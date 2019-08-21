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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:злодій у законі (126) криміналітет (185) Крим (7327) Аброськін (438)

 Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін

У Національній поліції України закликали новий склад ВР посилити відповідальність для так званих "злодіїв у законі".

Про це у Facebook повідомив перший заступник глави НПУ - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Для боротьби з цим злочинним світом потрібен відповідний закон. Я маю надію, що новий склад ВР України ухвалить закон, що посилить відповідальність, і завдяки цьому "злодії в законі", лідери злочинних угрупувань та їхня зграя будуть усілякими шляхами уникати нашої країни", - написав Аброськін.

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Він зазначив, що "саме завдяки підтримці "злодіїв у законі", а також лідерів злочинних угруповань, які діяли на той час на території АР Крим, на початковому етапі були організовані блокування та захоплення наших військових частин".

"Чому їм це вдалося? Тому що вони були всюди: і у Верховної Раді АРК, і в Уряді, і в правоохоронних органах АР Крим", - додав Аброськін.

За його словами, недооцінювати "злодіїв у законі" та організовану злочинність не можна й сьогодні.

""Злодії в законі" та лідери злочинних угруповань зараз зміцнили свої позиції - вони беруть активну участь у всіх процесах життєдіяльності країни, їхні представники за останній час інтегрувалися у всі владні та правоохоронні структури нашої країни. Це вже не "вори" минулого століття, це керівники мафіозних кланів, сфера їхнього злочинного впливу розповсюджується від контролю за збором грошей, отриманих злочинцями за скоєння звичайних розбійних нападів, заволодінь автомобілями, і до контролю у сфері енергетики, видобутку природних ресурсів нашої країни", - уточнив Аброськін.

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Він повідомив, що країни Євросоюзу, США, Великої Британії, захищаючи свої країни, закрили двері для "злодіїв у законі" і лідерів злочинних угруповань.

"Навіть Росія посилила відповідальність, і лише Україна залишається їхнім останнім європейським "форпостом-притулком", країною, де вільно почуваються "злодії в законі". Їхня кількість, тих, хто прибувають з РФ та інших пострадянських країн, з кожним роком збільшуються, і це вже загроза для національної безпеки нашої країни", - зазначив перший заступник голови НПУ.

Саме завдяки підтримці злодіїв у законі РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін 01
Саме завдяки підтримці злодіїв у законі РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін 02
Саме завдяки підтримці злодіїв у законі РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін 03
Саме завдяки підтримці злодіїв у законі РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143969
 
   
 Топ коментарі
 
Август 21st, 2019
Проклятые бариги, верните злочинний Роттердам+!!

Так вот, гляди, собачка, какая хуйня. Боооольшая. Вчера уЗеленского собрались на срочное совещание по энергетическим вопросам, потому что, как внезапно выяснилось, в Украине сложилась критическая ситуация с поставками угля, запасы есть, но совсем мизерные, их хватит всего лишь до октября. Для понимания масштабов проблемы: Украина загружает на склады около 50 тысяч тонн в день. А расходует 73 тысячи тонн. Вот и приходится срочно решать, где и по какой цене закупать уголь, абы не вымерзли зимой на радость балалайкам.

Но это ладно, бывали у нас и покруче критические ситуации. А вот теперь начинается самое веселое. Внезааааапно, как выяснилось на совещании, покупка угля по формуле Роттердам+ на сегодняшний день является…. тыдыщ! - самой выгодной для нас. Потому что цена по ней самая низкая, 1700 грн за тонну. Можно, конечно, психануть и покупать в Колумбии, но там уже по 1900 грн за тонну.

Но позвольте, спросите вы, а как же громкое, резонансное, скандальное дело по Роттердам+, которое ведут НАБУ и САП, оценивают ущерб от формулы в 19 миллиардов и даже взяли кого-то там крепенько за дупу по этому поводу? А хрен его знает, отвечу вам я. Но я буду очень громко смеяться, если уже новое правительство решит закупать уголь именно по формуле Роттердам+. И смотреть через сварочные окуляры, как будут до дыма из-под рейтузов ерзать по скамейке Сытник и Холодницкий.

