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 Політика України
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Все про:Коломойський (503) Вовк (31) Антикорупційна прокуратура (948) Роттердам+ (28)

 Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк

Ексглава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк вважає, що справа про "Роттердам+" є помстою Ігоря Коломойського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу ТРК Україна.

"На мою думку, вся справа - це форма помсти з боку пана Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП", - сказав він.

"Чому Коломойський здійснює такий тиск на незалежного регулятора? Відомо, що він є власником великих споживачів електроенергії, а саме - феросплавних заводів, збагачувальних підприємств. Вони не модернізовані, мають велику енергоємність. І він за період дії прозорого ринкового ціноутворення мав недоотриманий прибуток", - зазначив Дмитро Вовк.

За словами Вовка, в Україну він планує повернутися, щойно припиниться необ'єктивне слідство.

Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відмовився заочно заарештувати ексглаву НКРЕКП Вовка, підозрюваного у справі "Роттердам+"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143965
 
   
 Топ коментарі
 
Не, оно "святое", на мощи его!
🤑
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теж мені секрет. але для 73 ва всьом вінават парашенка
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Это интересно.Цена угля, который продают украинские госшахты составляет 2,5 тыс. грн за тонну (при себестоимости 3,9 тыс. грн), цена угля по схеме "Роттердам+Донбасс" составляет 1 741 грн за тонну, уголь из Колумбии и США стоит 1 913 грн/т, из ЮАР - 1 811 грн/т. Уголь по схеме просто "Роттердам" составляет 1 275 грн/т.
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Август 21st, 2019
Проклятые бариги, верните злочинний Роттердам+!!

Так вот, гляди, собачка, какая хэ. Боооольшая. Вчера уЗеленского собрались на срочное совещание по энергетическим вопросам, потому что, как внезапно выяснилось, в Украине сложилась критическая ситуация с поставками угля, запасы есть, но совсем мизерные, их хватит всего лишь до октября. Для понимания масштабов проблемы: Украина загружает на склады около 50 тысяч тонн в день. А расходует 73 тысячи тонн. Вот и приходится срочно решать, где и по какой цене закупать уголь, абы не вымерзли зимой на радость балалайкам.

Но это ладно, бывали у нас и покруче критические ситуации. А вот теперь начинается самое веселое. Внезааааапно, как выяснилось на совещании, покупка угля по формуле Роттердам+ на сегодняшний день является…. тыдыщ! - самой выгодной для нас. Потому что цена по ней самая низкая, 1700 грн за тонну. Можно, конечно, психануть и покупать в Колумбии, но там уже по 1900 грн за тонну.

Но позвольте, спросите вы, а как же громкое, резонансное, скандальное дело по Роттердам+, которое ведут НАБУ и САП, оценивают ущерб от формулы в 19 миллиардов и даже взяли кого-то там крепенько за дупу по этому поводу? А хрен его знает, отвечу вам я. Но я буду очень громко смеяться, если уже новое правительство решит закупать уголь именно по формуле Роттердам+. И смотреть через сварочные окуляры, как будут до дыма из-под рейтузов ерзать по скамейке Сытник и Холодницкий.

Попкорн не лезет, семки тоже, буду есть кавун и плеваться косточками. Проклятые бариги.
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Тётя Роза

@Anakoyher

·50 мин

Прочла, что кортеж Зеленского состоит из 26-ти велосипедов.
Ой, дура я старая...
Не велосипедов, конечно, а бронированных лимузинов и джипов.
Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 1999А что тут такого? Ведь мы «Сделали это вместе!».
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Вовк сам понял, что сказал? Из штанишек не вырос и стал великим государственным деятелем благодаря Петру. Теперь из-за границы рассказывает о гонениях. Скоро себя объявит узником совести. Если такой белый и пушистый , то почему за границу съехал?
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Більше за всіх про плюс верещали зебіли
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твій нік - це скільки в тебе після оплати в комуналці всіх плюс-хотілок залишилось? Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 5834
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Ти такий же тупий як і цей валянок на кальосіках. Не вмієш написати щось креативне - не берись.

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Я думаю, Нафтохазу час відкрити збір коштів на смс 666 "на компенсацію зупинки транзиту" якраз і пригодяться твої 5коп.
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НАБУ отримало офіційну експертизу: формула "Роттердам плюс" обґрунтована - Корольчук
7 грудня, 2018 10.25 |
Провал з експертизою в НАБУ спробують компенсувати чимось гучним і скандальним, вважає член наглядової ради Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.→
https://gordonua.com/ukr/tags/artem-sytnik/p7.html
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Справа "Роттердам плюс" може поховати кар'єру Ситника - політолог Кулик
Економічну обґрунтованість і законність формули "Роттердам плюс" підтвердив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ).

