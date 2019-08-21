 Покращувати - будь ласка, але відмовлятися від медичної реформи не можна, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це прем'єр сказав на засіданні уряду, підбиваючи підсумки своєї роботи за три роки.
"Коли критикують медицину, хочуть виправдати її поганий стан реформою. Ні. Як раз почалася реформа - це лише початок змін, які приведуть охорону здоров'я в нормальний стан. Нам необхідно терпіння, політична воля і послідовні, чіткі кроки. Не можна відмовлятися від реформи медичної сфери", - сказав він.
Прем'єр вважає, що новий уряд продовжить розпочаті зміни. "Покращувати - будь ласка. Але не відмовлятися", - сказав він.
"У 2020 році - екстрена медицина, безкоштовна діагностика (тільки потрібно визначити період, коли це станеться) і вторинний рівень з повною автомізацією лікарень. Якщо це робити далі - удосконалювати, робити краще, але за цією генеральної лінією - то я впевнений, що якісний результат у медицині буде досягнутий без сумніву. Це шлях, яким ішли інші країни", - сказав він.
не хочуть НІЯКИХ ЗМІН,БОЯТЬСЯ що 25%"лікарів"після атестацій ЗАЛИШАТЬСЯ ЗАЙВИМИ та хочуть як і раніше отримувати мізерну платню щоб МАТИ ВЕЛИЧЕЗНІ ХАБАРІ от чого більшість верхівки зебілів ПРОТИ РЕФОРМИ бо серед тих"зайвих"15% їхні"сваі люді"
НО ВЫ ИЗ ТОЙ КАТЕГОРИИ, ЖИВУЩИХ В США НА КУПЛЕННОЙ ЗА УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИОНЫ-МИЛЛИАРДЫ ВИЛЛЕ И ЛЕТАЕТЕ СЮДА В УКРАИНУ НА КУПЛЕННОМ , ОПЯТЬ ЖЕ, ЗА УКРАДЕННЫЕ....САМОЛЁТЕ... ПО ДЕШМАНУ ВСТАВИТЬ ЗУБЫ! БО В ШТАТАХ УСЛУГИ СТОМАТОЛОГА НЕСКОЛЬКО ДОРОЖЕ, А ВАМ ЖАЛКО ПЛАТИТИ "ЗАЙВЫХ" 100 долларив....
ПОЙМИте ВСЕ АТТЕСТАЦИИ (КАК НАГЛЯДНО ПОКАЗАЛА "РЕФОРМА" ПОЛИЦИИ) НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ПРИВНОСИТ. А ЕСТЬ ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТОМ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕУГОДНЫХ И СКАЧИВАНИЮ БАБЛА. И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВСЁ БАНАЛЬНО ПРОСТО!!! БОЛЬШЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (БОЛЬШЕ БАБОК НА МЕДИЦИНУ) - ЛУЧШЕ МЕДИЦИНА (КАЧЕСТВО УСЛУГ)! И ХВАТИТ "ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД", ЗАНИМАТЬСЯ РУКОБЛУДИЕМ И РАЗВОДИТЬ ЛОХОВ ГРОМКИМИ РЕЧАМИ С НЕПОНЯТНЫМИ ЗАМОРСКИМИ СЛОВАМИ ("РЕФОРМЫ!")...
"ЖИВУЩИХ В США НА КУПЛЕННОЙ ЗА УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИОНЫ-МИЛЛИАРДЫ ВИЛЛЕ И ЛЕТАЕТЕ СЮДА В УКРАИНУ НА КУПЛЕННОМ , ОПЯТЬ ЖЕ, ЗА УКРАДЕННЫЕ....САМОЛЁТЕ... ПО ДЕШМАНУ ВСТАВИТЬ ЗУБЫ!"
самолет? бугага
да он обычное жлобское рагулье,которое считает что все вокруг должны работать за мизер но ему лично должны платить европейскую зарплату.
и новость,опять учителям повышают оклады в Киеве с сентября и в Украине с января,притом что оклады у них уже в 2- 2,5 раза больше чем у медиков.и чем они отличаются от таких же бюджетников?
медработникам повышение даже не светит,а поэтому готовьтесь лечить себя сами,по интернету.
Расскажите в деталях. Кто и за что будет платить ?
- хорошие работодатели платят за своих работников;
- остальные (пенсионеры, дети, инвалиды, безработные) лечатся за свой счёт,
Да, кстати. Вы не в курсе; вы вообще не в Украине живёте. Иначе знали бы что, согласно реформе, пациенты сами выбирают себе и терапевта (семейного врача), и специалиста, которого хотят посетить.
сами выбирают аж из одного или 2х выбирают! охеренный выбор просто толпа врачей стоит и ждет пока их выберут!!
