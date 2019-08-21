 Наступного року середня зарплата в Україні буде близько $540, а в 2021 році - $620, - Гройсман

"Вважаю, що наступного року середня зарплата, якщо продовжувати наш курс, буде близько $540, а в 2021 році - може досягти $620", - сказав він на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гройсман зазначив, що на цей момент середня зарплата в Україні становить $407.

Офіційний курс Нацбанку України станом на 21 серпня - 2513,13 грн/$ 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата педагогів у 2020 році підвищиться від 20 до 70%, - Гройсман