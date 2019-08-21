 Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман

"Вважаю, що наступного року середня зарплата, якщо продовжувати наш курс, буде близько $540, а в 2021 році - може досягти $620", - сказав він на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Гройсман зазначив, що на цей момент середня зарплата в Україні становить $407.
Офіційний курс Нацбанку України станом на 21 серпня - 2513,13 грн/$ 100.
Скажут "РУКИ ГЕТЬ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНЦІВ - НАШИХ ЧОРНОЗЕМІВ" - і їх друзі косюки за небезплатною підтримкою нацючні засіють землі кукурудзою чи ріпаком, людям за землю дадуть 3 копійки, а самі продадуть весь врожай на експорт. Покажуть собівартість мільйон, а продадуть своїм же фірмам за кордоном по ціні мільйон і 1 копійка. І податки заплатять з 1 копійки. Потім перепродадуть вже по світовій ціні в Китай чи деінде, а різниця залишиться в офшорах... А тоді можна і яхту за 180 мільйонів євро, яку кум мародера Косюк купив... І отримував мільярдні дотації з бюджету...
Отакий шоколад, малята... Зараз він загавкає...
Если к тому времени останется кому платить. $620 в 2014 году и сейчас две большие разницы, как говорят в Одессе. Стоимость (не цена!!!) доллара в Украине сильно упала.
Ukr_Che
@Ukr_Che
ну да депутатам подімут до 50к = вот и средняя подтянулась
Гройсман "кинул бюджет" на 600 тыс. грн при растаможке авто для жены.
Визначення мінімальної суми крадіжки, за яку настає кримінальна відповідальність у 2019 році. ... Якщо вартість викраденого майна перевищує 192 грн 10 коп., за таке правопорушення настає кримінальна відповідальність.
Почему Гройсман не в тюрьме вместе с тем мужиком, который трёх уток украл?