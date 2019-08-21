 НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в ухвалі суду від 15 серпня, оприлюдненій у Єдиному державному судовому реєстрі 19 серпня.
"Зобов'язати посадову особу Національного антикорупційного бюро України, до компетенції якої входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не пізніше 24 годин після отримання копії постанови, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, зазначені в заяві... від 15.07.2019 року, поданій Особою_1 до Національного антикорупційного бюро України...", - йдеться в повідомленні.
Згідно з рішенням, до Солом'янського райсуду Києва надійшов позов від якогось громадянина, ім'я якого не зазначається (проходить як "ОСОБА_1"), про те, що 15 липня він подав до НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. При цьому обставини правопорушення також не розкриваються.
Однак, як зазначено в матеріалах справи, відомості про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань НАБУ внесені не були.
все для перемоги--дісталось окремим категоріям населення.
Давай соя, продолжай. Видно жизнь вас ничему не учит. Кто против Пети - тот кацап.
Да, зебилы
Дождались уставшие европейцы "нужного" преза и вздохнули с облегчением. Теперь не нужно напрягаться.
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Політичний аналітик, блогер Карл Волох звертає увагу на те, що після обрання Зеленського американський шахрай Сем Кіслін, який викупив у януковичів акції компанії, що володіла арештованими в Україні цінними паперами, придбаними на крадені і відмиті Арбузовим-Курченком за кордоном кошти, суттєво інтенсифікував зусилля по поверненню своїх мільйонів - від численних платних публікацій до зустрічей із керівниками від нової влади.
Днями ж, як відомо, Кіслін зустрічався із Бакановим. Політичний експерт зауважує, що «зеленські готові були б кооперуватися навіть із Гітлером (якби той постав із домовини) - аби лише проти Порошенка». А, також наголошує, що головна причина ненависті нової влади до Порошенка те, що він для цих совків надто український.
Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис блогера у соціальній мережі фейсбук.
Карл Волох пише: «Патентований американський шахрай Сем Кіслін декілька років тому викупив у януковичів (з дисконтом, щонайменше, у 80 відсотків) акції компанії, яка володіла арештованими в Україні цінними паперами, придбаними на крадені і відмиті Арбузовим-Курченком за кордоном кошти. Декілька років він, разом з іншими інтересантами, робили все, щоб не допустити прийняття в Україні закону, який би дозволив ефективну конфіскацію цих активів. А коли Луценко знайшов-таки можливість конфіскувати їх у рамках діючого (дуже застарілого і недосконалого) законодавства, повели, разом із Шабуніними і Ситниками, кампанію дискредитації Луценка. Це саме за кіслінською заявою головне антикорупційне відомство країни розслідувало страшний злочин ГПУ - факт відправлення крадених грошей Януковича в… державний бюджет.
Після обрання Зеленського Кіслін зусилля по поверненню своїх мільйонів суттєво інтенсифікував - від численних платних публікацій до зустрічей із керівниками від нової влади. Цими днями він зустрічався із Бакановим, хоча, здавалося б, яке відношення має керівник спецслужби до повернення коштів, конфіскованих у бюджет за рішенням суду - навіть якщо «власник» коштів вважає цю конфіскацію незаконною? Враження таке, що зеленські готові були б кооперуватися навіть із Гітлером (якби той постав із домовини) - аби лише проти Порошенка.
До речі, ви ніколи не замислювалися, звідки в них така люта ненависть до Порошенка? Адже політично, принаймні на рівні декларативному, їхні політсили дуже близькі: суверенітет і територіальна цілісність, ринкові реформи, курс на зближення із Євросоюзом і НАТО…
То в чому причина? Бо він «обіжав» їхнього головного спонсора? Бо завадив зароблянню грошей у Росії і, частково, в Україні («Свати»)? Ні, не тягне це на причину такої люті.
Тоді, можливо, зеленські самі стали жертвами тенденційної антикорупційної істерії, розкрученої з подачі Кремля в останні роки? Теж не вірю. Навіть якщо вважати Порошенка особисто відповідальним за всю постмайданівську корупцію, то це точно не зрівняється із «здобутками» Коломойського (як і інших олігархів), котрий десятиліттями висмоктує з української економіки всі соки - і ніяких проблем із цим у Зеленського немає.
Думаю, головна причина ненависті інакша - Порошенко для цих совків надто український. І це питання під час війни стало дуже принциповим».
http://povin.com.ua/223958-18-08.html
- я теряюсь в догадках кто єто абіженоє ліцо? лічно Зе,Богдн,Бєня,Портнов...
Источник: https://censor.net.ua/n3143955
Ну что же так стесняетесь, вы же идете прямо "взад" в СССР.
Почему не назвать имя-фамилию того стукача?
Неудобно...
Из за них произошел реванш зе-московитов, из за них мы летим в пропасть...
Они должны быть унижены, разорены и раздавлены..... - это будет справедливо....
А зараз всі вони голови підіймають - і це все дякуючи вам зебілам- свинопасам !!
Но раз он проиграл, то нет причин больше его поддерживать....
Он и только он слили все в 2014-ом.... - весь энтузиазм и подъем украинского народа...
Должен быть наказан - жестоко....
Вы - потомок ВОХРы?
Пусть читатели полюбуются, какие поцы радеют за Владимира Александровича, что из себя предсатвляет его лохторат.
И никаких опросов на улицах проводить не надо - вот он, лохторат, как он есть.
Цукерка с утра очень улучшает самочувствие.
Что это за х..я?))))
Барышня либо беременная...либо нет!
В НАБУ работают дебилы?
Или просто решили зализать до смерти жопу ЗЕпортнова?))))
Украинцы мало и плохо ценят то, что имеют теперь, в 2019, а уж о том, чтобы сказать "Спасибо" за это - такое им и в голову не приходит...
Годами вбивали в головы лохтората с помощью своих СМИ про Пороха-исчадие ада, а уже после его отстранения признают, что он спас страну в 2014.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что пятый президент Петр Порошенко в действительности спас страну от продолжения российской агрессии.
"Ну, с основной задачей он справился - спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию."
https://www.obozrevatel.com/politics/on-spas-ukrainu-kolomojskij-vnezapno-pohvalil-poroshenko.htm
То виходить, будь-який лівий перець може принести в НАБУ заяву і вони відкриють карну справу ????