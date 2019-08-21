 Усе залежить від нового прем'єр-міністра, це не моє особисте рішення, - Супрун про те, чи залишиться вона главою МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН", про це вона повідомила журналістам 21 серпня.

За словами Супрун, усі з нетерпінням чекають на 29 серпня, коли відбудеться перше засідання Верховної Ради нового скликання, на якому має виступити президент Володимир Зеленський і окреслити стратегічний вектор розвитку країни.



"Можливо, буде представлення прем'єр-міністра, побачимо. А тоді буде представлення уряду... Це буде їхнє рішення, а не моє особисте", – заявила Супрун.



На запитання, чи має вона намір залишитися на своїй посаді, Супрун сказала: "Залежно від прем'єр-міністра".

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"Залежно від того, як буде сприйматися політика трансформації системи охорони здоров'я... якби були можливості фінансової та політичної підтримки", – додала в.о. міністра.



20 травня президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет Міністрів піти у відставку. Супрун виконує обов'язки міністра охорони здоров'я із 22 липня 2016 року. 20 травня 2019 року вона заявила, що має намір залишитися на своїй посаді.



Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня. Більшість на виборах у парламент здобула пропрезидентська партія "Слуга народу".



На початку липня експертка Атлантичної ради (Atlantic Council) Мелінда Герінг заявила в інтерв'ю "Голосу Америки", що серед кандидатів на посаду прем'єра – заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, секретар РНБО та ексміністр фінансів Олександр Данилюк і колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.



Співрозмовники НВ на умовах анонімності підтвердили, що всі перелічені є кандидатами на пост прем'єра.



Прем'єр-міністра України призначає Верховна Рада України за поданням президента України. Зараз цю посаду обіймає Володимир Гройсман.





