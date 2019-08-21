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 Політика України
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Все про:облрада (112) Одеська область (1059) Паращенко Сергій (1)

 Представник "Євросолідарності" Паращенко очолив Одеську облраду

Бізнесмен Сергій Паращенко став головою Одеської облради. Його обрали таємним голосуванням на сьогоднішній позачерговій сесії зборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

Кандидатуру представника "Європейської Солідарності" Сергія Паращенка підтримали 55 депутатів. Проти - двоє, утримався один.

Він двічі обирався депутатом Арцизької районного ради. У 2010 році обраний депутатом Одеської обласної ради за мажоритарним округом Арцизького району.

У жовтні 2015 року обраний депутатом Одеської облради сьомого скликання. Очолював фракцію "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

11 березня 2019 року був призначений першим заступником голови Одеської ОДА, 10 квітня став в.о. голови ОДА. Виконував обов'язки губернатора до 11 червня, поки не був звільнений президентом Володимиром Зеленським.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На позачерговій сесії облради в Одесі депутати влаштували бійку. ВIДЕО

Представник Євросолідарності Паращенко очолив Одеську облраду 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143973
 
   
 Топ коментарі
 
Ой-вей!!! Який підступний барига 😱, децентралізацію влаштував...
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Я подумал что Порошенко фамилию поменял на Паращенко .
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Облрада Одеської області перетворилась на мафіозний сходняк і порошенко не дарма влаштовував децентралізацію, щоб його мафія ще панувала на місцях, після того як самого порошенка виженуть з влади!
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Ой-вей!!! Який підступний барига 😱, децентралізацію влаштував...
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З влади щез, а його дух через астрал підступно панує на місцях...
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Не тіко на місцях, а подекуди й у штанах...
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Не ясно как он был в ООС депутатом и одновременно замом,а потом и о главы ОГА,а теперь глава ООС и и о ОГА. Вроде только в Киеве по закону законодательную и исполнительную власти можно совмещать.
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та пофіг. більшості від того ні холодно ні жарко.
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Сергея паращенко поддержали 55 Источник: https://censor.net.ua/n3143973

Сразу фамилию учимся писать с маленькой …
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Ну да, скоро деньги олигавров раздадут простому народу, и народ будет чепчики в воздух метать...
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Ты ему водочки налей, тогда и общий язык найдёте...
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Шариков вам нельзя водки, вы от неё дуреете) Представник "Євросолідарності" Паращенко очолив Одеську облраду - Цензор.НЕТ 5609
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Шариков не попрошайничайте - водки не будет. Грызите морковку)
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Я подумал что Порошенко фамилию поменял на Паращенко .
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По сути статья ниапчем, избрали - так избрали.
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это отчет на страницах "партийного издания"!
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комент с думской Представник "Євросолідарності" Паращенко очолив Одеську облраду - Цензор.НЕТ 151

ПнАлВч Представник "Євросолідарності" Паращенко очолив Одеську облраду - Цензор.НЕТ 1624 21 августа, 11:36 +4
Ну все, зеленые позеленеют еще зеленее…
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Сергей Паращенко ведет совместный бизнес с Россией ( в Ростовской области ) , а также не знает украинского языка
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Так ета ж Адєса, там нікто іво нє знаіт.
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Привыкайте зебилы , скоро опять все будут решать умные люди , а вас отправят в школу на обучение , лет 10 поучитесь и приходите
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"цензор" напоминает сегодня партийный "гудок".
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Это тот самый бывший рыг, который себе дом в виде оперного театра построил, двоюродный брат сывого гетьмана?
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Одесский облсовет это где псы вшивые с мертвечуками объединились ?
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Судя по хфамилии, барыгин клон. Надеюсь не на долго.
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