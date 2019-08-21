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 Політика України
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Все про:медицина (772) Гройсман (3563) реформи (1635)

 Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав нову владу не скасовувати медичну реформу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це прем'єр сказав на засіданні уряду, підбиваючи підсумки своєї роботи за три роки.

"Коли критикують медицину, хочуть виправдати її поганий стан реформою. Ні. Як раз почалася реформа - це лише початок змін, які приведуть охорону здоров'я в нормальний стан. Нам необхідно терпіння, політична воля і послідовні, чіткі кроки. Не можна відмовлятися від реформи медичної сфери", - сказав він.

Прем'єр вважає, що новий уряд продовжить розпочаті зміни. "Покращувати - будь ласка. Але не відмовлятися", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман

"У 2020 році - екстрена медицина, безкоштовна діагностика (тільки потрібно визначити період, коли це станеться) і вторинний рівень з повною автомізацією лікарень. Якщо це робити далі - удосконалювати, робити краще, але за цією генеральної лінією - то я впевнений, що якісний результат у медицині буде досягнутий без сумніву. Це шлях, яким ішли інші країни", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143981
 
   
 Топ коментарі
 
ага ЩАЗЗ! если ввести страховую медицину то так сказать деньгами будут распоряжатся страховые компании а не МОЗ! и как тогда пилять бабло?!!
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Лахтинский придурок, да будет тебе известно что согласно реформе любой гражданин имеет право выбрать себе семейного врача в любой поликлинике.
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Есть вариант: идти к специалисту за свой счёт. Или выбрать другого семейного врача.
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Грося...когда ты уже скажешь всем ...досвидание?)))
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шлємазли які себе називають"лікарями"НЕ ХОЧУТЬ незалежної атестації..
не хочуть НІЯКИХ ЗМІН,БОЯТЬСЯ що 25%"лікарів"після атестацій ЗАЛИШАТЬСЯ ЗАЙВИМИ та хочуть як і раніше отримувати мізерну платню щоб МАТИ ВЕЛИЧЕЗНІ ХАБАРІ Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4137 от чого більшість верхівки зебілів ПРОТИ РЕФОРМИ бо серед тих"зайвих"15% їхні"сваі люді" Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4137
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ПОСЛУШАЙ, ЕСЛИ ДЛЯ ВАС КТО ТО "ЗАЙВИЙ" - НЕ ХОДИТЕ ТУДА!!! ЕСТЬ "БОРИС"....
НО ВЫ ИЗ ТОЙ КАТЕГОРИИ, ЖИВУЩИХ В США НА КУПЛЕННОЙ ЗА УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИОНЫ-МИЛЛИАРДЫ ВИЛЛЕ И ЛЕТАЕТЕ СЮДА В УКРАИНУ НА КУПЛЕННОМ , ОПЯТЬ ЖЕ, ЗА УКРАДЕННЫЕ....САМОЛЁТЕ... ПО ДЕШМАНУ ВСТАВИТЬ ЗУБЫ! БО В ШТАТАХ УСЛУГИ СТОМАТОЛОГА НЕСКОЛЬКО ДОРОЖЕ, А ВАМ ЖАЛКО ПЛАТИТИ "ЗАЙВЫХ" 100 долларив....
ПОЙМИте ВСЕ АТТЕСТАЦИИ (КАК НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛА "РЕФОРМА" ПОЛИЦИИ) НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ПРИВНОСИТ. А ЕСТЬ ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТОМ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕУГОДНЫХ И СКАЧИВАНИЮ БАБЛА. И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВСЁ БАНАЛЬНО ПРОСТО!!! БОЛЬШЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (БОЛЬШЕ БАБОК НА МЕДИЦИНУ) - ЛУЧШЕ МЕДИЦИНА (КАЧЕСТВО УСЛУГ)! И ХВАТИТ "ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД", ЗАНИМАТЬСЯ РУКОБЛУДИЕМ И РАЗВОДИТЬ ЛОХОВ ГРОМКИМИ РЕЧАМИ С НЕПОНЯТНЫМИ ЗАМОРСКИМИ СЛОВАМИ ("РЕФОРМЫ!")...
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из какой он категории?
"ЖИВУЩИХ В США НА КУПЛЕННОЙ ЗА УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИОНЫ-МИЛЛИАРДЫ ВИЛЛЕ И ЛЕТАЕТЕ СЮДА В УКРАИНУ НА КУПЛЕННОМ , ОПЯТЬ ЖЕ, ЗА УКРАДЕННЫЕ....САМОЛЁТЕ... ПО ДЕШМАНУ ВСТАВИТЬ ЗУБЫ!"
самолет? бугага
да он обычное жлобское рагулье,которое считает что все вокруг должны работать за мизер но ему лично должны платить европейскую зарплату.
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(ну, полсушай...иногда приходится впихнуть "для красного словца", чтоб сократить текст ...и пр., пр., пр...ВСЁ РАВНО НИКТО ЧИТАТЬ НЕ БУДЕТ...)
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і що НАЙ ЦІКАВІШЕ Гройсман не називав і НЕ НАЗИВАЄ шмарклєй "новай власцю" Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8846 бо він як і КОЖНИЙ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ знає що ВЛАДА в УКРАЇНІ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ а президент.. депутати.. судьї голови міст то лише ТИМЧАСОВІ СЛУЖБОВЦІ чи"адміністрація"
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они одного понять не могут,главное это зарплаты. реформы с кем они проводить собираются? с врачами которые получают 3800!?или медсестрами которые валят за границу от "достойной" зп в 3300!?
и новость,опять учителям повышают оклады в Киеве с сентября и в Украине с января,притом что оклады у них уже в 2- 2,5 раза больше чем у медиков.и чем они отличаются от таких же бюджетников?
медработникам повышение даже не светит,а поэтому готовьтесь лечить себя сами,по интернету.
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Єдине дієве покращення медичної реформи це введення страхової медицини для всіх!
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ага ЩАЗЗ! если ввести страховую медицину то так сказать деньгами будут распоряжатся страховые компании а не МОЗ! и как тогда пилять бабло?!!
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Что такое "страховая медицина" ?
Расскажите в деталях. Кто и за что будет платить ?
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Є різні її види. В одних країнах страховку самі громадяни купують, в інших - держава чи роботодавці. У мене багатьом друзям роботодавці (переважно великі компанії) поробили медичне страхування, так тепер вони навіть ліки від простуди фактично безплатно отримують (там франшиза щось 10 чи 15%)! І самі вибирають, в яку клініку йти на прийом до лікаря.
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Короче, вы предлагаете такую систему:
- хорошие работодатели платят за своих работников;
- остальные (пенсионеры, дети, инвалиды, безработные) лечатся за свой счёт,

