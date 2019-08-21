EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  1390  12
Все про:арешт (1002) Житомирщина (439) іноземець (121) прокуратура (1845)

 Іноземця, який викрав українку в Коростені, взято під варту, - прокуратура

Іноземця, підозрюваного в захопленні заручника і незаконному переміщенні людини за кордон з метою експлуатації, взяли під варту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

"Коростенський міськрайонний суд погодився із позицією місцевої прокуратури та виніс ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення грошової застави", - йдеться в повідомленні.

Іноземець підозрюється у скоєнні низки злочинів за ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 149 КК України (захоплення та тримання особи як заручника з метою спонукання родичів затриманої особи до вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника, переміщення людини, з метою експлуатації, з використанням викрадення та шантажу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з насильством, небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, незаконне позбавлення волі людини із застосуванням зброї).

Встановлено, що 45-річний чоловік, приїхавши зі своїм спільником у Коростень до помешкання своєї знайомої і не заставши її вдома, за допомогою погроз і фізичного насилля примусив її матір негайно викликати дівчину, щоб прибула додому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Киянка погодилася укласти фіктивний шлюб з іноземцем за $400, - ДМС. ФОТОрепортаж

Коли дівчина приїхала, також із застосуванням фізичного насилля та погрозами переправив її через кордон в іншу країну, де він проживав.

Потерпіла через деякий час, після насильного утримання в помешканні іноземця, повернулася в Україну та звернулася до правоохоронних органів.

У прокуратурі зазначили, що санкція ч.3 ст. 149 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у Коростені в Житомирській області правоохоронці затримали іноземця, який викрав та експлуатував 25-річну українку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143943
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Таким надо делать химическую кастрацию ... мозга.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, это какой-то программист или биотехнолог из одной из стран Кавказа, который в рамках мультикультуризма приехал в Украину строить европейскую страну Не так ли, либеральчики?
 показати весь коментар
 
 
Украина - проходной двор для международных бандитов, но либерализм здесь не при чем.. это анархия - иностранцы массово скупают документы, дающее право на жительство здесь или просто живут здесь годами, не парясь ни о чем.
 показати весь коментар
 
Наверное, ты прав. Криминальный мир в Германии контролируют албанцы, турки, арабы и чеченцы.Наверное либерализм в самом деле ни при чем, а все дело в анархии, просто "иностранцы массово скупают документы, дающее право на жительство в Германии или просто живут в Германии годами, не парясь ни о чем." Іноземця, який викрав українку в Коростені, взято під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3970
 показати весь коментар
 
Чи багато Ви зустрічали кавказців з такою рослинністю на ногах та спині?
Іноземця, який викрав українку в Коростені, взято під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6178
 показати весь коментар
 
Наверняка какой-то очередной грызун или его кавказский сосед.. вроде и народы там разные и воюют между собой, а для Украины обое-рябое - оттуда едут сюда, в основном, бандиты. Пора это признать, а не рассказывать сказки о кавказском гостеприимстве-шашлыках-вине.
 показати весь коментар
 
 
"с применением физического насилия и угрозами переправил ее через границу в другую страну, где он проживал". Это как?
 показати весь коментар
 
Да никак,добровольно перешла а мусора уже для раскрытия дела понаписывали куйни
 показати весь коментар
 
 
Я только не могу понять как она насильно через границу паспортный контроль проходила?
У меня впечатление что она сама с ним жила и разводила на бабло, а потом написала заяву
 показати весь коментар
 
 
Начебто так: "около месяца назад иностранец, взяв в заложники мать, заставил 25-летнюю женщину пересечь границу Украины и определенное время удерживал ее по месту жительства, постоянно эксплуатируя.Источник: https://censor.net.ua/p3143527"
В будь-якому випадку це не привід вести кудись цю жінку, приставивши до неї пістолета (навіть стартового).
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору