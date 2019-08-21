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 Суспільство
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Все про:готель (16) приватизація (135) ФДМ (72) Трубаров (13)

 Суд розблокував процес приватизації "Президент-Готелю", - глава ФДМ Трубаров

Господарський суд Києва розблокував процес приватизації "Президент-Готелю".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив голова Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Суд своєю постановою скасував забезпечення за позовом ПрАТ "Президент-Готель", яке забороняло Фонду проводити дії з підготовки до приватизації, а сам позов про розірвання договору з інвестиційним радником "Конкорд Консалтинг" суд залишив без розгляду", - йдеться в повідомленні.

Тепер Фонд державного майна і інвестиційний радник "Конкорд Консалтинг" продовжують підготовку до продажу "Президент-Готелю".

Трубаров зазначив, що це вже друга перемога Фонду в судах на шляху з розблокування великої приватизації. У понеділок закрили справу про банкрутство "Центренерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держпідприємство "Укртелефільм" продали за 5,1 млн грн, - Трубаров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143979
 
 
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вот нє пайму аднаво Суд розблокував процес приватизації "Президент-Готелю", - глава ФДМ Трубаров - Цензор.НЕТ 6120 ведь зетаварисчі малароси билі с голим задом єсть і с нім і остануться в чьом іх бізнєс орать за новую власть Суд розблокував процес приватизації "Президент-Готелю", - глава ФДМ Трубаров - Цензор.НЕТ 8875
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Зазєлі ха-ха-ха . Ви ідіоти чи "сонячні діти " ?
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