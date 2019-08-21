EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  1327  6
Все про:Путін (10432) Естонія (255) Кальюлайд Керсті (23) Науседа Гітанас (8)

 Поважаю рішення президента Естонії зустрітися з Путіним, але не повторю його, - президент Литви Науседа

Глава Литовської держави Гітанас Науседа каже, що поважає рішення естонської лідерки зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, але стверджує, що Литва не обов'язково наслідуватиме її приклад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на балтійське видання "Delfi".

Про це він заявив у вівторок в Таллінні після того як президент Естонії Керсті Кальюлайд пояснила, що про відносини Європи з Росією мають ухвалювати рішення не тільки найбільш впливові країни Європейського союзу (ЄС), але й ті, щоі входять до Співтовариства країни Балтії.

"Якщо можуть говорити інші, то можемо говорити і ми самі - така її логіка. Я поважаю мотиви цього рішення, але це не обов'язково означає, що ми чинитимемо так само", - сказав Науседа.

За словами президента, узгодження позицій щодо схожих питань вимагає "офіційних або неформальних" консультаційних форумів між країнами Балтії.

Він підкреслив, що отримав запевнення в тому, що, незважаючи на квітневу зустріч, позиція Естонії щодо Росії залишиться незмінною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Президентом Естонії Кальюлайд євроінтеграцію і співпрацю у сфері ІТ

"Росія, її агресивна поведінка в Україні, залежність санкцій від того, чи має намір Росія змінити свою поведінку щодо України, очевидні", - підкреслив він.

Президент Литви акцентував, що Естонія також розуміє проблеми російської меншини в країні і прагне до її інтеграції в суспільство в міру зміни поколінь.

"І я дійсно бачу, що це - один з пріоритетів президента, щоб ці люди почувалися комфортно і щоб з ними в естонському суспільстві не обходилися, як з людьми іншого сорту", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143954
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Эстонцы тоже зрадныки всьо пропало ...
 показати весь коментар
 
 
- Кузьмич, ты коня на скаку остановишь?
- Нет.
- А в горящую избу зайдёшь?
- Нет.
- Вот за что тебя уважаю, что ты - не баба!
 показати весь коментар
 
 
Ничего он не боится ,просто отвращение к маньяку кремлевскому и понимание бесполезности встречи превышают служебный долг
 показати весь коментар
 
 
цапы - это даже не 3-й сорт, а натуральная гниль... только на свалку!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору