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 За кордоном
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Все про:G-7 (161) МЗС (1862) посол (545) Франція (765) Зеркаль (182) Понсен (2)

 "Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", - посол

Новопризначений посол Франції в Україні Етьєн де Монтень де Понсен вручив вірчі грамоти заступниці голови МЗС Олені Зеркаль.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

"Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", - зазначив де Понсен.

Французький дипломат наголосив на незмінності позиції Парижа з підтримки суверенітету України і територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах. Така позиція, за словами де Понсена, ґрунтується на принципах міжнародного права.

Посол Франції підтвердив налаштованість його країни, яка головує в G7, продовжувати надавати підтримку і практичну допомогу в здійсненні реформ в Україні.

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Зеркаль підкреслила особливу роль Франції як члена Нормандського формату у врегулюванні конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143963
 
 
 Топ коментарі
 
наша влада незабаром дійде до точки неповернення, коли ніхто нашої думкою не цікавитиметься.
ми вже зникли з міжнародної політики.
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Тобто Хранція міркує, як вигідніше продати Україну Пуйлу...
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Тобто Хранція міркує, як вигідніше продати Україну Пуйлу...
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А Порошенко не мечтал,а уверенно продавал Медведчуку и Куйлу,телеканалы успел "Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", - посол - Цензор.НЕТ 7419
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Я правильно Вас понял, что купленные Медведчуком ТВ каналы принадлежали лично Порошенко?
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Ох уж эта хранцузкая дипломатия. Улыбаться в глаза,а за спиной делать
противоположное. Впрочем,это всех касается.
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LulaLala‏ @LulaLala49 1 час назад

Щоденники Анджея Бобковського, видані "Критикою", буквально відкрили мені очі на період окупації Франції, а точніше, період тотальної колаборації. Де Голль, макі і рух Опору були "десь там", але переважна маса французів тихенько жила собі, пристосувавшись...
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Насправді Макрон хоче легко вирішити війну на Донбасі за рахунок України. Чи піде на такий сценарій нова влада?
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наша влада незабаром дійде до точки неповернення, коли ніхто нашої думкою не цікавитиметься.
ми вже зникли з міжнародної політики.
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Україну вже почали ігнорувати, бо дрібниць у зовнішній політиці не буває.
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Наприклад ?
Які преференції отримати від рашки за вмовляння українців поступитись ?
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Особенно, Франция преуспела в принуждении Украины к русскому миру!
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тогда Эммануэль Макрон ваш... таки Эмманюэль... еще та...
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Поэтому и мктина на G 8 пригласили(((((((((((( может хватит тут херню в уши заливать
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Ну как заява для зебобиков то сойдет...бальзам им на зелыные морды...
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А разве между Украиной и Францией есть какая то серьезная торговля и сотрудничество как например между Украиной и страной агрессором РФ?
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чисто дипломатичний прийом, ні про що, таке буває кожного дня в світі.
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"Франция уделяет большое внимание сотрудничеству с Украиной"

мы в курсе, что ...

лидер Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал риторику, которая показывает смену курса его страны в сторону Кремля.
Так, в своей речи он назвал Российскую Федерацию европейским государством, а Украину - раздражителем, имея в виду войну на Донбассе, которая мешает нормализовать отношения между Евросоюзом и страной-агрессором.
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В случае с недавними обнимашками с Х..лом президента Франции, нужно было отозвать посла Украины из Франции и начать консультации. А с этим послом необходимо было тянуть с вручением верительных грамот и вообще с согласием на вьезд в Украину. Пока жабоеды не будут уважать нашу страну. Задолбали все ноги вытирать . Мы не хуже всяких франций и германий.
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Вся эта современная западная дипломатия напоминает поведение "благочестивой" шл_хи: "Ах, как бы на х** сесть и юбочку не помять". Рашисты, когда полезли в Украины прекрасно это знали...
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"Франція приділяє велику увагу співпраці з Україною", сказав посол Франції.
Особливо " значимо" це звучить після потуг Франції по повернення Москви в ПАСЄ та G7. Ось Вам і Франція, ось Вам і демократія провідних держав світу!? Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників так званих демократичних держав! Франція прагне отримати доступ до російських ринків збуту сировини і паливних ресурсів. Бабло не пахне. Це виглядає не дуже пристойно і принципи демократії, законності, справедливості ... почекають, вони тут не до місця.
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Вірити кагуляру, це як "вірити" рашисту...
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Ага... - «Європа до владивостоку»... А Україна - дратівник... - Чули ми, як ви підтримуєте...
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Volodymyr.Sarkisian‏ @expert2may

Макрон "вірить в Європу від Ліссабона до Владивостока". Блажен, хто вірить. Його віруючі співвітчизники 79 років тому не дійшли згоди щодо оборони власної держави, навіть коли пав Дюнкерк. І з вірою здали власну столицю на 5, а усю країну на 13 день німецького вторгнення.
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лягушатники могут только высказывать обеспокоенность ..... при этом круто зализывая путлеру !
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