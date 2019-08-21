 Гіперлуп я ще не запустив, перевозити буде нікому, - Омелян відповів на пропозицію радника Зеленського "вбити і розчленувати" держмонополії

Про це вона написав в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішня теза невідомого мені радника президента України Олега Устенка відверто шокувала:"Укрзалізниця" має бути убита і розчленована" ... Ми точно маємо намір її вбивати?! А бізнес і людей Ви запитали? А що вони Вам сказали? А чим Ви будете все і всіх возити натомість?", - запитує міністр.
Омелян підкреслив, що в нинішньому стані вартість компанії істотно нижче можливої, і нагадав, що "Укрзалізниця" має статус стратегічної компанії, чия приватизація заборонена законом.
"Вбити і розчленувати" - це смерть не тільки найбільшої компанії, але і хрест на логістиці всієї держави, викидання на вулицю сотень тисяч людей", - заявив міністр.
"В абсолютних числах, Укрзалізниця - це 70% вантажних перевезень всієї держави, сотні мільйонів пасажирів щороку, 3-5% ВВП, потенційно найбільша і найкраща державна компанія України, яка може не лише успішно працювати всередині країни, але й бути великим східноєвропейським гравцем", - додав Омелян.
За його словами, єдиний шлях розвитку "Укрзалізниці" сьогодні - це глибинна реформа. "Це амбітно, але можливо ... Нагадую, "Гіперлуп" я ще не запустив, перевозити замість УЗ буде нікому", - підкреслив міністр.
Напередодні радник президента з макроекономічної політики і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Устенко заявив, що великі державні компанії-монополісти, зокрема АТ "Укрзалізниця" (УЗ) і НАК "Нафтогаз", потрібно розділити на частини і продати.
Дайош ЖД-маршрутки !
И если обратить внимание, тут таких с прямой регой 445000 и выше дофига
Квартал-95 ведёт к тому что на месте страны останется выжженная пустыня.
"Это только начало.
Квартал-95 ведёт к тому что на месте страны останется выжженная пустыня".
Ты что заблудился - выборы УЖЕ прошли.
А почему просрали, потому что нас так Запад попросил, чтобы ***** не нервничало?!
Да ну нах такое восстановление!
Те кто предлагает сейчас их "реформировать" -- работает на Кремль....
Как "приятный" бонус - тотальное кумовство и скотское отношение к тем сотрудникам, которые не имеют связей в кумовской вертикали (а таких большинство).
Как еще один "приятный" бонус - скотское отношение к клиентам госкорпораций, тоесть всем нам. Стандарты обслуживания ниже плинтуса, часто по конским ценам или вообще за взятку.
Так что продавайте их на*ер. Государство не должно заниматься бизнесом вообще.
А по расчленению - обычная практика..... США монополии резало.....
Почитайте Трилогию желания - там каждой станцией метро владело свое АО! Отличная схема!