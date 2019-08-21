 Саме завдяки підтримці "злодіїв у законі" РФ вдалося окупувати Крим, - Аброськін

Про це у Facebook повідомив перший заступник глави НПУ - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Для боротьби з цим злочинним світом потрібен відповідний закон. Я маю надію, що новий склад ВР України ухвалить закон, що посилить відповідальність, і завдяки цьому "злодії в законі", лідери злочинних угрупувань та їхня зграя будуть усілякими шляхами уникати нашої країни", - написав Аброськін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Злодія в законі на прізвисько Куцу затримали в Києві. ВIДЕО

Він зазначив, що "саме завдяки підтримці "злодіїв у законі", а також лідерів злочинних угруповань, які діяли на той час на території АР Крим, на початковому етапі були організовані блокування та захоплення наших військових частин".

"Чому їм це вдалося? Тому що вони були всюди: і у Верховної Раді АРК, і в Уряді, і в правоохоронних органах АР Крим", - додав Аброськін.

За його словами, недооцінювати "злодіїв у законі" та організовану злочинність не можна й сьогодні.

""Злодії в законі" та лідери злочинних угруповань зараз зміцнили свої позиції - вони беруть активну участь у всіх процесах життєдіяльності країни, їхні представники за останній час інтегрувалися у всі владні та правоохоронні структури нашої країни. Це вже не "вори" минулого століття, це керівники мафіозних кланів, сфера їхнього злочинного впливу розповсюджується від контролю за збором грошей, отриманих злочинцями за скоєння звичайних розбійних нападів, заволодінь автомобілями, і до контролю у сфері енергетики, видобутку природних ресурсів нашої країни", - уточнив Аброськін.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Кримінального авторитета затримали на Прикарпатті під час вимагання $70 тис. від підприємця, - СБУ. ФОТО

Він повідомив, що країни Євросоюзу, США, Великої Британії, захищаючи свої країни, закрили двері для "злодіїв у законі" і лідерів злочинних угруповань.

"Навіть Росія посилила відповідальність, і лише Україна залишається їхнім останнім європейським "форпостом-притулком", країною, де вільно почуваються "злодії в законі". Їхня кількість, тих, хто прибувають з РФ та інших пострадянських країн, з кожним роком збільшуються, і це вже загроза для національної безпеки нашої країни", - зазначив перший заступник голови НПУ.







