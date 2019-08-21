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 За кордоном
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Все про:Гренландія (3) Данія (82) Трамп (1916)

 Дипломатичний фарс і образа королеви: в Данії обурені поведінкою Трампа

Колишній глава МЗС Данії Уффе Еллеман-Єнсен зазначив, що скасування візиту президента США Дональда Трампа - це демонстрація неповаги до данської королеви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише видання Jyllands Posten.

"Зрештою, це образа нашої королеви. Спочатку цей чоловік фактично сам себе запрошує до нашої країни, потім королева реагує на це, надсилаючи офіційне запрошення, а він після цього скасовує візит", - зазначив дипломат, додавши, що не чув про подібні прецеденти раніше.

Інший ексглава МЗС Данії Мартін Лідегор називає історію з планами Трампа купити Гренландію і пов’язаним із цим скасуванням його візиту в Данію "дипломатичним фарсом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп скасував зустріч із прем'єром Данії через її відмову обговорювати продаж Гренландії

"Як данцеві (і консерватору), мені важко в це повірити. Без жодної на те причини Трамп вирішує, що (автономна) частина нашої країни продається. Потім образливо скасовує візит, який усі готували. Чи є частини США, які продаються? Аляска? Будь-ласка, прошу більше поваги", - написав у Twitter представник Консервативної партії Данії Расмус Ярлов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143971
 
   
 Топ коментарі
 
Датчане едва ли не единственные, кто встал против потока. Теперь за это на них посыпалось со стороны Путина-Трампа. Банальная и тупая месть. Скоморохи правят не только Украиной, но и миром.
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вашингтонский орангутанг хочет быть похожим на своего скрепнага кореша хйла во всем Дипломатический фарс и оскорбление королевы: в Дании возмущены поведением Трампа - Цензор.НЕТ 1460
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Влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно.
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Влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно.
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да не шнбельные еще в зачатии наглые и тупые а с бизнеса то вовосе отпад.. посомтрите у насв Украине с бизнеса шантрапа и бодяга набежала клоуны и конченные придлукри двух слов кроме матюков и криков связать не могут так и Трампушка.. он хаммло жлоб неотесанный с тугим кошельком быдляко... вот и все поясненя Королева Дании и какото замухрышка Проезик я имею ввиду не страну- а конкретного человека....
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Я расшифровал этот манускрипт!) В общем, VOLVO XC -- правильно все говорит.., а стиль... ну, с кем не бывает.. ничего плохого, если не злоупотреблять..))
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-- Что же ты не идешь, моя гвинейская курочка. Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании Малого Совнаркома. Вдова была лишена фантазии.(с)
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У Отто Каца -- талант!) Его цитаты -- лучше и не скажешь! Плохо только , что Швейка в карты проиграл...) Дипломатичний фарс і образа королеви: в Данії обурені поведінкою Трампа - Цензор.НЕТ 8712
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Да уж, клоуны - они такие.
Свои "хотелки" превыше всего
А как это откликнется ..., ну, он Дании ничего не обещал
Только хотел
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вашингтонский орангутанг хочет быть похожим на своего скрепнага кореша хйла во всем Дипломатический фарс и оскорбление королевы: в Дании возмущены поведением Трампа - Цензор.НЕТ 1460
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А не взяли ли Трампа за яйки, как-то он резко решил рашку вернуть в G7 и вдруг портит отношения с Данией в те дни когда там решают давать ли разрешение на СП-2.
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Датчане едва ли не единственные, кто встал против потока. Теперь за это на них посыпалось со стороны Путина-Трампа. Банальная и тупая месть. Скоморохи правят не только Украиной, но и миром.
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Ну, насчёт мира, пожалуй, ты загнул, но в отношении Украины это точно.
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ну...тут уровень обиды каждый обозначает сам...
королева имеет на это право... и когда-нибудь сможет отказать хаму в аудиенции...
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гопники в майбутньому будуть керувати державами....раніше---були правлячим класом--королі королеви..знатні особи-.а актори .паяци .циркачі були для розваг..Тепер королі стали паяцами
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Короли останутся королями...
А ЗЕленое быдло...быдлом
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Генетика была..есть и будет

