 Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

"20 липня близько 11:20 в поліцію Гадяцького району надійшло повідомлення від медиків про те, що в селі Рашівка у дворі свого дачного господарства покінчив життя самогубством 57-річний житель міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що чоловік після побутової сварки зі своєю дружиною облив себе бензином, після чого підпалив. Від отриманих опіків він помер на місці події.

Зараз труп направлено на судово-медичну експертизу.

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Дані внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.