Попкорн не лезет, семки тоже, буду есть кавун и плеваться косточками. Проклятые бариги.
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Воры в законе" и лидеры преступных группировок сейчас укрепили свои позиции - они принимают активное участие во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители за последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны Источник: https://censor.net.ua/n3143969

Спасибо Петру Алексеевичу за охренительные реформы
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какие реформы петра алексеевича в феврале-марте 2014 при оккупации крыма?
ты когда вот так поешь,ты сама себя слышишь? Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3907
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то, що кучма у них за воділу--мабуть усі знають, а от ким у них пуйло ?
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Все почалось з Іосіфа Сраліна, фахового урки, що обносив банки.
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- Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом о клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом.- Дожились! -- сказал он сардонически и выдернул из подмышки перышко.(с)
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Я удивляюсь, когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки - я не удивляюсь... (Исак Эмануилович).
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Воры в законе" и лидеры преступных группировок сейчас укрепили свои позиции - они принимают активное участие во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители за последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны Источник: https://censor.net.ua/n3143969

Спасибо Петру Алексеевичу за охренительные реформы
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Меркель спасибо скажи.
Как там у вас в Германии с ворами в законе?
Американские порядки вам не нравятся.
Ничего Трампушка вам вдует.
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Пиндоска, патрет ***** целуешь регулярно?
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По вопросу застарелого петралексеича обращайся к проктологу
Вылечит

а зоодно помой голову от вошів і тараканів Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 9865
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русскіє воші очєнь трудно вивєсті, особєнно из вати...
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какие реформы петра алексеевича в феврале-марте 2014 при оккупации крыма?
ты когда вот так поешь,ты сама себя слышишь? Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3907
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Сказал обладатель новой))
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А щодо її коментаря від вас нічого Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3473 В спам ваш висер.
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Так у пепы с плахотнюком к примеру, дружба, контрабанда сигарет, спирта, совместный бизнес. Вон их "крёстный папа" Лункашу три дня назад коньки откинул (самоубийство типа ага). А на схемах Лункашу пепа свой кусок оторвал ой какой))) Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 3601

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НКВД-КГБ тоже из уголовников:котовский,сталин и пр. пр.Кликухи,грабежи,убийства.Для кацапья это вообще образ жизни.Поэтому связка КГБ-воры очень устойчива и одно в другое переливается
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не секрет, що ВСЯ організована злочинність совка перебувала і надалі є під гебешним контролем
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не дадут господину надеть белий клиф ...
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І головний злодій це путін, хоча невідомо яка саме путінська копія приймала рішення Именно благодаря поддержке "воров в законе" РФ удалось оккупировать Крым, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9995
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Август 21st, 2019
Проклятые бариги, верните злочинний Роттердам+!!

Так вот, гляди, собачка, какая *****. Боооольшая. Вчера уЗеленского собрались на срочное совещание по энергетическим вопросам, потому что, как внезапно выяснилось, в Украине сложилась критическая ситуация с поставками угля, запасы есть, но совсем мизерные, их хватит всего лишь до октября. Для понимания масштабов проблемы: Украина загружает на склады около 50 тысяч тонн в день. А расходует 73 тысячи тонн. Вот и приходится срочно решать, где и по какой цене закупать уголь, абы не вымерзли зимой на радость балалайкам.

Но это ладно, бывали у нас и покруче критические ситуации. А вот теперь начинается самое веселое. Внезааааапно, как выяснилось на совещании, покупка угля по формуле Роттердам+ на сегодняшний день является…. тыдыщ! - самой выгодной для нас. Потому что цена по ней самая низкая, 1700 грн за тонну. Можно, конечно, психануть и покупать в Колумбии, но там уже по 1900 грн за тонну.

