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 Політика України
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Все про:НАБУ (2074) Порошенко (9586) Клімкін (1490)

 НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, вчинені, на думку заявника, п'ятим президентом України Петром Порошенком і главою Міністерства закордонних справ країни Павлом Клімкіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в ухвалі суду від 15 серпня, оприлюдненій у Єдиному державному судовому реєстрі 19 серпня.

"Зобов'язати посадову особу Національного антикорупційного бюро України, до компетенції якої входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не пізніше 24 годин після отримання копії постанови, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, зазначені в заяві... від 15.07.2019 року, поданій Особою_1 до Національного антикорупційного бюро України...", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням, до Солом'янського райсуду Києва надійшов позов від якогось громадянина, ім'я якого не зазначається (проходить як "ОСОБА_1"), про те, що 15 липня він подав до НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. При цьому обставини правопорушення також не розкриваються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАБУ почали надходити з СБУ матеріали на топ-чиновників. Такого не було ніколи, - Ситник

Однак, як зазначено в матеріалах справи, відомості про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань НАБУ внесені не були.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143955
 
 
 Топ коментарі
 
За що?за то що не дав кацапам далi пiдти? Або ти кацап або Зебил
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Чому баригу досі не арештували?!
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Рускоговорящему?)))) Ну не то что Вова, Разумков и Богданы 😀
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За що?за то що не дав кацапам далi пiдти? Або ти кацап або Зебил
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отой гімнюк не дав? то пуйло не пішов. за 36 годин при пуйловській волі, кацапські війська були під львовом. з переляку він усе зробив, щоб не було військового стану, загальної мобілізаціїї, короче все для фронту
все для перемоги--дісталось окремим категоріям населення.
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Чому "або"? Вся кацапська Лахта на службі у Зєбілів. Тому можна сміливо писати кацап-зебіл, можна й інакше - кацап зебіл, без рисочки.
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. (с)
Давай соя, продолжай. Видно жизнь вас ничему не учит. Кто против Пети - тот кацап. НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 2647
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Твои хотелки не являются поводом к аресту.
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Скинь Портнову в личку хоть 1 реальную причину за что? А то пока только пытаются посадить за то что не сдал Украину кацапам и за то что отправил моряков
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К ногтю их за то что не сдались.
Да, зебилы
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Зюзики сдают Украину аж со свистом. Не прошдл и 100 дней, а уже все Украину имеют ввиду.
Дождались уставшие европейцы "нужного" преза и вздохнули с облегчением. Теперь не нужно напрягаться.
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Похоже что для Пети регулярные допросы будут расписаны лет на 5 вперед, младшенькому русскоговорящему сыночку и бухнуть некогда будет - папка снова погонит под кабинеты на свою защиту.
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Рускоговорящему?)))) Ну не то что Вова, Разумков и Богданы 😀
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Как же эти шмаркли зеленые Пороха боятся ни рыги, ни сепары, ни кацапы их вообще не волнуют, расию в G8 возвращают да пох, главное Порох. Зеля за 100 дней по моему злоупотребил властью больше чем Порох за 5 лет.
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8 млрд баксів, які стибрив барига ,звісно це дрібниці. А де подівся Вовк, такий молодий та ранній юрист Рошена?
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О новая цифра, такой еще не слышал, у вас там генератор случайных чисел украденного Порохом стоит какой то? Все разворовал, а в армии излишки имущества, ЗВР были около 50 млрд, банки в прибыли вышли, Нафтогаз первый налогоплателищик чертов "Барыга"
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Почитай Села Кісліна. Його цифри. А він мільярдер, належить до самої мудрої нації в світі. Як Пєтя і Зєля.
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Зачем читать что то если ты уже забрехался, смысл верить твоей инфе? Порох в отличии от Зели такой же еврей как ты бурят, об этом уже даже медиябл.ди молчат.
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тільки нацдебіли можуть такими захоплюватись... Напевне, потрібно зробити виключення з моїх правил, і для спростування дебільного зацитувати наступне:
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Політичний аналітик, блогер Карл Волох звертає увагу на те, що після обрання Зеленського американський шахрай Сем Кіслін, який викупив у януковичів акції компанії, що володіла арештованими в Україні цінними паперами, придбаними на крадені і відмиті Арбузовим-Курченком за кордоном кошти, суттєво інтенсифікував зусилля по поверненню своїх мільйонів - від численних платних публікацій до зустрічей із керівниками від нової влади.
Днями ж, як відомо, Кіслін зустрічався із Бакановим. Політичний експерт зауважує, що «зеленські готові були б кооперуватися навіть із Гітлером (якби той постав із домовини) - аби лише проти Порошенка». А, також наголошує, що головна причина ненависті нової влади до Порошенка те, що він для цих совків надто український.
Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис блогера у соціальній мережі фейсбук.
Карл Волох пише: «Патентований американський шахрай Сем Кіслін декілька років тому викупив у януковичів (з дисконтом, щонайменше, у 80 відсотків) акції компанії, яка володіла арештованими в Україні цінними паперами, придбаними на крадені і відмиті Арбузовим-Курченком за кордоном кошти. Декілька років він, разом з іншими інтересантами, робили все, щоб не допустити прийняття в Україні закону, який би дозволив ефективну конфіскацію цих активів. А коли Луценко знайшов-таки можливість конфіскувати їх у рамках діючого (дуже застарілого і недосконалого) законодавства, повели, разом із Шабуніними і Ситниками, кампанію дискредитації Луценка. Це саме за кіслінською заявою головне антикорупційне відомство країни розслідувало страшний злочин ГПУ - факт відправлення крадених грошей Януковича в… державний бюджет.