Да, кстати. Вы не в курсе; вы вообще не в Украине живёте. Иначе знали бы что, согласно реформе, пациенты сами выбирают себе и терапевта (семейного врача), и специалиста, которого хотят посетить.
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да да да
сами выбирают аж из одного или 2х выбирают! охеренный выбор просто толпа врачей стоит и ждет пока их выберут!!
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Лахтинский придурок, да будет тебе известно что согласно реформе любой гражданин имеет право выбрать себе семейного врача в любой поликлинике.
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да да да
прихожу в поликлинику,
-ЭЙ ТУТ ЕСТЬ ВРАЧ!
-ДА ЕСТЬ
-КТО
-ВАСЯ ПУПКИН
-НЕ НЕ КАТИТ ГОВОРЯТ ОН ПЛОХОЙ
-А КРОМЕ ВАСИ НИКОГО НЕТ ВЫБИРАЙ!!
я так расписал потому что по ходу ты тупое и не понимаешь про что тебе пишут!!
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не нэрвуй! в "любой поликлинике" тебя погонят, выбирать без выбора, к семейнику по месту жительства. может в Австралии и по другому.
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Лахтинский придурок, ты не знаешь законов.
Не существует такой категории как "семейник по месту жительства".
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придурок по ходу ты. ты инфу берешь из тырнэтов,а у меня дома есть работающий медик со стажем 25 лет.
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Я нічого не пропоную, схем страхової медицини багато. Є приклади Канади, Британії та навіть Грузії. США - точно не варіант для нас. Якби я вибирав, то зупинився б на канадській системі, там пенсіонери за свій рахунок не лікуються...

