 "Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", - посол

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.
"Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", - зазначив де Понсен.
Французький дипломат наголосив на незмінності позиції Парижа з підтримки суверенітету України і територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах. Така позиція, за словами де Понсена, ґрунтується на принципах міжнародного права.
Посол Франції підтвердив налаштованість його країни, яка головує в G7, продовжувати надавати підтримку і практичну допомогу в здійсненні реформ в Україні.
Зеркаль підкреслила особливу роль Франції як члена Нормандського формату у врегулюванні конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією.
противоположное. Впрочем,это всех касается.
Щоденники Анджея Бобковського, видані "Критикою", буквально відкрили мені очі на період окупації Франції, а точніше, період тотальної колаборації. Де Голль, макі і рух Опору були "десь там", але переважна маса французів тихенько жила собі, пристосувавшись...
ми вже зникли з міжнародної політики.
Які преференції отримати від рашки за вмовляння українців поступитись ?
мы в курсе, что ...
лидер Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал риторику, которая показывает смену курса его страны в сторону Кремля.
Так, в своей речи он назвал Российскую Федерацию европейским государством, а Украину - раздражителем, имея в виду войну на Донбассе, которая мешает нормализовать отношения между Евросоюзом и страной-агрессором.
Особливо " значимо" це звучить після потуг Франції по повернення Москви в ПАСЄ та G7. Ось Вам і Франція, ось Вам і демократія провідних держав світу!? Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників так званих демократичних держав! Франція прагне отримати доступ до російських ринків збуту сировини і паливних ресурсів. Бабло не пахне. Це виглядає не дуже пристойно і принципи демократії, законності, справедливості ... почекають, вони тут не до місця.
Макрон "вірить в Європу від Ліссабона до Владивостока". Блажен, хто вірить. Його віруючі співвітчизники 79 років тому не дійшли згоди щодо оборони власної держави, навіть коли пав Дюнкерк. І з вірою здали власну столицю на 5, а усю країну на 13 день німецького вторгнення.