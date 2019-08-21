 Справа про "Роттердам+" - це форма помсти з боку Коломойського, - ексглава НКРЕКП Вовк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу ТРК Україна.

"На мою думку, вся справа - це форма помсти з боку пана Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП", - сказав він.

"Чому Коломойський здійснює такий тиск на незалежного регулятора? Відомо, що він є власником великих споживачів електроенергії, а саме - феросплавних заводів, збагачувальних підприємств. Вони не модернізовані, мають велику енергоємність. І він за період дії прозорого ринкового ціноутворення мав недоотриманий прибуток", - зазначив Дмитро Вовк.

За словами Вовка, в Україну він планує повернутися, щойно припиниться необ'єктивне слідство.

Нагадаємо, екскерівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.

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