Після обрання Зеленського Кіслін зусилля по поверненню своїх мільйонів суттєво інтенсифікував - від численних платних публікацій до зустрічей із керівниками від нової влади. Цими днями він зустрічався із Бакановим, хоча, здавалося б, яке відношення має керівник спецслужби до повернення коштів, конфіскованих у бюджет за рішенням суду - навіть якщо «власник» коштів вважає цю конфіскацію незаконною? Враження таке, що зеленські готові були б кооперуватися навіть із Гітлером (якби той постав із домовини) - аби лише проти Порошенка.
До речі, ви ніколи не замислювалися, звідки в них така люта ненависть до Порошенка? Адже політично, принаймні на рівні декларативному, їхні політсили дуже близькі: суверенітет і територіальна цілісність, ринкові реформи, курс на зближення із Євросоюзом і НАТО…
То в чому причина? Бо він «обіжав» їхнього головного спонсора? Бо завадив зароблянню грошей у Росії і, частково, в Україні («Свати»)? Ні, не тягне це на причину такої люті.
Тоді, можливо, зеленські самі стали жертвами тенденційної антикорупційної істерії, розкрученої з подачі Кремля в останні роки? Теж не вірю. Навіть якщо вважати Порошенка особисто відповідальним за всю постмайданівську корупцію, то це точно не зрівняється із «здобутками» Коломойського (як і інших олігархів), котрий десятиліттями висмоктує з української економіки всі соки - і ніяких проблем із цим у Зеленського немає.
Думаю, головна причина ненависті інакша - Порошенко для цих совків надто український. І це питання під час війни стало дуже принциповим».
http://povin.com.ua/223958-18-08.html
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Нові цифри? Напевне, в стійлі у *****-ольгіно, і у бені з сабаковим (яикм належить оцей нацжон) різні цифри в методичках.
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Зелюки, дорвавшись до влади, побачили, що все вже вкрадено до них Петром. І так їм раптом прикро стало!
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Ще залишилися мільйони цілком здорових нирок. Є простір для реформ.
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******, таких прахоботов как ты в очко собака бешеная трахала, отсос!
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огласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются.Источник: https://censor.net.ua/n3143955

- я теряюсь в догадках кто єто абіженоє ліцо? лічно Зе,Богдн,Бєня,Портнов...
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Не може такого бути! Петро Олексійович не такий ! )))
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"иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") <...>При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются."
Источник: https://censor.net.ua/n3143955