Щодо вибору лікаря - давно вже вибрав собі, ще як тільки реформа стартувала. У мене двояке ставлення до реформи. Подобається, що Супрун намагається прибрати медичну мафію, подобається можливість запису до лікаря онлайн. Подобається, що прописка тепер не потрібна для вибору сімейного лікаря.

Не подобається, що я напряму не можу тепер записатися до хірурга/уролога/лора/окуліста і тд. Треба йти до сімейного спочатку і брати направлення (навіть якщо людина давно знає свій діагноз). А потім після проходження курсу лікування знову йти до сімейного і брати ще одне направлення - щоб профільний лікар подивився на результати лікування. Це зайвий клопіт.
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Я вам открою страшную тайну.

Медреформа, которую проводит Супрун, практически полностью копирует канадскую и австралийскую системы.


Почему нужно брать направление к специалисту: потому что у вас могут быть одинаковые симптомы, напоминающие сразу несколько разных заболеваний; и только врач-терапевт может правильно решить: к какому именно специалисту вам нужно идти. Например, если у вас болит голова, это может быть симптомом: высокого артериального давления (тогда вам - к кардиологу), мигрени (тогда вам - к невропатологу), или, не дай Бог, опухоли мозга (тогда вам - к онкологу).
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Може медреформа і копіює канадську систему, але страхування поки не ввели...

А щодо направлень, то дозвольте пояснити на прикаді родича мого. У нього заболіла спина, він пішов до сімейного лікаря, той виписав направлення до хірурга. Хірург подивився і сказав, що це, скоріше всього, не поясниця болить, а нирки і порекомендував сходити до уролога. Родичу тоді прийшлося йти знову до сімейного і брати окреме направлення до уролога. А потім ще одне направлення до уролога - після завершення курсу лікування. Навіщо кожного разу направлення бігати брати? особливо, якщо людина хвора. Це бюрократія! Ну зробіть одне направлення для кількох лікарів (направлення на обстеження, а не до конкретного лікаря) і на кілька візитів до лікаря.
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Тим паче, у родича сімейний лікар сидить не в поліклініці, а в окремій амбулаторії і йому доводилося їздити туди-сюди заради направлення...
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Есть вариант: идти к специалисту за свой счёт. Или выбрать другого семейного врача.
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Це не залежить від сімейного лікаря, такою є процедура для всіх. Я розумію, коли направлення на рентген чи аналізи - тут правильно, що кожного разу окремо виписують. А для відвідування лікарів якось можна і спростити схему...

А от по страховій друзі подзвонили в страхову, сказали, до кого їм треба, там їм прогарантували і вони записалися і пішли до профільного спеціаліста.
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За "страховую" кто-то должен платить. Либо сам пациент, либо работодатель.
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діти непрацездатні інваліди отримують СОЦІАЛЬНЕ страхування як і ЗАРАЗ. Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8765
А ти як хотів щоб було як в часи совка? -номєнклатура отримувала все і найкраще, мафіози=хабарники отримувала те за що здатна заплатити, а "пересічні" просто помирали..та ще й скавчали"слава кп=сс"
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Хто тобі заважає застрахуватись ось прям зараз?
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налоги
те самые налоги которые у меня из карманов вытащили, причем вытаскивая говорили мне "НИЧЕ НИЧЕ ЗАТО ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ И МЕДИЦИНА БЕСПЛАТНАЯ И СОЦЗАЩИТА НА ШАРУ" а по факту за все платишь, и следовательно приходится выбирать либо купить пожрать либо платить за страховку! догадайся что люди выбирают?!
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Якщо хочеться шари можу порадити хіба пограти на гральних автоматах чи вкластися в МММ.
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а кто говорил за шару? я на пример 2мя руками ЗА ТО ЧТОБЫ "Я НЕ ПЛАЧУ НАЛОГИ НО ПЛАЧУ ЗА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ!" Как думаешь почему власти против такого?!!
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Не обращайте внимания; это - паскудный лахтинский тролль.
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так це І РОБИТЬСЯ поступово!! впровадження сімейних лікарів це і Є перший етап страхової медицини. Страхові внески ЦЕ ПОДАТКИ
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точно точно
еще не все больницы разграблены не все институты распилены! еще много чего можно распилить пограбить и закрыть! УРА РЕФОРМЕ!!
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Да как можно разграбить разграбленное? Улучшать - пожалуйста, но отказываться от медицинской реформы нельзя, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8774
Больницы давно в номинальной собственности у главврачей, институты у директоров.
Прибыль приватизируется, убытки национализируются. Калавур всё разваливают! Улучшать - пожалуйста, но отказываться от медицинской реформы нельзя, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8774
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разграблено то еще не все
есть еще порох который можно стырят
тот же ахматдет, институт рака, амосово.... много чего еще есть!!

