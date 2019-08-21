 Дипломатичний фарс і образа королеви: в Данії обурені поведінкою Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише видання Jyllands Posten.
"Зрештою, це образа нашої королеви. Спочатку цей чоловік фактично сам себе запрошує до нашої країни, потім королева реагує на це, надсилаючи офіційне запрошення, а він після цього скасовує візит", - зазначив дипломат, додавши, що не чув про подібні прецеденти раніше.
Інший ексглава МЗС Данії Мартін Лідегор називає історію з планами Трампа купити Гренландію і пов’язаним із цим скасуванням його візиту в Данію "дипломатичним фарсом".
"Як данцеві (і консерватору), мені важко в це повірити. Без жодної на те причини Трамп вирішує, що (автономна) частина нашої країни продається. Потім образливо скасовує візит, який усі готували. Чи є частини США, які продаються? Аляска? Будь-ласка, прошу більше поваги", - написав у Twitter представник Консервативної партії Данії Расмус Ярлов.
где-то 3/4 всадил. Хоть закусывал то?
Свои "хотелки" превыше всего
А как это откликнется ..., ну, он Дании ничего не обещал
Только хотел
королева имеет на это право... и когда-нибудь сможет отказать хаму в аудиенции...
А ЗЕленое быдло...быдлом
С кондитера не получится Наполеона...
С нарко клоуна не получится даже кондитера!)))
Страсть блеснуть острым словцом затмевает логику?)) Один брякнет, может и к месту, а остальные начинают разносить вырванное из контекста.
Охереть! Так можид не надо было везде лезть и нападать на Европу? На карту посмотри - колоссальная территория - и оно лезет и лезет дальше. Жаль не уничтожили всю эту гниль, хотя бы Наполеон.
и что ж теперь... короля Англии -- будут избирать?)
Предложили бы поменяться!
Гренландию на Аляску или Калифорнию.