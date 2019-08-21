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 Політика України
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Все про:Укрзалізниця (785) Омелян (547) Устенко (5)

 Гіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського "вбити і розчленувати" держмонополії

Ідею радника президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики і виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка про розподіл і продаж АТ "Укрзалізниця" міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає провальною.

Про це вона написав в Facebook,  інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішня теза невідомого мені радника президента України Олега Устенка відверто шокувала:"Укрзалізниця" має бути убита і розчленована" ... Ми точно маємо намір її вбивати?! А бізнес і людей Ви запитали? А що вони Вам сказали? А чим Ви будете все і всіх возити натомість?", - запитує міністр.

Омелян підкреслив, що в нинішньому стані вартість компанії істотно нижче можливої, і нагадав, що "Укрзалізниця" має статус стратегічної компанії, чия приватизація заборонена законом.

"Вбити і розчленувати" - це смерть не тільки найбільшої компанії, але і хрест на логістиці всієї держави, викидання на вулицю сотень тисяч людей", - заявив міністр.

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"В абсолютних числах, Укрзалізниця - це 70% вантажних перевезень всієї держави, сотні мільйонів пасажирів щороку, 3-5% ВВП, потенційно найбільша і найкраща державна компанія України, яка може не лише успішно працювати всередині країни, але й бути великим східноєвропейським гравцем", - додав Омелян.

За його словами, єдиний шлях розвитку "Укрзалізниці" сьогодні - це глибинна реформа. "Це амбітно, але можливо ... Нагадую, "Гіперлуп" я ще не запустив, перевозити замість УЗ буде нікому", - підкреслив міністр.

Напередодні радник президента з макроекономічної політики і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Устенко заявив, що великі державні компанії-монополісти, зокрема АТ "Укрзалізниця" (УЗ) і НАК "Нафтогаз", потрібно розділити на частини і продати.

Гіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського вбити і розчленувати держмонополії 01
Гіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського вбити і розчленувати держмонополії 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143957
 
 
 Топ коментарі
 
троллит всю Украину гипер@алупом,за деньги налогоплательщиков,этот дурак дорого стоит,в отличии от тебя Гиперлуп я еще не запустил, перевозить будет некому, - Омелян ответил на предложение советника Зеленского "убить и расчленить" госмонополии - Цензор.НЕТ 3642
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Убить, расчленить !
Дайош ЖД-маршрутки !
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За те як возить "Укрзалізниця" - варто не лише просто вбити............
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Убить, расчленить !
Дайош ЖД-маршрутки !
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мой дядька проработал всю жизнь в укрзализнице специалистом высшей категории, год назад ушёл на пенсию. не по наслышке знаю про сверх раздутый "стаф" и воровство на всём в этой совковой конторе.
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а омельян насмотрелся на своих папиков соевых и решил на *****.ше вырулить в политику.
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готов подписаться под каждым словом но . неужели для того что бы изменить ситуацию в " Укрзалiзнице " нужно все поделить и продать ?
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кошмар! обгонять, подрезать... жд-полиция с мигалками зелёного цвета...
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Насправді держмонополії - це лише пристрілка. Очевидно, головна мета - Україна
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Ну Омелян тролит пока смешнее Квартала.
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троллит всю Украину гипер@алупом,за деньги налогоплательщиков,этот дурак дорого стоит,в отличии от тебя Гиперлуп я еще не запустил, перевозить будет некому, - Омелян ответил на предложение советника Зеленского "убить и расчленить" госмонополии - Цензор.НЕТ 3642
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О ведро пришло, что то тебя в новости о возвращении кацапов в G8 не видно. Так интересно про внешнюю политику Гидранта послушать было. 😀
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Интересно что для тебя враг всенародно избранный президент Украины Зеленский,но не Куйло,большинство твоих комментариев против Зеленского,но не против Куйла Гіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського "вбити і розчленувати" держмонополії - Цензор.НЕТ 1781Лахта ,не дождешься,Украина не замерзнет,газ купит,в НАТО войдет,а ты лопнешь от зависти
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призебиленый, ты шо, не видишь, шо это при зеблазне ***** в Ж8 звать собрались?
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А что порохобот, Украина благодаря стараниям Петянуса уже в g7 или хотя в g 20? Нет?...а, у Зеленского даже министров своих нет благодаря подставленому петей плечу.....ну тогда сиди в будке не гавкай!
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За те як возить "Укрзалізниця" - варто не лише просто вбити............
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смени прокси лахата соевая,примелькался уже Гиперлуп я еще не запустил, перевозить будет некому, - Омелян ответил на предложение советника Зеленского "убить и расчленить" госмонополии - Цензор.НЕТ 7941
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смени голову робот она у тебя вся ЗЕленая Гіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського "вбити і розчленувати" держмонополії - Цензор.НЕТ 120
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може, тобі, зебілу, дійде, що ветеранів форуму такими висерами ти лише смішиш?
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это ты что ли мокша ветеран ? у тебя номер регистрации на сайте 444917, это примерно где то перед презеденской гонкой. А вот у меня 41221 . Так кто тут ветеран, мокша засланая ?
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Интересно как это у него прямая регистрация, если ещё в 2014 или 2015 их запретили.
И если обратить внимание, тут таких с прямой регой 445000 и выше дофига
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залезь назад в шахту. чё высунулося?
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как трогательно порохоботы с лахтой работают в паре против Украиниы,а ведь тебя гниду Украина выкормила ,как щенка неразумного
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нажаль, й тебе йолопа вигодувала собi на шию. який радiсно по граблях стрибає.
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Ты еще в Украину не собираешься, патриот картонный?
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а заплатити за квиток по європейським розцінкам не пробував?
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Это только начало.
Квартал-95 ведёт к тому что на месте страны останется выжженная пустыня.
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Раздался загробный голос:
"Это только начало.
Квартал-95 ведёт к тому что на месте страны останется выжженная пустыня".

