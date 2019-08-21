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 Політика України
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 Мойсюк очолить десантно-штурмові війська замість обраного в Раду Забродського, - Полторак

Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України замість обраного в Раду Михайла Забродського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив Міністр оборони Степан Полторак.

"За результатами проведення позачергових виборів народних депутатів України, командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Михайла Забродського прикомандировано до Верховної Ради України", - йдеться в повідомленні.

Міністр оборони подякував генералу Забродському за службу і побажав йому звершень на законодавчій ниві.

Також Полторак призначив генерал-майора Євгена Мойсюка командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-майора Євгена Мойсюка! Він неодноразово проявляв героїзм та мужність під час захисту територіальної цілісності України, тож переконаний - його досвід дозволить розвивати та зміцнювати потенціал Десантно-штурмових військ. Бажаю витримки, наснаги та мудрості під час прийняття рішень!" - заявив Полторак.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Михайло Забродський - Герой України, учасник російсько-української війни з її перших днів. Командував 95-ю аеромобільною бригадою.

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Мойсюк очолить десантно-штурмові війська замість обраного в Раду Забродського, - Полторак 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143948
 
 
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Всё интересней и интересней... Кто же Военным парадом будет командовать? Всё-таки Забродский???
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Забродський запам'ятався смішними начаннями коли з РСЗВ Град, які стояли на понтонах, гатили прямою наводкою по берегу, забувши що взриватєлі Градів не вибухають перші 5 км польоту, а спрацьовують тільки в кінці балістичної траєкторії польоту реактивного снаряду, коли снаряд летить зверху вниз! Також Забродський запам'ятався смішними реформами - жіночими та танковими ротами в десанті!
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і що?..хенерали....все одно--нє стрелять в атвет..
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он кстати хороший генерал он был командующим 81- десантно-штурмовой бригады
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Може цей пам"ятає кому присягу давав,бо папєрєднік присягав Петру Поросєнко,а не Народу України.
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Ну да, им еще полицию реформировать...
Мойсюк очолить десантно-штурмові війська замість обраного в Раду Забродського, - Полторак - Цензор.НЕТ 2844
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