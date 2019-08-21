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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ВР (5342) депутат (936) Слуга народу (234)

 "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці. ІНФОГРАФІКА

Фракція президентської партії "Слуга народу" розподілила місця для народних депутатів у сесійній залі.

Згідно з планом депутати від "Слуги народу" мають зайняти дев'ять передніх рядів, а також всі місця, прилеглі до ложі Кабміну. Схему розміщення депутатів, складену партією Володимира Зеленського, опублікувала "Українська правда" у вівторок, 20 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" пропонує віддати "Опозиційній платформі - За життя" останні сім рядів праворуч від трибуни біля ложі преси (нинішній сектор "Опоблоку"). На протилежному боці будуть розміщуватися депутати від "Європейської Солідарності" (нинішні місця БПП). Задні ряди двох центральних секторів займуть фракції "Голосу", "Батьківщини" (нинішні місця НФ) і позафракційні депутати.

Слуга народу хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці 01

Таке розсаджування депутатів не порушує регламент Верховної Ради, проте є нетрадиційним для українського парламенту. У попередніх скликаннях Ради фракції сідали, переважно, за секторами. У кожної політсили був доступ до проходів до трибуни, і частину місць в передніх рядах займала опозиція.

На думку видання, через таке розсаджування депутатів, по-перше, у глядачів телетрансляцій засідань Верховної Ради може скластися враження, що крім "слуг" у сесійній залі інших депутатів немає, або їх мізерно мало, бо в об'єктив потрапляють переважно передні ряди. Крім того, тепер у опозиційних депутатів не буде прямого доступу до президії. І представникам опозиції буде складніше безпосередньо вказати спікеру, наприклад, на факти "кнопкодавства" та інші порушення під час голосування. Також депутати від "Слуги народу" отримають тактичну перевагу для протидії спробам блокування трибуни, до яких традиційно вдається опозиція. Крім того, президентська фракція "ізолює" ложу Кабміну і місце президента від прямого доступу опозиційних депутатів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143947
 
   
 Топ коментарі
 
умно.... - что бы у зе-дафнией не было возможности сговора с другими фракциями..., и что бы не дать другим фракциям возможность блокировать трибуну, когда будут менять название страны с Украины, на Малороссию....
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"Слуга народа" хочет рассадить своих депутатов в Раде поближе к президиуму: остальным предлагают места на галерке - Цензор.НЕТ 6493

ну ничего-ничего...
зато оппозиция может блокировать основные выходы в кулуары и доступ до туалетов и курилок и ..(Юзик, внимание!) до столовки
опять же...колонны с их тайниками (Добкин рыдает) удалось отбить ))))
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Вот проблемы у ребят. Там раисю в G8 возвращают, а они думают как ПТУшников лучше рассадить. Понятное дело вперед, они сопьются на галерке.
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99 відсотків соєвих недобитків - великі пророки, які регулярно накладають на форумах купи шоколадного лайна з своєми вологими мріями знову повернутись до влади "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці - Цензор.НЕТ 1818
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Головне щоб баригу з основними підбарижниками посадили............. і як найшвидше............ і зрозуміло - не в сесійну залу.
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Це Ж типова жидівська хуцпа.. в кожній сітуації навіть в дрібницях вони намагаються надбати собі найбільше зручностей та переваг як не з позиції сили так хитрощами та шахрайствами "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці - Цензор.НЕТ 6803 а про СОВІСТЬ та СПРАВЕДЛИВІСТЬвони і не чули і чути не хочуть "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці - Цензор.НЕТ 6803
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Ну да. Архиважнейшая информация. Без неё в стране наступит коллапс. Без знания где сидят детапуты остановится экономика, вырастет инфляция, безработица, цены ...
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умно.... - что бы у зе-дафнией не было возможности сговора с другими фракциями..., и что бы не дать другим фракциям возможность блокировать трибуну, когда будут менять название страны с Украины, на Малороссию....
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если ******** гной не будет на первых рядах - земля остановится, украина рухнет, путин нападет.
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Найцікавіше те, що до цього більшість , ЗАВЖДИ!! віддавала опозиції місця попереду, навіть при януковочу. Щоб зберегти хоча видимість демократії. Але для акторів ЖМТТЄВО ВАЖЛИВО бути саме на в жертв. Чому? Бо це - шоу, і учасників шоу повинні бачити всі. Замість роботи парламенту нам пропонують знову видовище.
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ЕС разместится на своих же местах - БПП.
Ваша озабоченность и страдания за рыгов из ОП "за жизнь"?
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Конфигурация унитаза, зе-депутаты ближе к сливному отверстию
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Гы, получается картавый сейчас сидит в сливном отверстии.
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получается что сейчас в сливном отвертсии и последние пять лет сидел ******** гной))))
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Так само вони і на потоки повсідаються.
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шутите...?