Європейська асоціація вугілля та лігніту Euracoal також зробила висновок, що використання формули "Роттердам плюс" українською владою було обґрунтованим підходом.
https://gordonua.com/ukr/news/money/sprava-rotterdam-pljus-mozhe-pohovati-kar-jeru-sitnika-politolog-kulik-735950.htm
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Соя, а про найвищі в Європі відпускні ціни українських ТЕС нічо не пишуть? Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 3050
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тобі яке діло до відпускних цін? Як споживач ти отримуєш дешевше ніж в Європі, чого тобі ще?
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Як споживач товарів, в які закладена завищена ціна е\е?
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Кто сказал что завыщена? Для вас, люмпенов, все что не нахаляву - то "завыщена цена".
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завищена? каже зебіл...
Я, он, нижче в 21.08.2019 13:55 ссилі навів... Але зебілам фіг що доведеш...
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А також Волинець з незалежної ппофспілки вугільників стверджує,що дана Схема пограбування населення України була цілковито законною
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Павло Дудра,не оскорбляй преза и НАБУ

''Роттердам+'' обеспечивает самую низкую цену угля - озвучены итоги совещания президента и НАБУ 21 августа 2019, 08:32 -

Оказалось, что сейчас выгодно покупать или в Колумбии по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +", по которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов"

Российский журналист Аркадий Бабченко отреагировал на сообщение в Facebook: "Но позвольте... А как же так... Ведь Роттердам+... Барыги... Тарифы... Наживаются... Отличный инсайд".

https://www.dialog.ua/business/187195_1566365203
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Классика. Порохоботовский ворюга орет держи вора.
С небольшими добавками. Не просто он сам, а еще 8%-е порохоботовские осколки вклинились в этот вой.
А будет так. Интерпол вынимает этого Вовка из какой-то страны, куда он в перепугу сбежал, пеленует, доставляет в Украину. И тут этот крикливый шоколадный мажор выдает с головой своего папика.

А то, что тут пытаются доказать, что роттердам+ это великое счастье, - так это типичная проплаченная отмазка криминала.
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Так будет только в твоем сне, после которого тебя разбудят со словами "Вася, проснись, ты обоссался".
А в реальности Интерпол никого арестовывать и выдавать не будет т.к. состава преступления нет, дело явно политическое и высосано из пальца.
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Так вчера было совещание по вопросам энергетики в офисе президента, там же обсуждали и вопросы цен на уголь.
Пришли к выводу, что по Роттердаму+ уголь стоит дешевле всех остальных поставок.
Я так понимаю, что в офисе новоиспеченного президента сидит криминал, который занимается проплачеными отмазками?
Ну, вообще-то может быть.
Но тогда этого президента, который криминален, надо срочно выгонять и отдавать под суд, если следовать вашей логике.
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Танки клопів не давлять.Це про переслідування цього дрібного чоловічка Коломойським..
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Коли ти погань будеш сидіти, то можеш називати це як тобі заманеться, хоч помста, хоч винагорода від українського народу, за твої злочини проти нього..ПАДЛО СВИНОРИЛЕ. Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 9756 На нари суку з конфіскацією.
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Папрашу не аскарблять Преза и НАБУ!
''Роттердам+'' обеспечивает самую низкую цену угля - озвучены итоги совещания президента и НАБУ 21 августа 2019, 08:32 -

Оказалось, что сейчас выгодно покупать или в Колумбии по 1900 гривен за тонну, или... по схеме "Роттердам +", по которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело и оценивают ущерб от схемы в 19 миллиардов"

Российский журналист Аркадий Бабченко отреагировал на сообщение в Facebook: "Но позвольте... А как же так... Ведь Роттердам+... Барыги... Тарифы... Наживаются... Отличный инсайд".

https://www.dialog.ua/business/187195_1566365203
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А че так мелко - Беня.
Это 100% заговор массонов против бедного волчары! Который облагодетельствовал народ Украины своим Р+! И совершенно бесплатно!Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк - Цензор.НЕТ 9011
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ТРК Украина- Ахметов вор и бандит- шантаж Украины в 2014 году - украл недавно через Киевэнерго 700 миллионов грн , и после этого я должен верить подозреваемому ВОвк в причинении ущерба украинцам и Украине, который выступает на этом ТРК Украина.
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НАБУ прослуховувало суддів Окружного адміністративного суду Києва, який розглядає справи, пов'язані з НАБУ, нагадав віцепрезидент Світового конгресу українських юристів, старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.
Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) прослуховували розмови суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), тоді як саме в цьому суді розглядають справи, пов'язані з НАБУ, заявив у своєму Facebook віцепрезидент Світового конгресу українських юристів
Під час обшуку в Окружному адмінсуді Києва було пошкоджено сервер суду і вилучено матеріали справ, у яких фігурують Горбатюк та Ситник - адвокат
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Вы зачем мне спамите про НАБУ ? Новость совсем не о НАБУ, а о чиновнике из комиссии , которая была создана противозаконно ПАП, и который узаконил оплату товара с учетом составляющей транспортировки с Роттердама, которой и в помине не было .
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Зебіл, тля, НКРЄ-кп було створене ще 8 грудня 1994 року... Да, спочатку називалась "Національна комісія регулювання електроенергетики України"; потім - перейменовувалась в "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)"; і вже в 2014-му - "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)".

