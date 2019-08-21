 НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в ухвалі суду від 15 серпня, оприлюдненій у Єдиному державному судовому реєстрі 19 серпня.

"Зобов'язати посадову особу Національного антикорупційного бюро України, до компетенції якої входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не пізніше 24 годин після отримання копії постанови, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, зазначені в заяві... від 15.07.2019 року, поданій Особою_1 до Національного антикорупційного бюро України...", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням, до Солом'янського райсуду Києва надійшов позов від якогось громадянина, ім'я якого не зазначається (проходить як "ОСОБА_1"), про те, що 15 липня він подав до НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. При цьому обставини правопорушення також не розкриваються.

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Однак, як зазначено в матеріалах справи, відомості про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань НАБУ внесені не були.