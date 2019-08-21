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 Політика України
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Все про:заробітна плата (551) Гройсман (3563)

 Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує середню заробітну плату в Україні в 2020 році в розмірі $540, а в 2021 році - $620.

"Вважаю, що наступного року середня зарплата, якщо продовжувати наш курс, буде близько $540, а в 2021 році - може досягти $620", - сказав він на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гройсман зазначив, що на цей момент середня зарплата в Україні становить $407.

Офіційний курс Нацбанку України станом на 21 серпня - 2513,13 грн/$ 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143976
 
 
 Топ коментарі
 
Блин пи...еть не мешки ворочать прощальная гастроль артиста
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Слезы радости мешают мне гАвАрить.. В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1038
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Надо гнать этого бычару базарного, и всех в принцыпе из пэтиной команды, тогда у Украины может и будет какой то шанс выбраться из того положения в которое загнал её порохокодла
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1000$ . За менше - нема змісту робити ,бо поляк і чех платять 1000$ .
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Не лукавьте, не лукавьте!Ваша песня не нова.Ах, оставьте, ах, оставьте!Все слова, слова, слова…/Старший сказал:Объявление Грецией дефолта - пример для Украины, - Коломойский
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Учителей это не касается, у них уже 4000 дол. зарплата. Правда, зебилы?
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А як з пенсіями в які впали за п'ять років в 2-3 рази?! Зараз 75 доларів-може Потрошенко з Гройсманом спробують пожити на цю суму?!!!
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Уже качаю колёса в велосипеде и привязываю к нему на багажник автомобиль на "евробляхах" и краковскую колбасу! Валить домой, в гройсмановский шоколадный рай, из ужасного рабства! Вы там пока верните мародёра, потому что все соскучились. И выгоните Зеленского! Порулил пару месяцев, рая нет? Пошел вон! Давай мародёра и гровера взад! Их Запад боится и ***** уважает!
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Видавати бажане за дійсне це одне ,доки не буде відроджуватись економіка це розмова ні про що.Адже Україна єдина держава яка не вийшла по ВВП на рівень 1990 року,майже тридцять років країну розкрадали і руйнували і нічого не створювали ,а гроші олігархи виводили в офшори .
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А цены к тому времени окончательно догонят Германию. Польшу и Чехию уже давно догнали...
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Если и дальше будет монополия ахметоколомойскопорошков - то и перегонят. Ведь ОНИ до сих пор контролируют границу и таможню, супермаркеты и чернозёмы, Нацбанк и валютные потоки... Скажут "РУКИ ПРОЧЬ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ", закроют границу, купят за копейку у фермера, и поднимут цены в супермаркетах выше соседских польских и т.д.
Скажут "РУКИ ГЕТЬ ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНЦІВ - НАШИХ ЧОРНОЗЕМІВ" - і їх друзі косюки за небезплатною підтримкою нацючні засіють землі кукурудзою чи ріпаком, людям за землю дадуть 3 копійки, а самі продадуть весь врожай на експорт. Покажуть собівартість мільйон, а продадуть своїм же фірмам за кордоном по ціні мільйон і 1 копійка. І податки заплатять з 1 копійки. Потім перепродадуть вже по світовій ціні в Китай чи деінде, а різниця залишиться в офшорах... А тоді можна і яхту за 180 мільйонів євро, яку кум мародера Косюк купив... І отримував мільярдні дотації з бюджету...
Отакий шоколад, малята... Зараз він загавкає...
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Главе нафтогаза и директору железной дороги,депутатам увеличат в три раза ?
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в следующем году не будет Гройсмана
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В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман


Если к тому времени останется кому платить. $620 в 2014 году и сейчас две большие разницы, как говорят в Одессе. Стоимость (не цена!!!) доллара в Украине сильно упала.
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Средняя по какому городу и отрасли?
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Перечень прфесий со средней зарплатой, как в Италии определяют.
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Нічого не буде. Хотіти і обіцяти-результат одинаковий.
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а обіцяне зниження тарифів для зебільних буде, чи даремно вони мичать в коментарях?
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Якщо тарифи не ростимуть, але збільшуватимуться доходи, то це прогрес, але віриться слабо. Для пересічних має значення передовсім скільки грошей залишається на руках після сплати всіх поборів, в т.ч .комунальних. За вальцманату росли номінальні доходи, але й оброк теж, та так що, наприклад, внутрішня торгівля в рителі досі не відновилась до домайданівського рівня, тобто купівельна спроможність населення нижче.
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кобылев=пенсии 50 тысяч украинцев... и получается средняя температура по палате Украина... пока эти воры не будут посажены никто никому верить не будет... тем более заведующему винницким рынком гнойсману...
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Ukr_Che

@Ukr_Che

ну да депутатам подімут до 50к = вот и средняя подтянулась
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Средняя зарплата это когда у меньшинства зашкаливает, а у большинства ниже плинтуса. Короче - фигня.
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АААААААААА!Боюсь представить...сколько на рынке или магазине,будет стоить 1литр молока или 1 десяток яиц-цены ведь у нас государством на товары не регулируются?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Помнится когда премьер министр Янукович(что бы стать президентом) поднял пенсию в 2 раза(пенсы его так умилённо целовали и обнимали)-мясо,сало,хлеб и молоко,почти моментально повысились в 2-3 раза!!!!!!!
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Если бы цены не росли быстрее чем зарплаты и пенсии, то можно было бы о чем-то говорить, а так это просто замыливание полного провала всех реформ, жизнь людей ухудшилась в разы. Только за обесценивание гривны более чем в три раза этот кабмин надо гнать с позором ссаными тряпками, они не отработали свои зарплаты, лишь наживались на схемах и тарифах.
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В следующем году гройсман будет сидеть в тюрьме ))
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"В следующем году средняя зарплата в Украине будет около $540, а в 2021 году - $620, - Гройсман" - Средняя зарплата в Польше достигла 1 200 евро в месяц
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Сволочи, это нынешний кабмин отменил регулирование цен на основные группы товаров, которое есть во всех нормальных странах, где правительство думает о народе а не о надприбылях олигархов, это они довели до того, что цены на продукты у нас выше чем в Польше, Чехии, например мясо, куры, молоко... при том что минималка у нас в пять раз меньше, чем там. Твари! Ещё смеют что-то тявкать, катились бы уже к чертям собачьим!
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Месяц назад на курорте в Болгарии в супермаркете Aldo взял ведерко украинского мороженого Рудь. В переводе на гривны получилось 89 грн. Приехал домой зашел в АТБ точно такое ведерко стоит 110 грн.
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А сенсу, якщо в основному більша частина зп йде на їжу та комуналку?
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А если не будет, то Гройсман в этом тоже не будет виноват. Как не виноват в том, что средняя годовая зарплата до сих пор не вышла на уровень 400 долларов в месяц... Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7291

Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8991
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"Официальный курс Нацбанка Украины по состоянию на 21 августа - 2513,13 грн/$100." - при Януковиче минимальная пенсия была 119 долларов. Если бы всё осталось так как было при Януковиче, то минимальная пенсия была бы 2990,47 грн., а не 1560 с копейками после всех реформ и повышений. Потеряли 5 лет и ещё 5 лет потеряем потому, что у нас каждый следующий президент хуже предыдущего..
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если посадить барыгу, то что-то может изменится. если нет - ******
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Когда уже это все-обещающее чучело свалит !!!?!?!?!?!?!?!?
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Пенсии и зарплаты обесценены в два раза, о каком росте, о каких достижениях глаголит это пейсатое чмо?
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нет проблем. всем судьям-прокурорам и прочим бандитам зарплаты как у коболева и готово
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