прихожу в поликлинику,
-ЭЙ ТУТ ЕСТЬ ВРАЧ!
-ДА ЕСТЬ
-КТО
-ВАСЯ ПУПКИН
-НЕ НЕ КАТИТ ГОВОРЯТ ОН ПЛОХОЙ
-А КРОМЕ ВАСИ НИКОГО НЕТ ВЫБИРАЙ!!
я так расписал потому что по ходу ты тупое и не понимаешь про что тебе пишут!!
Не существует такой категории как "семейник по месту жительства".
Щодо вибору лікаря - давно вже вибрав собі, ще як тільки реформа стартувала. У мене двояке ставлення до реформи. Подобається, що Супрун намагається прибрати медичну мафію, подобається можливість запису до лікаря онлайн. Подобається, що прописка тепер не потрібна для вибору сімейного лікаря.
Не подобається, що я напряму не можу тепер записатися до хірурга/уролога/лора/окуліста і тд. Треба йти до сімейного спочатку і брати направлення (навіть якщо людина давно знає свій діагноз). А потім після проходження курсу лікування знову йти до сімейного і брати ще одне направлення - щоб профільний лікар подивився на результати лікування. Це зайвий клопіт.
Медреформа, которую проводит Супрун, практически полностью копирует канадскую и австралийскую системы.
Почему нужно брать направление к специалисту: потому что у вас могут быть одинаковые симптомы, напоминающие сразу несколько разных заболеваний; и только врач-терапевт может правильно решить: к какому именно специалисту вам нужно идти. Например, если у вас болит голова, это может быть симптомом: высокого артериального давления (тогда вам - к кардиологу), мигрени (тогда вам - к невропатологу), или, не дай Бог, опухоли мозга (тогда вам - к онкологу).
А щодо направлень, то дозвольте пояснити на прикаді родича мого. У нього заболіла спина, він пішов до сімейного лікаря, той виписав направлення до хірурга. Хірург подивився і сказав, що це, скоріше всього, не поясниця болить, а нирки і порекомендував сходити до уролога. Родичу тоді прийшлося йти знову до сімейного і брати окреме направлення до уролога. А потім ще одне направлення до уролога - після завершення курсу лікування. Навіщо кожного разу направлення бігати брати? особливо, якщо людина хвора. Це бюрократія! Ну зробіть одне направлення для кількох лікарів (направлення на обстеження, а не до конкретного лікаря) і на кілька візитів до лікаря.
А от по страховій друзі подзвонили в страхову, сказали, до кого їм треба, там їм прогарантували і вони записалися і пішли до профільного спеціаліста.
А ти як хотів щоб було як в часи совка? -номєнклатура отримувала все і найкраще, мафіози=хабарники отримувала те за що здатна заплатити, а "пересічні" просто помирали..та ще й скавчали"слава кп=сс"
те самые налоги которые у меня из карманов вытащили, причем вытаскивая говорили мне "НИЧЕ НИЧЕ ЗАТО ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ И МЕДИЦИНА БЕСПЛАТНАЯ И СОЦЗАЩИТА НА ШАРУ" а по факту за все платишь, и следовательно приходится выбирать либо купить пожрать либо платить за страховку! догадайся что люди выбирают?!
еще не все больницы разграблены не все институты распилены! еще много чего можно распилить пограбить и закрыть! УРА РЕФОРМЕ!!
Больницы давно в номинальной собственности у главврачей, институты у директоров.
Прибыль приватизируется, убытки национализируются. Калавур всё разваливают!
есть еще порох который можно стырят
тот же ахматдет, институт рака, амосово.... много чего еще есть!!
а если закрывать учреждения токо потому что там есть казлы которые тырят бабки, то почему бы нам не запретить весь бизнес (абсолютно весь) токо потому что есть казлы которые не платят налоги! но мы не будем ловить казлов мы просто все запретим! ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ТВОЯ ГРЕБАНАЯ РЕФОРМА!!
Вот именно период и есть икс в ваших схемах, то есть всё не определено и ждать можно десятилетиями ваши сраные обещания так что давай, на пенсию бездарный и не образованный правитель
Те що знаю на своєму рівні пересічного лікаря - з новою владою фінансування моз для міжнародних програм припинилось. Якщо з 2014 року, коли було виділено 30 млн, фінансування зростало і в 2018 було 500 млн, то зараз перерозподілення коштів і «дєнєг нєт».
2) І з якого ж переляку МОЗ мусить фінансувати навчання сина абрама сімьонича в ФРН (4роки по 90євр)? невже тому що він заніс хабарь10тис евр."сваім людям"?
хто як і чому скавчить в судомах проти РЕФОРМИ медицини і дітям зрозуміло.