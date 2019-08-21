 Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін

Про це у Facebook повідомив перший заступник глави НПУ - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.
"Для боротьби з цим злочинним світом потрібен відповідний закон. Я маю надію, що новий склад ВР України ухвалить закон, що посилить відповідальність, і завдяки цьому "злодії в законі", лідери злочинних угрупувань та їхня зграя будуть усілякими шляхами уникати нашої країни", - написав Аброськін.
Він зазначив, що "саме завдяки підтримці "злодіїв у законі", а також лідерів злочинних угруповань, які діяли на той час на території АР Крим, на початковому етапі були організовані блокування та захоплення наших військових частин".
"Чому їм це вдалося? Тому що вони були всюди: і у Верховної Раді АРК, і в Уряді, і в правоохоронних органах АР Крим", - додав Аброськін.
За його словами, недооцінювати "злодіїв у законі" та організовану злочинність не можна й сьогодні.
""Злодії в законі" та лідери злочинних угруповань зараз зміцнили свої позиції - вони беруть активну участь у всіх процесах життєдіяльності країни, їхні представники за останній час інтегрувалися у всі владні та правоохоронні структури нашої країни. Це вже не "вори" минулого століття, це керівники мафіозних кланів, сфера їхнього злочинного впливу розповсюджується від контролю за збором грошей, отриманих злочинцями за скоєння звичайних розбійних нападів, заволодінь автомобілями, і до контролю у сфері енергетики, видобутку природних ресурсів нашої країни", - уточнив Аброськін.
Він повідомив, що країни Євросоюзу, США, Великої Британії, захищаючи свої країни, закрили двері для "злодіїв у законі" і лідерів злочинних угруповань.
"Навіть Росія посилила відповідальність, і лише Україна залишається їхнім останнім європейським "форпостом-притулком", країною, де вільно почуваються "злодії в законі". Їхня кількість, тих, хто прибувають з РФ та інших пострадянських країн, з кожним роком збільшуються, і це вже загроза для національної безпеки нашої країни", - зазначив перший заступник голови НПУ.
Спасибо Петру Алексеевичу за охренительные реформы
Как там у вас в Германии с ворами в законе?
Американские порядки вам не нравятся.
Ничего Трампушка вам вдует.
Вылечит
а зоодно помой голову от вошів і тараканів
ты когда вот так поешь,ты сама себя слышишь?
Проклятые бариги, верните злочинний Роттердам+!!
Так вот, гляди, собачка, какая *****. Боооольшая. Вчера уЗеленского собрались на срочное совещание по энергетическим вопросам, потому что, как внезапно выяснилось, в Украине сложилась критическая ситуация с поставками угля, запасы есть, но совсем мизерные, их хватит всего лишь до октября. Для понимания масштабов проблемы: Украина загружает на склады около 50 тысяч тонн в день. А расходует 73 тысячи тонн. Вот и приходится срочно решать, где и по какой цене закупать уголь, абы не вымерзли зимой на радость балалайкам.
Но это ладно, бывали у нас и покруче критические ситуации. А вот теперь начинается самое веселое. Внезааааапно, как выяснилось на совещании, покупка угля по формуле Роттердам+ на сегодняшний день является…. тыдыщ! - самой выгодной для нас. Потому что цена по ней самая низкая, 1700 грн за тонну. Можно, конечно, психануть и покупать в Колумбии, но там уже по 1900 грн за тонну.
Но позвольте, спросите вы, а как же громкое, резонансное, скандальное дело по Роттердам+, которое ведут НАБУ и САП, оценивают ущерб от формулы в 19 миллиардов и даже взяли кого-то там крепенько за дупу по этому поводу? А хрен его знает, отвечу вам я. Но я буду очень громко смеяться, если уже новое правительство решит закупать уголь именно по формуле Роттердам+. И смотреть через сварочные окуляры, как будут до дыма из-под рейтузов ерзать по скамейке Сытник и Холодницкий.
Попкорн не лезет, семки тоже, буду есть кавун и плеваться косточками. Проклятые бариги.
Как не послушаешь крымчанина и донбасянина и так хорошо они жили не делили людей на украинцев и русских.
И тут раз и как заверещат : мы русские.
Неужели порошенко виноват?
Всякое гавно совково коммунистическое которому Кучма отдал Крым на разграбление?
Кучмо специально ставили им палки в колеса.
Вместо того что бы дать им бесплатно землю как народу оттуда депортированному землю раздали гавну которое ее только грабит.
Естественно что это гавно будет цепляться за всякие соломенки что бы продолжать грабить.
Земля должна принадлежать тому народу который исторически на ней живет.а не временщикам.
Ну, а тепер коли вони повертаються, у Зєлєнского бонус - АЖ ДВІ КОМАНДИ попередніков.
Що Міністром оборони, урка Янукович поставив громадянина РФ Павла Лазарєва, який за роки знаходження на цій посаді розвалив армію України?
Там тих козлорилих стільки було...а перед Лєбєдєвим був же такий самий русскій ***** Саламатін, але він був настільки тупий, що навіть розвалювати толком не міг, тому його поміняли, на більш толкового Лєбєдєва...
Перед тем как писать что-то изучи матчасть.
У лютому 2015 року Міністерство внутрішніх справ України (МВС) уклало договори з ТОВ «Дніпровенд» про закупівлю 5 тисяч рюкзаків вартістю 14,49 мільйона гривень (2898 грн за штуку) та з ФОП Плигачов про закупівлю 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн гривень (2100 грн за штуку).
На момент перемоги у тендері на виготовлення рюкзаків у самому МВС уже майже рік тривало розслідування діяльності «Дніпровенд» як конвертаційного центру, що не завадило чиновникам переказати цій юридичній особі бюджетні кошти.
У червні 2015 року вийшов репортаж Романа Бочкали про те, що рюкзаки було придбано за завищеними цінами через підприємства, підконтрольні родині Арсена Авакова.
В липні 2015 року Генеральною прокуратурою України було відкрито кримінальне провадження за цією справою. Тодішній генпрокурор Віктор Шокін передав його за підслідністю військовій прокуратурі, а від квітня 2016 ГПУ передала справу Національному антикорупційному бюро України (НАБУ)Если ты считаешь июнь 2015 года (Порошенко президентом стал в июне 2014) "под конец срока", то ты какая-то странная
Та которая сбежала в Моцкву а теперь возвращается?
Кто тогда защищал власть?
Ну кроме людей с майдана?
Где были эти дармоеды?
Милиция ( на тот момент она так называлась) ВСУ и прочие?
Я тебе скажу.
Они сидели под столом а на столе стоял каравай и лежал кокошник.
В феврале 2014 даже милиция Киева ему не подчинялась.
А ты наполеон Крым как защищать собирался?
Ты знаешь сколько у нас километров совместной с рашей границы?
стоит заметить что укрепили при ручном кремлевском клоуне из кривбаса
ВСУ - 74,7%;
НГУ - 54%;
ДПС -70,6%;
СБУ - 85%;
УДО - 96,2%.
а судейская падаль, опг мвд и сбу с прокуратурой
у Воров на пабигушках ?
мрази мусорские продали людей *****
Помню слова ,,пастора ,, мы мирным путём верхнем Крым
Есть воинский устав
При нарушении границ в/ч
Предупредительный выстрел --- потом на поражение
И никаких разборок /а поощрение /
Распечатка заседания СНБО чётко показала кто есть кто.
гнойный пастор продал крым. ищите его в панамских офшорах