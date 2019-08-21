 Зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбувається в Мінську, - МЗС Білорусі

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У Мінську розпочали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

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