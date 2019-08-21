 Мойсюк очолить десантно-штурмові війська замість обраного в Раду Забродського, - Полторак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив Міністр оборони Степан Полторак.

"За результатами проведення позачергових виборів народних депутатів України, командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Михайла Забродського прикомандировано до Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони подякував генералу Забродському за службу і побажав йому звершень на законодавчій ниві.

Також Полторак призначив генерал-майора Євгена Мойсюка командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка! Він неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, тож переконаний - його досвід дозволить розвивати та зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ. Бажаю витримки, наснаги та мудрості під час прийняття рішень!" - заявив Полторак.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Михайло Забродський - Герой України, учасник російсько-української війни з її перших днів. Командував 95-ю аеромобільною бригадою.

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