Но позвольте, спросите вы, а как же громкое, резонансное, скандальное дело по Роттердам+, которое ведут НАБУ и САП, оценивают ущерб от формулы в 19 миллиардов и даже взяли кого-то там крепенько за дупу по этому поводу? А хрен его знает, отвечу вам я. Но я буду очень громко смеяться, если уже новое правительство решит закупать уголь именно по формуле Роттердам+. И смотреть через сварочные окуляры, как будут до дыма из-под рейтузов ерзать по скамейке Сытник и Холодницкий.

Попкорн не лезет, семки тоже, буду есть кавун и плеваться косточками. Проклятые бариги.
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УГОЛЬ ПРОДАЮТ НАСЕЛЕНИЮ ПО 6500-6700 за тонну.Это якобы антрацит,хотя откуда ему взяться.Пламенный на 1000-1500 дешевле.Основной вопрос всяких ротердамов ЭТО ВОПРОС ПРОЗРАЧНОСТИ
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смотри рошеносрань, 1700 за тонну угля это около 70-90 коп/квт-ч уже с адекватной прибылью, объясни врун каким образом партнерам рошено-ахмет страна платила 1,80 грн ???
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Да ничего с Сытником,холодницким и трубой ничего не будет! Ибо они по заданию офиса президента СПЕЦИАЛЬНО делают топливный коллапс!!!Во первых это позволит зимой обьявить(и снять) в "холодо генациде" целую кучу нелюбимых мэров городов,типа Кличка и Филатова!!!И во вторых обьявленный "холодогеноцид" даст возможность,снять блокаду с ОРДЛО и закупать уголь у них на прямую!Как видиш,хитрые евреи всё просчитали,до миллиметра!
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а че пацанам очи заклеили Именно благодаря поддержке "воров в законе" РФ удалось оккупировать Крым, - Аброськин - Цензор.НЕТ 991 переловить отправить на учебу в трускавец в народное хозяйство !
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В Украине было голосование в ВР за усиление ответственности,но Ляшко,Опозиционный блок И Порошенко не проголосовали за этот закон
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Ну да, а нарид был против Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5450
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Мне интересно с каких это пор они так решили и почему.
Как не послушаешь крымчанина и донбасянина и так хорошо они жили не делили людей на украинцев и русских.
И тут раз и как заверещат : мы русские.
Неужели порошенко виноват?
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Кримнаші ніколи не визнавали себе Україною. Коли Ющ балотувався в прези і поїхав на Крим агітувати, там йому сказали чемодан-вокзал-Украина.
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Кто такие эти крымнаш?
Всякое гавно совково коммунистическое которому Кучма отдал Крым на разграбление?
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В частности виновники вся цепочка презов от Кравчука до яныка , ну а на Пита народ возлогал надежды,в смысле улучшения благосостояния и реформ, реформы провалены, жить многим стало хуже,отсюда и победа , далёкого от политики Зеленского как безвыход,да уж Кеннеди нам не светит ,потому как таких просто в верхних слоях власти не существует ,а жаль
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Когда развалился совок крымские татары начали возвращаться в Крым.
Кучмо специально ставили им палки в колеса.
Вместо того что бы дать им бесплатно землю как народу оттуда депортированному землю раздали гавну которое ее только грабит.
Естественно что это гавно будет цепляться за всякие соломенки что бы продолжать грабить.
Земля должна принадлежать тому народу который исторически на ней живет.а не временщикам.
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Согласен потому и пишу, что каждый до включая яныка внёс свой отрицательный вклад
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легче всего списать свои ошибки, просчеты, а иногда несмелость (чтобы не сказать трусость) и бессилие (я за генштаб и руководство страны) на кого-то еще... по фиг кого...
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А потім нічого не робити, окрім критики папєрєдніка.
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Оце й було проблемою Порошенка, бо у 2014 всі ПЯТЬ ТИСЯЧ попередників на чолі з Главуркою, втекли на россію...
Ну, а тепер коли вони повертаються, у Зєлєнского бонус - АЖ ДВІ КОМАНДИ попередніков.