С кондитера не получится Наполеона...
С нарко клоуна не получится даже кондитера!)))
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Чушь какую то повторяете, уважаемый. Кем были Сталин/Гитлер/Валенса и прочие? А генетический правитель Николашка Второй просрал державу. И кого выберет народ в правители из генетической илиты если сам народ состоит из кондитеров клоунов и прочих сословий?
Страсть блеснуть острым словцом затмевает логику?)) Один брякнет, может и к месту, а остальные начинают разносить вырванное из контекста.
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А генетический правитель Николашка Второй просрал державу\\\\\\\\\

Охереть! Так можид не надо было везде лезть и нападать на Европу? На карту посмотри - колоссальная территория - и оно лезет и лезет дальше. Жаль не уничтожили всю эту гниль, хотя бы Наполеон.
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с тебя получится гондан штопаный..накурится и пишет чушь..нарик хренов..лечись..бредятина ***
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Вот с генетикой там проблемы. Браки между родственниками и все такое.
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Король- выборная должность. Царь-- правитель от бога. Как-то так.
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Сам придумал эту хрень? Европейские династии королей выбирались? Например, Бурбоны пришли на смену Валуа во Франции не в результате кровного родства, а в результате выборов?
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Если говорить о ранней монархии, то да, существовал жестко прописанный регламент назначения наследника престола. В более поздние годы, короля избирали.
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сдается мне, в ранних монархиях -- у кого был длиннее меч , тот и становился королем...
и что ж теперь... короля Англии -- будут избирать?)
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Пома́зание на ца́рство - в православии, католицизме и англиканстве обряд, в котором вступающий на трон монарх (император, царь, король) помазывается миром или елеем с целью преподания ему даров Святого Духа, нужных для управления страной. Помазание обычно включалось в состав сложного богослужебного чина коронации. Помазание на царство не входит в число семи церковных таинств, и его следует отличать от таинства миропомазания.
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Короли так и остались королями . Аристократия либо есть, либо ее нет. Просто паяцы нашли способ убедить быдло, что короли шоубиза - это и есть то что им нужно
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Рыжая обезьяна не хочет Мексике вернуть...Техас...Калифорнию...Флориду?
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А что, должны вернуть? США приняло эти территории по праву сильного. Если Мексика станет сильнее США, вот тогда этот вопрос можно "обсудить".
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я бы сказал свое мнение про Трампа как президента, но воздержусь из уважения к США
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Трамп американський шут, але на відміну від нашого - не тупий
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Как раз тупость и продемонстрировал Пэтро Солдкий во втором туре - как был никчемным оратором так и остался. А вся его пороблоховская фейсбучная шобла еще хуже - пробивает одно дно за другим.
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Трамп, - очень глуп. Его глупость к тому же отягощена самовлюбленностью.
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Чувак канеш е.анутый на всю свою дурную рыжую голову...
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...зеленому дурачку есть с кого брать пример... Дипломатичний фарс і образа королеви: в Данії обурені поведінкою Трампа - Цензор.НЕТ 9038
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"Великий" бизнесмен Трамп, которому первый миллион дал папаша, был банкротом много раз. И даже сейчас его декларация засекреченна, - никто не знает не бакрот ли сейчас президент США..
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Give Donald some herring (Дайте Трампу оселедця)
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Трампушка,нах тебе Гренландия,купи братко Украину.
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Драстє . Бєня не віддасть . " Ето наша карова і ми єйо доім " .
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Ты идиотом прикинулся или такой ты и есть?
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Нельзя барыг избирать во власть. Трамп и Порошенко тому наглядные примеры.
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Га-га-га , а Бєніціон всенародний олігарх , філантроп до глибини єврейської душі .
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Коломойский - рейдер, а Порошенко - Мародер. Улавливаешь разницу? То то же.
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Не предприимчивые эти датчане.
Предложили бы поменяться!
Гренландию на Аляску или Калифорнию.

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.... да, надо было Дании соглашаться на обмен - тупо по кв километражу - обмен Гренландии на практически все Штаты
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Есть надежда, что ******** кышнут из Белого дома в 2020-м.
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трамп- обыкновенное быдло..., во многом похожее на ху..ла.
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