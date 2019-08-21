 "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці. ІНФОГРАФІКА

Згідно з планом депутати від "Слуги народу" мають зайняти дев'ять передніх рядів, а також всі місця, прилеглі до ложі Кабміну. Схему розміщення депутатів, складену партією Володимира Зеленського, опублікувала "Українська правда" у вівторок, 20 серпня, передає Цензор.НЕТ.
"Слуга народу" пропонує віддати "Опозиційній платформі - За життя" останні сім рядів праворуч від трибуни біля ложі преси (нинішній сектор "Опоблоку"). На протилежному боці будуть розміщуватися депутати від "Європейської Солідарності" (нинішні місця БПП). Задні ряди двох центральних секторів займуть фракції "Голосу", "Батьківщини" (нинішні місця НФ) і позафракційні депутати.
Таке розсаджування депутатів не порушує регламент Верховної Ради, проте є нетрадиційним для українського парламенту. У попередніх скликаннях Ради фракції сідали, переважно, за секторами. У кожної політсили був доступ до проходів до трибуни, і частину місць в передніх рядах займала опозиція.
На думку видання, через таке розсаджування депутатів, по-перше, у глядачів телетрансляцій засідань Верховної Ради може скластися враження, що крім "слуг" у сесійній залі інших депутатів немає, або їх мізерно мало, бо в об'єктив потрапляють переважно передні ряди. Крім того, тепер у опозиційних депутатів не буде прямого доступу до президії. І представникам опозиції буде складніше безпосередньо вказати спікеру, наприклад, на факти "кнопкодавства" та інші порушення під час голосування. Також депутати від "Слуги народу" отримають тактичну перевагу для протидії спробам блокування трибуни, до яких традиційно вдається опозиція. Крім того, президентська фракція "ізолює" ложу Кабміну і місце президента від прямого доступу опозиційних депутатів.
Ваша озабоченность и страдания за рыгов из ОП "за жизнь"?
Потоки будут делить в Зе-офисе..., а этим зеленым кидать объедки как премии иногда...
Им в Трускавце объяснили же их место....
Всего то....
через півроку знадобиться.
ну ничего-ничего...
зато оппозиция может блокировать основные выходы в кулуары и доступ до туалетов и курилок и ..(Юзик, внимание!) до столовки
опять же...колонны с их тайниками (Добкин рыдает) удалось отбить ))))
В слуги народа
Все не годитесь....
Сядете там, сзади, возьмите в руки модные журналы или айфоны с играми, и постарайтесь получить удовольствие.
От вас теперь почти ничего не зависит. Тем более, что вы и раньше на работу не ходили.
🤑
А ты хто , вообще .?? Чьих будешь ?? Чей холоп ,, спрашиваю .? .
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Ото вам і курс в Європу і в НАТО
Так что почетное место уже занято зебобиками...
Автомобілів у кортежі нарахували аж 22 - це набагато більше, ніж раніше і більше, ніж у будь-якого з попередніх президентів.
Главное, узурпация комитетов.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
До речі два комітети по 7 осіб з євроінтеграції та свободи слова.
При диктатурі свобода слова теж не актуальна.Але я не про це.
В обох комітетах по 4 слуги, вакантні 3 місця.
Тобто 3 на 4 фракції ОППО, БЮТ, ЄС та Голос.
Це суперечить закону, всі фракції можуть брати участь у комітеті.
Разве профессиональные рейдеры нуждаются в оппозиции какой-либо ?
Еще во время выступлений депутатов СГ на трибуне надо тушить в зале свет и махать экранами мобильников.
На Ютубе такие заседания Рады будут набирать тысячи лайков.