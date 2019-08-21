 НАБУ закрило справу проти компанії Зеленського "Кіноквартал". ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".
"Зазначене кримінальне провадження закрито 8.07.2019 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, з огляду на те, що під час провадження досудового розслідування за вказаним фактом не було виявлено ніяких даних, які б свідчили про наявність у діях службових осіб Держкіно і представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 (розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу", - зазначили у відомстві.
Справу відкрили детективи НАБУ у квітні поточного року за заявою організації "Союз добровольців".
Йдеться про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму кінокомпанії Зеленського під назвою "Я, ти, він, вона".
"Союз добровольців" заявляє, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського цю умову не виконала, а значить, допустила розтрату держкоштів.
Ты же презик, можешь делать со своей новой мордой что хочешь
"К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!" ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ПРОДАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ САМОЛЕТЫ
Четверг, 18 Апреля 2019, 11:47
Кандидат в президенты Владимир Зеленский намерен продать 2 из 3 самолетов, обеспечивающих президента, в случае победы на выборах главы государства
http://www.dsnews.ua/politics/-k-chertovoy-materi-zelenskiy-hochet-prodat-prezidentskie-18042019114700
Верхушка рвет и приватизирует, а пересічні виживают сами по себе. Даже мову у них скоро отберут,засунут в рот кляп и примут закон о единомыслии
Заживьом!
«Убить, а потом расчленить»: советник Зеленского Олег Устенко анонсировал продажу «Укрзализныци» и «Нафтогаза»