Потоки будут делить в Зе-офисе..., а этим зеленым кидать объедки как премии иногда...
Им в Трускавце объяснили же их место....
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аппетиты у них скромные.... - ободрать страну как липку, подписать капитуляцию с рашей и контрибуцию за Холокост с Израилем .... и когда начнется свалить в Тель-Авив...
Всего то....
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Ты само поняло, что пёрнуло? На потоки надо не садиться, а ликвидировать их. Когда на потоках сидели люди хряка - ты молчало, а чо сейчас гавкаешь?
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готуй протестного плакатика
через півроку знадобиться.
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спочатку треба пєтіних звідти вигнать
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Блін, за сто днів не вигнали? Все фонтани заважали? 😨
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"Слуга народа" хочет рассадить своих депутатов в Раде поближе к президиуму: остальным предлагают места на галерке - Цензор.НЕТ 6493

ну ничего-ничего...
зато оппозиция может блокировать основные выходы в кулуары и доступ до туалетов и курилок и ..(Юзик, внимание!) до столовки
опять же...колонны с их тайниками (Добкин рыдает) удалось отбить ))))
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Вот проблемы у ребят. Там раисю в G8 возвращают, а они думают как ПТУшников лучше рассадить. Понятное дело вперед, они сопьются на галерке.
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Тут проблема посерьезней и посложней. Вдруг "слугам народа" из-за спин других будет плохо видно и они пропустят наступление светлого будущего?
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Странно. А как жы ж расстреливать депутатов, что анонсировалось ранее, в ролике, паном Зеленским?! Это ж его бригада, своими телами, прикроет задние ряды, так получается?! Тут шо-то не то! А как подраться за трибуну, в конце-концов??? Не! Тут явно что-то не то!
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А мне нравится. Начнется шухер и выскочить из зала им будет потруднее.
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Порохососів взагалі можна посадити біля параші. Їм там саме місце.
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біля па- раші вже розсадили оппів та зажиддя.
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А че там складываться впечатлению, тут не впечатление тут реальность, как не посмотришь предыдущие заседания - зал пустой, так что думаю рассадка не повлияет на реальное посещение депутатами зала сессии.... А вообще - пусть меншенство действительно сидит на галерке, там лучше видно как депутаты переписываються, или смотрят порно, или решают откатные дела в переписке, или в игры играют, или кокс нюхают, или отдых за миллионы выбирают ну вообщем "плодотворно" работают на благо себя...
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"І шо нам тепер робить із цими висунитими членами?" ©
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офігеть...Актуальна тема----де дупи приткнути
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Как не садитесь
В слуги народа
Все не годитесь....
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порошенко возле параши.звучит,да
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У Петра має бути людські умови утримання в одиночній камері з усіма зручностями.
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Петрухе надо было не барыжничать ,а внедрять евростандарты в зоны и сизо .
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О как кацарылые возбудились от одного воспоминания про пороха! Хорошо он вам яйца прищемил ,сразу про любимую страну парашу вспомнили.
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Ви праві. Вся російська ботоферма стала на захист Парашенка
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Надо за ПЕС хорошо следить чтоб не кнопкодавили "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці - Цензор.НЕТ 8507
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Как будут голосовать оказавшиеся в политической выгребной яме ПЕСики, никого не волнует. Все равно они уже, слава Богу, ничего не решают, ни на что не влияют и интересны 8-ми процентам дегенератов, имеющимся в любом обществе
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Якщо людина береться щось робити, то навіщо йому заважати? Нехай робить. А ми будемо дивитись. Місця на Майдані ніхто не забронює.
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Правильная раскладка, последователей мародёра вообще надо было разместить возле параши.им там самое место
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Я бы отдельную IP камеру направленную на место петеньки преподобного установил. Это же счастье какое будет наблюдать счастливое личико вора у параши написавшего себе и своей семье иконы.
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А всем, кто еле-еле попал в Раду, хотелось бы сидеть возле президиума.
Сядете там, сзади, возьмите в руки модные журналы или айфоны с играми, и постарайтесь получить удовольствие.
От вас теперь почти ничего не зависит. Тем более, что вы и раньше на работу не ходили.
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Ребята из шоу-бизнеса. Все первые ряды должны быть заняты.
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Мне всё равно какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей.
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Хотя бы Петрухе и парубийку поближе дали, НЕ ХОРОШО. Были на самом верху, а теперь ........
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ШаКАЛадникам ближе к унитазам , ню, и мертвечуковчам с рыгами!
🤑
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Когда Слуги обосрутся, то ШаКАЛадные не позволят им сменить штаны, чтобы зебы своим выбором любовались.
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Зеленое стадо баранов размещают ближе к пастуху-смотряшему...что бы голосовпло строго по команде...как в Трускавце учили..
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Это же какой неудобняк будет перед мировой общественностью, если придётся на весь зал кричать - "Зебилы, вы, что, забыли, как Портнов с Богданом вас учили голосовать", а так - можно шёпотом сказать и президентом в стране будет выглядеть Зелемойский...
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Я категорически против такой посадки, настаиваю чтоб петюшек и путинцев сажали возле параши!!
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Не сцы зебобик...через пять лет...а возможно и ранее...многие из этого зеленого стада будут сидеть возле параши...если не успеют сбежать в паРашу...
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Очередной соецефальный пророк со своими влажными мечтами...
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А ,, ну раз ты против "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці - Цензор.НЕТ 1089 ....

