Хрещатику буде?
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ты что? за зельку не голосовал? русские это же братья! Военный парад отменили что бы не расстраивать руснявых, что бы не боялись на Донбасс ехать.
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Нє понимал никогда юмор «К95»...Что визиваєт смєх зрітєлєй?
От рєшеніє уравнєнія Шрьодінгєра понімаю, корпускулярно-волновой дуалізм, понімаю, а вот шуткі «К95» не дано....
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а как же гей-парад и шаурма, без них не полная бенесуэла.)))
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Точно и я интересуюсь и записаться хочу !На конкурс пожирания шаурмы на скорость?
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Интересно, Бадоеву сценарий в крембле писали?
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Та хто єго туда пустіт? Донєцкіє, скорєй всєго....
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А вареники с лотаты, сало и земли? Забыли? ЗЕ-билы были бы довольны! Русские песни, водка с боярой...
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В паРашкі недостатньо тобі ****** с лапати?
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Метание коровьих лепёшек, ваяние петухов из дерьма, хороводы, драки стенка на стенку...
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Вместо военного парада нате вам игры, конкурсы, шарады, комические эстафеты, цирковое шоу, клоуны, массовики-затейники,...

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Добавьте обрезание на скорость и поедание мацы с кошерным салом.
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Товарищи курсанты, по случаю празднования годовщины..., командование части разрешило нам провести марш-бросок на 6 км. с полной выкладкой. Ура, товарищи!
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Ты будешь смеяться, но такое было реально в моей части.
Начало 80-х.
Командир роты вечером подводил итоги и рассказывал про планы на завтра, а завтра какой-то праздник, кажется день СА
В конце подходит до бойца, долго на него смотрит, потом говорит:
- (Фамилия), хоть ты и расп....яй,
- Товарищ капитан, почему я расп....
- Молчать, тебе поручается ответственное и ПОЧЕТНОЕ задание - примешь участие в броске на лыжах к памятнику 28 панфиловцев
(это около 30км).

Молчание. Разошлись. Но через пять минут в быторке рыготало полроты.
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В этот день юношам и девушкам, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте и искусстве, торжественно вручат паспорта гражданина Украины.

А двоечники паспортов не получат.
Источник: https://censor.net.ua/n3143984
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Вспомнил, как принимали в ВЛКСМ. Сначала - отличников и активистов, затем - всех остальных, а в самом конце комсорг бегал за несознательными индивидами и всячески упрашивал и стращал их, чтобы те скорее написали свои заявы. Самым отчаянным удавалось отсрочить своё вступление до армии, но там уже был разговор короткий...
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Не, мне удалось до 31.12 19 лохматого. Остался я, товарищ и отличница с параллельного класса. Товарищу пофиг, мне в военное училище поступать, отличнице пригрозили серебряной медалью, а не золотой. Ну пригоняют нас в горком комсомола (забрали по домам). Всю дорогу комсорг читала байки что отвечать на пять (по моему) основных питаннь. Приперлись в горком. 31 декабря, какие нафиг вопросы. Вышла секретарь, такая дородная тетенька, дыхнула душевным коньячным перегаром, поздравила, всучила комсомольские билеты, напомнила про руководящую роль КаПэСыСы и комсомоле - боевом резерве. Усе. В билетах стояла дата - 24.12.
Отака муйня. Змагання на ретро-автомобілях, забіг у вишиванках, богатирський турнір та багато іншого: Київ затвердив план заходів до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2440
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У нас в армии был один воин, почти земляк, он не был комсомольцем.
За ним долго бегали политруки. Видимо все-таки сдался, вступил,
но не за так, получил отпуск.
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Куда выпали анонсированные ранее научно-практические коференции???
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программа для Дня города/пгт/села))) можно пройтись неспеша посмотреть,убить время))).
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Юзіка не бачу. Скоріше всього заборонили, бо підлогу провалить.
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