Ты что заблудился - выборы УЖЕ прошли.
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Но страна ещё существует, хотя субъектность уже потеряла.
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Она была потеряна когда Кравчук от ЯО отказался.
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Она была восстановлена когда Турчинов был назначен и.о. Президента, и продолжена в течение всего срока правления Порошенко.
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В смысле когда Крым просрали и половину Донбасса?
А почему просрали, потому что нас так Запад попросил, чтобы ***** не нервничало?!
Да ну нах такое восстановление!
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тебе из за океана виднее,сдрыснувшее никто? сиди у себя молча и не лезь в дела чужой страны своим пятачиной
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захисники захищають рідну землю, а зеленський вже готується нею торгувати...нікуди і повернутись буде(((
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Есть вариант под названием "генерал Пиночетенко"; но это крайний случай, да и найдётся ли такой генерал ?
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Аваков - бизнесмен. Для него не существует никакой "Украины"; для него это место ведения бизнеса.
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Выжженная пустыня у тебя в рашк где вы имбецилы случайно опять что то взорвали Гіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського "вбити і розчленувати" держмонополії - Цензор.НЕТ 7411
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Зебилы , а где посаженные Порох, Климкин , Гройсман , Парубий , Омелян ?
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А ты не спеши, всему свое время, быстро только кошки родятся.
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Лахта ты хоть спишь?Сутки уже на президента Украины гавкаешь,не дождетесь кацапы радиоактивныеГіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського "вбити і розчленувати" держмонополії - Цензор.НЕТ 8002
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Не заважайте. Це їх "морквина", якою їх планують годувати 5 років. Щоб вони не заважали презЕ з олігархами продавати кацапаам українську землю. Нищити Україну
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А ты Кацап - путиносос, поклонник Гитлера-Сралина, еще и педофил.
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тут китаезы такое выгодное предложение сделали . боюсь Вовка не сможет себя сдержать Гиперлуп я еще не запустил, перевозить будет некому, - Омелян ответил на предложение советника Зеленского "убить и расчленить" госмонополии - Цензор.НЕТ 638
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https://mil.in.ua/uk/news/kytajtsi-proponuyut-groshi-v-obmin-na-motor-sich/
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Скоро этот запускатор гиперлупов уедет в США и будет кукарекать о судилище и политических преследованиях, как другие потужно-ришучие подельники Порошенко - Гонтарева и Вовк.
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в минулі роки стільки нарікань на укрзалізницю за невивезене збіжжя не було...чи будемо з хлібом при криворізьких...для них батони все ще ростуть на деревах
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так шо с бурштыном копают или перестали ? Гіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського "вбити і розчленувати" держмонополії - Цензор.НЕТ 629 где результат я вас спрашиваю за кого мы голосовали за что родину продали ?
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в условиях военных действий железные дороги имеют стратегическое значение....

Те кто предлагает сейчас их "реформировать" -- работает на Кремль....
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Убить и расчленить госмонополии много ума не надо. Не президент, а тупое лживое убожество. Пусть попробует "убить и расчленить" главных монополистов в Украине Ахметова, Коломойского, Фирташа. От самого Зелебени и шнурков не останется Гіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського "вбити і розчленувати" держмонополії - Цензор.НЕТ 5165
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Все госкорпорации без исключения это огромнейшие кормушки для жуликов и воров. Они приносят миллионы чинушам а убытки перекладывают на плечи налогоплательщиков.
Как "приятный" бонус - тотальное кумовство и скотское отношение к тем сотрудникам, которые не имеют связей в кумовской вертикали (а таких большинство).
Как еще один "приятный" бонус - скотское отношение к клиентам госкорпораций, тоесть всем нам. Стандарты обслуживания ниже плинтуса, часто по конским ценам или вообще за взятку.
Так что продавайте их на*ер. Государство не должно заниматься бизнесом вообще.
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Шо омелька..... Не дали тебе на пенсию с твоей гиперзал-й заработать?
А по расчленению - обычная практика..... США монополии резало.....
Почитайте Трилогию желания - там каждой станцией метро владело свое АО! Отличная схема!
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