Ну что же так стесняетесь, вы же идете прямо "взад" в СССР.
Почему не назвать имя-фамилию того стукача?
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Так опять придется называть Портнова.
Неудобно...
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НАБУ обязали внести в ЕРДР сведения относительно возможных злоупотреблений Зеленским наркотивов.
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Ты ******** недоношеный, чмо конченое, что ты гавнюк употребляешь, сколько прахоботина тебе ****** платят?
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Ну, усьо! Порошенко буде сидіти 100500 рад, а Клімкін - 159- тий. 😁
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Очень хочу что бы порошенко, климкин и Ко сели в тюрьму первыми....
Из за них произошел реванш зе-московитов, из за них мы летим в пропасть...
Они должны быть унижены, разорены и раздавлены..... - это будет справедливо....
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Не пиши дурніть - зеботік ! Бо реванш ригів проходить із за вас зебілів , котрі вибрали клоуна ! А при Порошенку вся ця наволоч повтікала з України або сиділа тихо , як миша під віником !
А зараз всі вони голови підіймають - і це все дякуючи вам зебілам- свинопасам !!
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Misha Mihail - я во 2-ом туре голосовал за порошенко, как за меньший Ад...., как за маленькую надежду сохранить страну.....

Но раз он проиграл, то нет причин больше его поддерживать....
Он и только он слили все в 2014-ом.... - весь энтузиазм и подъем украинского народа...
Должен быть наказан - жестоко....
НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 436
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Да пишите уж сразу - четвертованы.
Вы - потомок ВОХРы?
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Сколько ****** прахоботов-недобитков тут собралось! ******** на ***, ****** упоротые! Чи-хуа-хуа парашевские!
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Нет, нет, нет, я категорически против.
Пусть читатели полюбуются, какие поцы радеют за Владимира Александровича, что из себя предсатвляет его лохторат.
И никаких опросов на улицах проводить не надо - вот он, лохторат, как он есть.
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Москалів зразу втдно - бо вини матом розмовляють !!
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И Вам не болеть.
Цукерка с утра очень улучшает самочувствие.
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Возможные злоупотребления)))
Что это за х..я?))))

Барышня либо беременная...либо нет!
В НАБУ работают дебилы?
Или просто решили зализать до смерти жопу ЗЕпортнова?))))
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Поражает, сколько украинцев, полезных для Путлера идиотов, поливают дерьмом П.А.Порошенко... А ведь именно Порох возглавил в 2014-м разоренную страну с 12 тыс. ба на счетах Госказначейства, разложенную/небоеспособную армию и тысячи предателей во всех силовых и гражданских структурах...
Украинцы мало и плохо ценят то, что имеют теперь, в 2019, а уж о том, чтобы сказать "Спасибо" за это - такое им и в голову не приходит...
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Чему удивляться?
Годами вбивали в головы лохтората с помощью своих СМИ про Пороха-исчадие ада, а уже после его отстранения признают, что он спас страну в 2014.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что пятый президент Петр Порошенко в действительности спас страну от продолжения российской агрессии.

"Ну, с основной задачей он справился - спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию."

https://www.obozrevatel.com/politics/on-spas-ukrainu-kolomojskij-vnezapno-pohvalil-poroshenko.htm
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емельМАН - ти за свою сару відповідай , що наш хліб на землю КИДАЄ !!
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"иск от некого гражданина" это в смысле от портнова
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зетаварищи малоросы внимание вам же объясняли что вашингтонский обком объяснил вашему зебожку что можно делать с петром а что нельзя НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 5543 поэтому не рвите волосы вам еще нужно пережить холодную зиму НАБУ зобов'язали внести до ЄРДР відомості щодо можливих зловживань Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 3508
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Был уважаемым человеком, а стал подследственным. Жаль, Трамп не то хочет купить, а купил бы и назвал бы ЛАС ЗАДВИРКЫ. Эх не везет стойлу.
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Согласно определению, в Соломенский райсуд Киева поступил иск от некоего гражданина, имя которого не указывается (проходит как "ЛИЦО_1") о том, что 15 июля он подал в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных Климкиным и Порошенко по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. При этом обстоятельства правонарушения также не раскрываются. Джерело: https://censor.net.ua/n3143955

То виходить, будь-який лівий перець може принести в НАБУ заяву і вони відкриють карну справу ????
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