 Рятувальники зняли з Північного моста в Києві шістьох дітей, які перебували на висоті 100 м, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"20 серпня о 17:42 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від служби "102" про те, що на Північному мосту на висоті 100 м перебувало 6 дітей. На місце події було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини, які й надавали допомогу зі спускання зазначених осіб з моста", - йдеться в повідомленні.
Для відкривання заблокованих дверей, що ведуть на сходи моста, використовувався бензоріз.
"На щастя, усі лишилися живі та неушкоджені", - додали у відомстві.
Детей - в кутузку по подозрению в терроризма.
Родителей - лишили бы родительских прав
Семьям "негодяев" - счет за услуги МЧС и работу полиции
У США дитячий вік, можу помилятись, але щось, як би не 21 рік.
В деяких штатах age of majority це 18 років.
Діти - до 12 років, з 12 до 17 - це "teens" - підлітки.
алло...аллоо... какие-то детеныши забрались на мост...алло..нет, не обезьяны..
Слова то какое: Руфер, Диггер..... Раньше у нас называлось проще: Полазить
Ну, а как сняли охрану мостов в 90-х то мы те мостики облазили вдоль и поперек
Московский самый сложный в этом плане, по вантам конечно стремненько.
На Пешеходный вкарабкаться совсем просто, как по дороге топаешь