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 Політика України
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Все про:НАБУ (2074) Зеленський (2439) розтрата (107) кримінальна справа (367)

 НАБУ закрило справу проти компанії Зеленського "Кіноквартал". ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження, відкрите за фактом можливої ​​розтрати держкоштів компанією Президента Володимира Зеленського "Кіноквартал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Зазначене кримінальне провадження закрито 8.07.2019 на підставі п.2 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України, з огляду на те, що під час провадження досудового розслідування за вказаним фактом не було виявлено ніяких даних, які б свідчили про наявність у діях службових осіб Держкіно і представників ТОВ "Кіноквартал" ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 (розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу", - зазначили у відомстві.

Справу відкрили детективи НАБУ у квітні поточного року за заявою організації "Союз добровольців".

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Йдеться про те, що Держкіно фінансувало 49% бюджету фільму кінокомпанії Зеленського під назвою "Я, ти, він, вона".

"Союз добровольців" заявляє, що умовою фінансування було створення фільму повністю українською мовою, але компанія Зеленського цю умову не виконала, а значить, допустила розтрату держкоштів.

НАБУ закрило справу проти компанії Зеленського Кіноквартал 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143958
 
 
 Топ коментарі
 
вот так зебелетя - все нам закон - но не им - вы сделали это вместе
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Зебилы опять подтерлись правосудием , куда бежать будете зебилы когда майдан выйдет ? НАБУ закрыло дело против компании Зеленского "Киноквартал" - Цензор.НЕТ 6171
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а мав би бути.
це просто гидко. і ви гидкі, бо продовжуєте захищати російську мову.
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Я не філолог, але слова охлос і хохлос надто вже схожі...
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Ну так и Яныку судимость сняли.
Ты же презик, можешь делать со своей новой мордой что хочешь
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ЩЕ БИ НЕ ЗАКРИЛИ?! Баканов розберись.
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А что там с самолетами*

"К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ!" ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ ПРОДАТЬ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ САМОЛЕТЫ
Четверг, 18 Апреля 2019, 11:47
Кандидат в президенты Владимир Зеленский намерен продать 2 из 3 самолетов, обеспечивающих президента, в случае победы на выборах главы государства
http://www.dsnews.ua/politics/-k-chertovoy-materi-zelenskiy-hochet-prodat-prezidentskie-18042019114700
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У нас теперь новая идеология - "пожраль-посраль -поржаль" и никто никому ничего не должен.
Верхушка рвет и приватизирует, а пересічні виживают сами по себе. Даже мову у них скоро отберут,засунут в рот кляп и примут закон о единомыслии
Заживьом!

«Убить, а потом расчленить»: советник Зеленского Олег Устенко анонсировал продажу «Укрзализныци» и «Нафтогаза»
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Ну так позвонил кому надо, сказал "разберись с этим чортом" и вопрос решен, молодец новоизбранный!Верным путем идет
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