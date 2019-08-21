 "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці. ІНФОГРАФІКА

Згідно з планом депутати від "Слуги народу" мають зайняти дев'ять передніх рядів, а також всі місця, прилеглі до ложі Кабміну. Схему розміщення депутатів, складену партією Володимира Зеленського, опублікувала "Українська правда" у вівторок, 20 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" пропонує віддати "Опозиційній платформі - За життя" останні сім рядів праворуч від трибуни біля ложі преси (нинішній сектор "Опоблоку"). На протилежному боці будуть розміщуватися депутати від "Європейської Солідарності" (нинішні місця БПП). Задні ряди двох центральних секторів займуть фракції "Голосу", "Батьківщини" (нинішні місця НФ) і позафракційні депутати.

Таке розсаджування депутатів не порушує регламент Верховної Ради, проте є нетрадиційним для українського парламенту. У попередніх скликаннях Ради фракції сідали, переважно, за секторами. У кожної політсили був доступ до проходів до трибуни, і частину місць в передніх рядах займала опозиція.

На думку видання, через таке розсаджування депутатів, по-перше, у глядачів телетрансляцій засідань Верховної Ради може скластися враження, що крім "слуг" у сесійній залі інших депутатів немає, або їх мізерно мало, бо в об'єктив потрапляють переважно передні ряди. Крім того, тепер у опозиційних депутатів не буде прямого доступу до президії. І представникам опозиції буде складніше безпосередньо вказати спікеру, наприклад, на факти "кнопкодавства" та інші порушення під час голосування. Також депутати від "Слуги народу" отримають тактичну перевагу для протидії спробам блокування трибуни, до яких традиційно вдається опозиція. Крім того, президентська фракція "ізолює" ложу Кабміну і місце президента від прямого доступу опозиційних депутатів.

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