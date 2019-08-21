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Все про:Нацполіція (8075) Полтавщина (281) самоспалення (11) самогубство (284)

 Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція

57-річний житель Києва підпалив себе після сварки з дружиною в Гадяцькому районі Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Полтавської області.

"20 липня близько 11:20 в поліцію Гадяцького району надійшло повідомлення від медиків про те, що в селі Рашівка у дворі свого дачного господарства покінчив життя самогубством 57-річний житель міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що чоловік після побутової сварки зі своєю дружиною облив себе бензином, після чого підпалив. Від отриманих опіків він помер на місці події.

Зараз труп направлено на судово-медичну експертизу.

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Дані внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143962
 
 
 Топ коментарі
 
просто интересно у тебя IQ дотягивает до 8%,как у ылыты? Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4339
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Вчера ж вены в Киеве тоже старался вскрыть какой-то, сезон у них начался что ли...
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просто интересно у тебя IQ дотягивает до 8%,как у ылыты?
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у меня то нє било такой возможності получіть абразаваіє в трускавцє как у тєбя Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9860 но я стараюсь стать однім із вас
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Щоб таким бути треба навчитися тупо брехати. Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9798
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Вчера ж вены в Киеве тоже старался вскрыть какой-то, сезон у них начался что ли...
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У 57 років так все гостро сприймати Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5973 Жаль людину, мабуть дружина його довела до самогубства.
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Теж можливо, але у статті цього нема.
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он всем доказал что то и особенно жене Чоловік після сварки з дружиною підпалив себе на Полтавщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5937
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С другой стороны, мозги она ему уже не "выносит".
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Не самый легкий способ свести счеты с жизнью.
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Если всадить в таком возрасте литр водки залпом отдать концы проще и веселее.
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Найбільше сварок та розлучень через брак коштів, вічна боротьба за виживання від зп до зп....
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