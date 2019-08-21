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 Політика України
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 Зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбувається в Мінську, - МЗС Білорусі

У Мінську в середу розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"У Мінську розпочали свою роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

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Зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу відбувається в Мінську, - МЗС Білорусі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143968
 
 
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а смысл, если обстрелы и ранения каждый день?????????((((((((((((((
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Будут решать медалью или орденом награждать орков за безнаказанное убийство украинских воинов..
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"В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3143968
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Якщо у статті нема подробиць і питань, які розглядають, то вся ця інформація нічого не варта.
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и еще бы список представителей...от всех сторон...ну, чтоб понимать уровень
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Дійсно, бо тоді ми би зрозуміли про що мова. Переконання Кучми і Медведчука ми знаємо...
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а ті ...повноважні чи просто важні представники (кого?чого?) є звичайними пішаками, чи пішаками з вухами (аби хоть щось почути )
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Кінцевими бенефіціарами перемовин є путін і Коломойський.
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хто входить в трьох сторонню групу..?
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