а если закрывать учреждения токо потому что там есть казлы которые тырят бабки, то почему бы нам не запретить весь бизнес (абсолютно весь) токо потому что есть казлы которые не платят налоги! но мы не будем ловить казлов мы просто все запретим! ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ТВОЯ ГРЕБАНАЯ РЕФОРМА!!
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саме того мафіози"сваі люді" і ХОРОМ СКАВЧАТЬ Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7638 ="ріформа мідіцини зло".. і почепки додають- "для нас" Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман - Цензор.НЕТ 184
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Придурок, тебя столбнячок ещё не прибрал ?
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слушай австралиец ты уже все проблемы в Австралии порешал? чего лезешь к нам Украинцам! я же тебе не рассказываю как лучше всего пасти кенгуру!!
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Ну хоть может собачья чумка тебя прихватит ?
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Закрытие больниц по мнению ГРОСИ это улучшение, а расстрел больных это что тогда будет?! НЕВИДАННЫЙ ПРОГРЕСС!!
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"В 2020 году - экстренная медицина, бесплатная диагностика (только нужно определить период, когда это произойдетИсточник: https://censor.net.ua/n314398

Вот именно период и есть икс в ваших схемах, то есть всё не определено и ждать можно десятилетиями ваши сраные обещания так что давай, на пенсию бездарный и не образованный правитель
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Нет. Реформу надо отменять. Всем кто голосовал за Квартал-95, ЗаЖо и ЮТ - реформа нахрен не здалась. Им обратно в СССР надо - зубы лечить без новокаина.
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а австралийцам зубы будем лечить кувалдой!!
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Тебя, придурка, даже осиновый кол не вылечит.
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Уродца и калеку сколько не улучшай, лучше он не станет.
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коли хуцпатих мафіоз"сваіх людєй" лишають КРАДЕНОГО куса то їхні савчання досягають вселенських масштабів... І що цікаво пропукінські ґебельси з лахти та зебіли ХОРОМ скавчать що реформа медицини це "зло". Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4399
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unutma beni nube‏ @tinawine

Те що знаю на своєму рівні пересічного лікаря - з новою владою фінансування моз для міжнародних програм припинилось. Якщо з 2014 року, коли було виділено 30 млн, фінансування зростало і в 2018 було 500 млн, то зараз перерозподілення коштів і «дєнєг нєт».
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1)так шо в Україні вже каганат?? яка=така"новая власць?"

2) І з якого ж переляку МОЗ мусить фінансувати навчання сина абрама сімьонича в ФРН (4роки по 90євр)? невже тому що він заніс хабарь10тис евр."сваім людям"? Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3880
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От чего отказываться? Медицинской реформы, как таковой нет. Есть общие заявления, но нет плана, как это понимается: этапов, конкретых достижений на этапах, их точных сроков, обеспечения материального, персоналом и его подготовкой, все это база для разнообразнейших спекуляций и болтовни, что нам и демонстрирует Супрун. Проиллюстрирую примером. Ясно, чтореформа должна предусматривать комплексное обеспечение, как медицинское оборудование, оргтехнику, обученный персонал для работы в сети и поддержку самой сети, обучение. Где это все? Собираемся оеформировать медицину с регистратурами и книжечками амбулаторных карт? Так это и так есть. Без изменения базы о реформе можно и не заикаться. Нечего заниматься пиаром и демагогией, а людям пыль в глаза пускать
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та годі вже брехати-дуркувати та скавчати хуцпато Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман - Цензор.НЕТ 995

хто як і чому скавчить в судомах проти РЕФОРМИ медицини і дітям зрозуміло. Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2179
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Опишите пожалйста реформу по пунктам: подготовки, план выполнения со сроками, обеспечение со сроками, методы контроля с конкретными результатами, что уже достигнуто, конкретно. Или опять демагогией будем заниматься?
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Ашотакое - Грося уже всем наобесчал улучшения? Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4641
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