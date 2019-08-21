 Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу ТРК Україна.
"На мою думку, вся справа - це форма помсти з боку пана Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП", - сказав він.
"Чому Коломойський здійснює такий тиск на незалежного регулятора? Відомо, що він є власником великих споживачів електроенергії, а саме - феросплавних заводів, збагачувальних підприємств. Вони не модернізовані, мають велику енергоємність. І він за період дії прозорого ринкового ціноутворення мав недоотриманий прибуток", - зазначив Дмитро Вовк.
За словами Вовка, в Україну він планує повернутися, щойно припиниться необ'єктивне слідство.
Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.
Проклятые бариги, верните злочинний Роттердам+!!
Так вот, гляди, собачка, какая хэ. Боооольшая. Вчера уЗеленского собрались на срочное совещание по энергетическим вопросам, потому что, как внезапно выяснилось, в Украине сложилась критическая ситуация с поставками угля, запасы есть, но совсем мизерные, их хватит всего лишь до октября. Для понимания масштабов проблемы: Украина загружает на склады около 50 тысяч тонн в день. А расходует 73 тысячи тонн. Вот и приходится срочно решать, где и по какой цене закупать уголь, абы не вымерзли зимой на радость балалайкам.
Но это ладно, бывали у нас и покруче критические ситуации. А вот теперь начинается самое веселое. Внезааааапно, как выяснилось на совещании, покупка угля по формуле Роттердам+ на сегодняшний день является…. тыдыщ! - самой выгодной для нас. Потому что цена по ней самая низкая, 1700 грн за тонну. Можно, конечно, психануть и покупать в Колумбии, но там уже по 1900 грн за тонну.
Но позвольте, спросите вы, а как же громкое, резонансное, скандальное дело по Роттердам+, которое ведут НАБУ и САП, оценивают ущерб от формулы в 19 миллиардов и даже взяли кого-то там крепенько за дупу по этому поводу? А хрен его знает, отвечу вам я. Но я буду очень громко смеяться, если уже новое правительство решит закупать уголь именно по формуле Роттердам+. И смотреть через сварочные окуляры, как будут до дыма из-под рейтузов ерзать по скамейке Сытник и Холодницкий.
Попкорн не лезет, семки тоже, буду есть кавун и плеваться косточками. Проклятые бариги.
Тётя Роза
@Anakoyher
·50 мин
Прочла, что кортеж Зеленского состоит из 26-ти велосипедов.
Ой, дура я старая...
Не велосипедов, конечно, а бронированных лимузинов и джипов.
А что тут такого? Ведь мы «Сделали это вместе!».
7 грудня, 2018 10.25 |
Провал з експертизою в НАБУ спробують компенсувати чимось гучним і скандальним, вважає член наглядової ради Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.→
https://gordonua.com/ukr/tags/artem-sytnik/p7.html
Економічну обґрунтованість і законність формули "Роттердам плюс" підтвердив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ).
Європейська асоціація вугілля та лігніту Euracoal також зробила висновок, що використання формули "Роттердам плюс" українською владою було обґрунтованим підходом.
https://gordonua.com/ukr/news/money/sprava-rotterdam-pljus-mozhe-pohovati-kar-jeru-sitnika-politolog-kulik-735950.htm
Я, он, нижче в 21.08.2019 13:55 ссилі навів... Але зебілам фіг що доведеш...
''Роттердам+'' обеспечивает самую низкую цену угля - озвучены итоги совещания президента и НАБУ 21 августа 2019, 08:32 -
Оказалось, что сейчас выгодно покупать или в Колумбии по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +", по которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов"
Российский журналист Аркадий Бабченко отреагировал на сообщение в Facebook: "Но позвольте... А как же так... Ведь Роттердам+... Барыги... Тарифы... Наживаются... Отличный инсайд".
https://www.dialog.ua/business/187195_1566365203
С небольшими добавками. Не просто он сам, а еще 8%-е порохоботовские осколки вклинились в этот вой.
А будет так. Интерпол вынимает этого Вовка из какой-то страны, куда он в перепугу сбежал, пеленует, доставляет в Украину. И тут этот крикливый шоколадный мажор выдает с головой своего папика.