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А у чому був винен Києв?
Що Міністром оборони, урка Янукович поставив громадянина РФ Павла Лазарєва, який за роки знаходження на цій посаді розвалив армію України?
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Дякую за виправлення.
Там тих козлорилих стільки було...а перед Лєбєдєвим був же такий самий русскій ***** Саламатін, але він був настільки тупий, що навіть розвалювати толком не міг, тому його поміняли, на більш толкового Лєбєдєва...
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Першим указом Міністра лєбєдєва було припинення робіт по "Сапсану" , нинішній "Грім" , в кінці була повна ліквідація військкоматів , навіть знищив частину баз . Але до 14 не встиг .
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Ну если называть "ворами в законе" ментов, то да, это правда. То же и на Донбассе было.
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А кто им вольготную жизнь в Украине слелал этим самым "ворам в законе", что они со всего бывшего СыСыСэРа в Украину жить переехали? Так же путен вмноват в том?
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Ты хочешь, чтоб порохоботы сейчас стали угадывать? Так, все равно, не угадают))
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Ну хрен его знает. Вроде бы борьба с организованной преступностью это прерогатива МВД, но ведь МВД возглавляет друг Зели и Бени-Арсен Аваков, так что даже не знаю что сказать. И если бы Аваков и его МВД были заинтересованы в принятии закона, что мешало Авакову прислать в день голосования под ВР своих шестерок из "Нацкорпуса", они так браво бегали как сайгаки за петюней перед президентскими выборами по всей Украине.
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А та що кримінальна мерзота проникла скрізь і сама проти себе голосувати не дасть .
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И давно Аваков стал "другом Зели и Бени"? Или он был целых 5 лет другом потроха? И только к концу каденции порохатого, между ними пробежала черная кошка...
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Ну, относительно того, что 5 лет Аваков был другом пороха, ты не перегибай. Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 7714 Я думаю, как минимум со времен "рюкзачков Авакова" они друзьями не являлись.
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Правильно, со времен рюкзачков, аккурат под конец срока свыначолого..И то, что они были дружбанами ты не отрицаешь, так где же я перегибаю?
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"под конец срока свыначолого"

Перед тем как писать что-то изучи матчасть.

У лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ України (МВС) уклало договори з ТОВ «Дніпровенд» про закупівлю 5 тисяч рюкзаків вартістю 14,49 мільйона гривень (2898 грн за штуку) та з ФОП Плигачов про закупівлю 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн гривень (2100 грн за штуку).
На момент перемоги у тендері на виготовлення рюкзаків у самому МВС уже майже рік тривало розслідування діяльності «Дніпровенд» як конвертаційного центру, що не завадило чиновникам переказати цій юридичній особі бюджетні кошти.
У червні 2015 року вийшов репортаж Романа Бочкали про те, що рюкзаки було придбано за завищеними цінами через підприємства, підконтрольні родині Арсена Авакова.
В липні 2015 року Генеральною прокуратурою України було відкрито кримінальне провадження за цією справою. Тодішній генпрокурор Віктор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу Національному антикорупційному бюро України (НАБУ)Если ты считаешь июнь 2015 года (Порошенко президентом стал в июне 2014) "под конец срока", то ты какая-то странная
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дивує те, що ---після бою .махають руками...час минув..дивіться вперед..а не шукайте в дупі дирку
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час минув, а всьо те же на манєже, а бій, ще тільки розпочинається...
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Лучше всех сделал Саакашвили - в Грузии приняли закон, что если если "вор в законе" подтверждает свое "звание" - то уголовная ответственность и срок. А отказаться от звания для него - потеря авторитета и опускание в шестерки. Вот они и начали уезжать.
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И придумывать ничего самим не надо, уже все придумано до нас. Было бы желание и политическая воля.
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Их отпетушили.Многих на крытке шваброй.
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Окупувати Крим вдалося завдяки нерішучості нашої влади
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Какой еще вашей влады?
Та которая сбежала в Моцкву а теперь возвращается?
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Ні,то не моя.Тої яка була до коронації Клоуна,шо ніпанятно?
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Это ты про Турчинова который в те дни сидел в здании ВР и боялся высадки десанта?
Кто тогда защищал власть?
Ну кроме людей с майдана?
Где были эти дармоеды?
Милиция ( на тот момент она так называлась) ВСУ и прочие?
Я тебе скажу.
Они сидели под столом а на столе стоял каравай и лежал кокошник.
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Про Турчинова зокрема, який засцав брати все на себе
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Ты не слышишь что тебе говорят чудило?
В феврале 2014 даже милиция Киева ему не подчинялась.
А ты наполеон Крым как защищать собирался?
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Розкажу тобі,пане стратєг. Треба було взяти тих,хто здатен виконувати накази,і займатись,а не дзвонити гейропейським партнерам. А наполеон-це торт
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Это кого?
Ты знаешь сколько у нас километров совместной с рашей границы?
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тебе наприклад,ти зміг би закрити кілометрів сто один
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Давно назріле питання. В Донецьку в 2014р., саме криміналітет при потуранні мвд та сбу, кров'ю подавив виступи прихильників України!
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а кстати да...я помню, как приехавшего тогда в Крым Геннадия Балашова, лидера партии 5.10, отловил какой-то криминальный армян с соплеменниками и целый день избивал и насиловал... Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін - Цензор.НЕТ 7516
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"Воры в законе" и лидеры преступных группировок сейчас укрепили свои позиции"

стоит заметить что укрепили при ручном кремлевском клоуне из кривбаса
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А як там на рахунок сб ,мвс і армії ? . Яка їх роль в окупації ? .
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Відсоток зрадників в Криму:
ВСУ - 74,7%;
НГУ - 54%;
ДПС -70,6%;
СБУ - 85%;
УДО - 96,2%.
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командир(главнокомандующий) обязан отдать приказ. тогда отвечают те кто его не выполнили. если страну предал и. о. президента, что оставалось делать рядовым которых гнойный пастор продал *****? теперь эта **** рисует проценты. пожизненно с конфискацией
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мусор брешет, Воры виноваты у него,
а судейская падаль, опг мвд и сбу с прокуратурой
у Воров на пабигушках ?
мрази мусорские продали людей *****
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Он забыл про спайку бандитов с ментами. Выпячивая воров в законе, АБр хочет снять вину с себя и своих соучастников .
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Він тобі не був біля керма , "Але ............................."
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мало того, что криминал способствовал аннексии крыма и донбасса, ты удивишься, но и в захвате власти мвд.)))
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Михо подавал закон про "воров в законе" где-то в 15-м году, рошеноворы успешно его провалили, "патриоты" млин
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У власти в это время был вор в законе или лидер преступной группировки?

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Сдали Крым теперь ищут оправдание
Помню слова ,,пастора ,, мы мирным путём верхнем Крым
Есть воинский устав
При нарушении границ в/ч
Предупредительный выстрел --- потом на поражение
И никаких разборок /а поощрение /
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Пастор был единственным кто настаивал тогда на военной операции.
Распечатка заседания СНБО чётко показала кто есть кто.
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хватит гною. он был главнокомандующим. где приказ??????????????????
гнойный пастор продал крым. ищите его в панамских офшорах
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Це Атброськін хизується, себе він теж до авторитетів зараховує
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Нічого нового в методах гебні немає. Руками криміналу здійсьнювавлась вся приватизація після розпаду совка. Ті хто виконував це давно вже вбиті, як доречі і зараз на Донбасі. Всих хто знав як все починалось ***** вже зарив в землю.
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