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 Суспільство
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Все про:Лисичанськ (48) водопостачання (302) ДСНС (2031) вода (280)

 Рятувальники почали підвозити воду в район Лисичанська, де відключили водопостачання через борги, - ДСНС

Жителі трьох великих міст регіону залишилися без води через заборгованість за електрику комунальним підприємством.

Рятувальники почали підвозити воду жителям Лисичанська, Новодружеська та Привілля, які 19 серпня залишилися без води, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що протягом доби населенню доставили 76 кубометрів технічної та 40 кубометрів питної води; підрозділами ДСНС - 61 кубометр технічної та 40 кубометрів питної води.

Також читайте: Через заборгованість відключили електропостачання насосної станції в Лисичанську: 13 тис. абонентів залишилися без водопостачання, - ДСНС

19 серпня через заборгованість за електрику було відключено чотири насосні та дві каналізаційні насосні станції КП "Лисичанськводоканал", унаслідок чого без водопостачання залишилися понад 80 тисяч жителів великих міст Луганщини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143960
 
 
 Топ коментарі
 
Кормильцы решили и за коммуналку не платить, особостатусники сраные. Вся Украина им должна, они же перетрудились.
Отключить все, пусть шуруют на ... восток
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сначала отключат, потом подвозят. Это игра такая?
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Вся Украина платит за все, никто никому не прощает долги, пусть платят и не давят на особый регион.
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ну и где власть? кто-то ж начинает качать регион
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В жару остаться только с привозной водой это так себе удовольствие.
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А хіба у лоханців ліпістрічество не халявне?
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Кормильцы решили и за коммуналку не платить, особостатусники сраные. Вся Украина им должна, они же перетрудились.
Отключить все, пусть шуруют на ... восток
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сначала отключат, потом подвозят. Это игра такая?
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Нормально. Главное что бы не отключили Дыру. А то как же бандиты будут воевать.. А лохов можно и поиметь...
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Вся Украина платит за все, никто никому не прощает долги, пусть платят и не давят на особый регион.
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Судить компанию,которая отключила воду, за нарушение прав человека и умьішленое нанесение вреда региону путем отключения жизнено важних ресурсов,сопровождающее штраф ,увольнение "руководителей" а также лишение свободи на 3 года без права занимать руководящие должности
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реальная раскачка проблемного региона !!!! Где Югик и СБУ?????
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