А то, что тут пытаются доказать, что роттердам+ это великое счастье, - так это типичная проплаченная отмазка криминала.
А в реальности Интерпол никого арестовывать и выдавать не будет т.к. состава преступления нет, дело явно политическое и высосано из пальца.
Пришли к выводу, что по Роттердаму+ уголь стоит дешевле всех остальных поставок.
Я так понимаю, что в офисе новоиспеченного президента сидит криминал, который занимается проплачеными отмазками?
Ну, вообще-то может быть.
Но тогда этого президента, который криминален, надо срочно выгонять и отдавать под суд, если следовать вашей логике.
''Роттердам+'' обеспечивает самую низкую цену угля - озвучены итоги совещания президента и НАБУ 21 августа 2019, 08:32 -
Оказалось, что сейчас выгодно покупать или в Колумбии по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +", по которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов"
Российский журналист Аркадий Бабченко отреагировал на сообщение в Facebook: "Но позвольте... А как же так... Ведь Роттердам+... Барыги... Тарифы... Наживаются... Отличный инсайд".
https://www.dialog.ua/business/187195_1566365203
Это 100% заговор массонов против бедного волчары! Который облагодетельствовал народ Украины своим Р+! И совершенно бесплатно!
Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) прослуховували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), тоді як саме в цьому суді розглядають справи, пов'язані з НАБУ, заявив у своєму Facebook віцепрезидент Світового конгресу українських юристів
Під час обшуку в Окружному адмінсуді Києва було пошкоджено сервер суду і вилучено матеріали справ, у яких фігурують Горбатюк та Ситник - адвокат
Тля, ну і методички у вас... Та викиньте їх в нужник, там їм місце! Втім, як і вам всім, зебілам...
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ.
Serg Marco
Ви хоч доганяєте, що формула "Р+", яку він запровадив - регулювала ціну електроенергії шляхом обмеження максимальних цін??? Ви знаєте, що на сьогодні оптово-ринкова ціна е/е в Україні - і саме завдяки формулі "Р+" -- приблизно 50 євро за МВт/годину з ПДВ, чи 0,05євро/квт/годину (1,4/1,7грн/квт/г при курсі гривні від 28 до 33грн за1євро; так мінявся курс на протязі року). Ви же платили і платите нині за спожиту е/е в своїх оселях від 0,90 до 1,68 грн/квт/г.!!! А підприємства України в першому півріччі ц.р. платили від 1,8 до 2,3 грн/квт/г.
Тим часом в Європі оптово-ринкова ціна електроенергії (в т.ч. для дом.господарств!!!, там нема різниці між населенням і промисловістю!) коливається від 10 євроцентів (Болгарія) до 28 євроцентів (Бельгія). У переважній більшості країн Європи ця ціна становить від 10 до 20 євроцентів за кВт/годину. Ви бачите різницю? Для дебілів: в два-чотири (і більше!) разів вище, ніж для українців! Порівняйте, прочитайте навіть матеріал з беніного ресурсу: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/skolko-platyat-v-es-za-gaz-i-***************---dannye-evrostata Або тут, оригінал: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180807-1
Ви хочете платити 2,8грн/квт/г при нинішньому курсі, як в Болгарії? Чи 3,5грн/квт/г, як в Польщі? Не хочете? А таки доведеться, від цього підвищення нікуди дітися!
А за те, що ви досі платите 1,68грн/квт/г - скажіть "спасибі" саме Дмитру Вовку та його формулі "Ротердам+"!!
- а в Украине цены выше чем в Европе! Барыги, зубажиння, ко-ко-ко!
приводишь им цены в Европе которые в 2-4 раза выше чем в Украине.
Зебилы: - а в Европе зарплаты выше! Вот СДЕЛАЙТЕ нам сначала европейские зарплаты а потом уже европейские цены!
отвечаешь - так чтоб водителю автобуса платить европейскую зарплату, надо сначала чтобы пассажиры платили за билетик европейскую цену.
- барыги, порохоботы, воровать меньше надо, ко-ко-ко, олигархов раскулачить отнять все и поделить ко-ко-ко!