А ты хто , вообще .?? Чьих будешь ?? Чей холоп ,, спрашиваю .? "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці - Цензор.НЕТ 1587 .
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Такссс , спасибо цн ,, теперь схему - где кто сидит , я уже знаю ,, осталось установить миномэт , где то , хоть в паре кварталов от Рады . "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці - Цензор.НЕТ 4983 .
"Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці - Цензор.НЕТ 5322 .
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В комітеті "євроінтеграції" буде аж 7 !!!!! депутатів.
Ото вам і курс в Європу і в НАТО
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Не удивительно....тут вопрос когда это зеленое стадо начне создавать комитет по интеграцию в паРашу...сразу или годик подождет？
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ну так как вы бурштын побороли "Слуга народу" хоче розсадити своїх депутатів у Раді ближче до президії: іншим пропонують місця на гальорці - Цензор.НЕТ 7333 можно быть спокойным новые схемы форэвэ ! точнее старые с новыми мордами
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мычанием порохоботов удовлетворен!
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Порошенко почетное место нужно выделить. У параши - пусть привыкает. Ему с этим жить.
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😀Там расклад такой...что ближе всех к сортиру...а следовательно к параше...будет сидеть спикер разумков...и вицеспикер свинарчук....😀
Так что почетное место уже занято зебобиками...
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тема рассадки депутатов может и не очень архиважная, но психологический момент в этом есть.Как бы ни было каждый из избранных депутатов представляет определенную часть избирателей Украины, рассадив таким образом, как предлагает СН, косвенно как бы унижает других. Ребята зедеблыки, вы набрали достаточно голосов, вы хотите позиционировать себя как новая сила, но пока у вас получается только быкование в стиля а ля януковича
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Відео, розміщене у пабліку Баба і кіт, викликало хвилю обурення у відношенні діючого президента, котрий балотуючись, обіцяв відмовитись від пишного супроводу під час щоденних поїздок.

Автомобілів у кортежі нарахували аж 22 - це набагато більше, ніж раніше і більше, ніж у будь-якого з попередніх президентів.
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зрозуміло що зе нічим "ділитися" не буде. якщо і далі буде така поведінка все собі і тільки собі. то незабаром може почати вилазити боком. замість того щоб об'єднувати "за" можна об'єднати проти себе. поки будуть триматись високі рейтинги ще все якось буде сходити. але через деякий час коли почнеться "падіж", можна опинитись в досить неприємному оточенні.
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заблокувати курилку, туалет і виходи- і тоді най ї..ться як можуть
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Неплохо бы взглянуть на рассадку депутатов в тюрьмы.
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Рассадка депутатов это не главное.
Главное, узурпация комитетов.

Йозеф Кнехт
@jozefkneht1

До речі два комітети по 7 осіб з євроінтеграції та свободи слова.
При диктатурі свобода слова теж не актуальна.Але я не про це.
В обох комітетах по 4 слуги, вакантні 3 місця.

Тобто 3 на 4 фракції ОППО, БЮТ, ЄС та Голос.

Це суперечить закону, всі фракції можуть брати участь у комітеті.
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Как они расселись - топ в новостях. Лично мне всё равно как они сидят, потому что оппоблок сидит в Раде, а не в камерах
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А остальные там вообще нужны ?
Разве профессиональные рейдеры нуждаются в оппозиции какой-либо ?
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Ты, лахта, слегка рамсы попутал - это у вас в кацапии политические рейдеры во главе с ******, а у нас в Украине новая власть избрана абсолютным большинством народа на прозрачных и демократических выборах.
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треба було б бобиків, чи як іх там, песиків разом з жопатими в одну кучу, щоб і виходу з своїх крісел не мали.
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Правильно. В зале должна быть теплая, доброжелательная атмосфера.
Еще во время выступлений депутатов СГ на трибуне надо тушить в зале свет и махать экранами мобильников.

На Ютубе такие заседания Рады будут набирать тысячи лайков.
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