Тля, ну і методички у вас... Та викиньте їх в нужник, там їм місце! Втім, як і вам всім, зебілам...
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Не прошло и 100 дней после того как Зеленский стал Президентом, как новая власть заявила что?
1) Быстро войну не закончить, надо играть вдолгую.
2) Альтернативы Минскому формату нет.
3) Моряков освободить не выходит.
4) Чиновники что были в деле Свинарчуков - это профи, надо их оставить дальше работать в Укроборонпроме. И вообще о расформировании Укроборонпрома уже никто не говорит.
5) СБУ уже не надо лишать отделов К и отделов Е, и вообще избавлять от несвойственных им функций, если там сидит Баканов. А крышевание бизнеса сейчас исключительно правильное и патриотичное.
6) Тарифы для народа, на которых наживались олигархи снизить нельзя, надо повышать. Кроме конечно Ахметова и Коломойского, на их производство можно и подешевле продавать, причем в разы.
7) Роттердам+ - это самая выгодная формула закупки угля, решение предложенное сейчас удорожает стоимость угля, да и вообще его в стране дефицит, потому будем покупать почем дают, так как до этой жопы кто то при Зеленском довел страну за это лето.
8) Поднятийй зарплат учителям не будет, там вам Порошенко и так нормально зарплаты поднял.
9) То что мы набрались долгов за эти месяцы как дворовая собака блох - это перемога, хотя до этого за подобное наш президент сравнивал свою страну с проституткой.
10) Перемирие работает, а погибшие бойцы - это просто результат инцидентов.
Искренне восхищаюсь темпом реформ.

Serg Marco
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Не хочет Вовчара в Украину ехать.Не доверяет Пециной судебной рехформе и судьям.А Пэця так этой рехформой гордился.Что ж ты ссышь Вовчара.Цэ ж твий хозяин Пэтро цих судий до влады прызначав.Езжай к нам Вовчара,мы тебя не больно посудим.Может и оправдаем,если ты свого хозяина сдашь с потрохами.И Лерку Гонтареву не забудь с собой прихватить.Группой оно сподручней будет показания давать.
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Зебіли, а ви хоч доганяєте, в чому цього Вовка звинувачують?
Ви хоч доганяєте, що формула "Р+", яку він запровадив - регулювала ціну електроенергії шляхом обмеження максимальних цін??? Ви знаєте, що на сьогодні оптово-ринкова ціна е/е в Україні - і саме завдяки формулі "Р+" -- приблизно 50 євро за МВт/годину з ПДВ, чи 0,05євро/квт/годину (1,4/1,7грн/квт/г при курсі гривні від 28 до 33грн за1євро; так мінявся курс на протязі року). Ви же платили і платите нині за спожиту е/е в своїх оселях від 0,90 до 1,68 грн/квт/г.!!! А підприємства України в першому півріччі ц.р. платили від 1,8 до 2,3 грн/квт/г.

Тим часом в Європі оптово-ринкова ціна електроенергії (в т.ч. для дом.господарств!!!, там нема різниці між населенням і промисловістю!) коливається від 10 євроцентів (Болгарія) до 28 євроцентів (Бельгія). У переважній більшості країн Європи ця ціна становить від 10 до 20 євроцентів за кВт/годину. Ви бачите різницю? Для дебілів: в два-чотири (і більше!) разів вище, ніж для українців! Порівняйте, прочитайте навіть матеріал з беніного ресурсу: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/skolko-platyat-v-es-za-gaz-i-***************---dannye-evrostata Або тут, оригінал: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180807-1


Ви хочете платити 2,8грн/квт/г при нинішньому курсі, як в Болгарії? Чи 3,5грн/квт/г, як в Польщі? Не хочете? А таки доведеться, від цього підвищення нікуди дітися!

А за те, що ви досі платите 1,68грн/квт/г - скажіть "спасибі" саме Дмитру Вовку та його формулі "Ротердам+"!!
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с зебилами спорить бесполезно, типичные аргументы:
- а в Украине цены выше чем в Европе! Барыги, зубажиння, ко-ко-ко!
приводишь им цены в Европе которые в 2-4 раза выше чем в Украине.
Зебилы: - а в Европе зарплаты выше! Вот СДЕЛАЙТЕ нам сначала европейские зарплаты а потом уже европейские цены!
отвечаешь - так чтоб водителю автобуса платить европейскую зарплату, надо сначала чтобы пассажиры платили за билетик европейскую цену.
- барыги, порохоботы, воровать меньше надо, ко-ко-ко, олигархов раскулачить отнять все и поделить ко-ко-ко!
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