 Усе залежить від нового прем'єр-міністра, це не моє особисте рішення, - Супрун про те, чи залишиться вона главою МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН", про це вона повідомила журналістам 21 серпня.
За словами Супрун, усі з нетерпінням чекають на 29 серпня, коли відбудеться перше засідання Верховної Ради нового скликання, на якому має виступити президент Володимир Зеленський і окреслити стратегічний вектор розвитку країни.
"Можливо, буде представлення прем'єр-міністра, побачимо. А тоді буде представлення уряду... Це буде їхнє рішення, а не моє особисте", – заявила Супрун.
На запитання, чи має вона намір залишитися на своїй посаді, Супрун сказала: "Залежно від прем'єр-міністра".
"Залежно від того, як буде сприйматися політика трансформації системи охорони здоров'я... якби були можливості фінансової та політичної підтримки", – додала в.о. міністра.
20 травня президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет Міністрів піти у відставку. Супрун виконує обов'язки міністра охорони здоров'я із 22 липня 2016 року. 20 травня 2019 року вона заявила, що має намір залишитися на своїй посаді.
Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня. Більшість на виборах у парламент здобула пропрезидентська партія "Слуга народу".
На початку липня експертка Атлантичної ради (Atlantic Council) Мелінда Герінг заявила в інтерв'ю "Голосу Америки", що серед кандидатів на посаду прем'єра – заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован, виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, секретар РНБО та ексміністр фінансів Олександр Данилюк і колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.
Співрозмовники НВ на умовах анонімності підтвердили, що всі перелічені є кандидатами на пост прем'єра.
Прем'єр-міністра України призначає Верховна Рада України за поданням президента України. Зараз цю посаду обіймає Володимир Гройсман.
Что она еще сделала? Дала надежду докторам на хорошую зарплату и она это выполнила..
То что реформу медицины не возможно сделать за 3-4 года- это факт...Это стратегические направление страны....Можно сказать - приоритет национальной безопасности....
Реформа нужна и она идет..
Я бы не менял Супрун...
Реформа в больницах запланирована на 2021 год...
Сейчас заканчивается реформа на первичке (участковые врачи),доводятся до ума система обслуживания,так как 80% медицины это первичка ....
Что вы подразумеваете под "взяткой" ?? Благодарность врачу- это взятка?- НЕТ! Хотите даете- хотите не даете!
Если Вы давали деньги за больничный- то это уголовно наказуемо...
Если Вы давали деньги за "быстрый" осмотр,то это благодарность за то что вас посмотрели раньше чем остальных...
Повторюсь- реформы медицины в стационарах еще не было...
Через кассу это как?? Это частная клиника?? Понятия официально,через кассу такого нет...Есть Благотворительность...Но и тут есть нюансы- хотите,платите,не хотите- не платите..
Мне кажется что Вы что то не договариваете....Или у Вас в городе реальная анархия....
Лекарства НИКОГДА не были бесплатны.... Есть определенные программы лечения в которых есть бесплатная направленность,но этот перечень лекарств расширяется постоянно..
Но,большинство препаратов идут как 7%ми процентные и наценки в аптеках минимальны...
Есть препараты Украинские с очисткой полное Го--но и есть иностранные и они высчитываются к долларам(закупки)
То что вы подорвали свое здоровье то индивидуальная ситуация...
ЗЫ Но все равно....вы чтото не договариваете
Какие злочини вона зробила? Что она нарушила? Какие статьи?
Дайте ответы
Одни пациенты думают что они приходя к доктору становятся центром вселенной и что ДОКТОР ДОЛЖЕН а кто то находит общий язык с доктором....
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было. Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему. Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране. Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!